Luka Koper: ko se svet stisne na 30 privezih enega pristanišča

Morje je mirno, brez vetra. Vlačilci za tokratno izplutje niso potrebni. Čez dobrih pet minut, ko bo ladja zunaj pristanišča in bo povelje dokončno prevzel ladijski kapitan, se bo pilot med plutjem ladje izkrcal po visečih lestvah na pilotino in čez četrt ure bo Iliad na obzorju Koprskega zaliva, kjer že čaka nova pošiljka vozil na ladji Morning Post. V manj kot uri bodo na istem pomolu privezali novo nosilko avtomobilov in jih kmalu zatem začeli voziti z nje. Na ta lepi oktobrski dan so v Luki Koper s štirih ro-ro ladij izkrcali in nanje vkrcali 4257 avtov za številne države po svetu, predvsem Sredozemlje.