Njihov glavni trg je Evropa, priložnosti vidijo tudi na Japonskem, v jugovzhodni Aziji in na trgih obeh Amerik

V nadaljevanju preberite:

Osrednji proizvodni obrat slovenske proizvodne skupine Kovinoplastika Lož je v Ložu, mestu z manj kot 700 prebivalci. Konec avgusta je skupina Kovinoplastika zaposlovala 655 delavcev, njeni proizvodni obrati pa se razprostirajo na 33.000 kvadratnih metrih površine. Tovarna ima štiri proizvodne linije, širši javnosti pa je podjetje najbolj znano po enem od svojih štirih segmentov – proizvodnji pomivalnih korit, pip in dodatkov, ki jih trži pod blagovno znamko Alveus. Gre za linijo izdelkov množične proizvodnje. Preostali trije segmenti, to so strojna oprema blagovne znamke ARX za stavbno pohištvo, orodja in komponente, so namenjeni strankam B2B.

Podjetje okoli 90 odstotkov prihodkov ustvari na tujem trgu. Slovenski trg predstavlja približno 10 odstotkov prihodkov, hrvaški pa približno 8 odstotkov. Čeprav podjetje v medijih ni preveč znano, je za slovensko gospodarstvo zelo pomembno. Skupina Kovinoplastika je lani praznovala 70. obletnico delovanja in pridobila vse potrebne certifikate za poslovanje po vsem svetu, pri čemer sodeluje z najbolj znanimi svetovnimi podjetji, kot so Bosch, Scania, Audi, Eberspacher, Renault, Peugeot, Citroën, Roto, Diadem, Magna, SCH, Gorenje, Faurecia, Moderna, Husqvarna, Hidria, Elan ...

Problem delovne sile

V tovarni seveda ne delajo samo prebivalci Loža, saj je v mestu tudi obrat lesne industrije. Nekateri menedžerji se na delo vozijo iz Ljubljane in celo iz krajev zunaj regije.

Za podjetnike v Sloveniji je tako kot za tiste v sosednjih državah delovna sila velik izziv. Od 16 do 18 odstotkov delavcev prihaja na delo v Kovinoplastiko Lož iz Hrvaške, večinoma iz bližnjih krajev, kot so Prezid, Čabar, Parg in Črni Lazi (Crni Lazi).

»Ker poslujemo v demografsko ogroženem okolju, se med drugim spoprijemamo z izzivi pri zaposlovanju novih delavcev. Nedaleč od nas, približno 15 kilometrov stran, je veliko proizvodno območje, ki prav tako cilja na delavce iz teh krajev. Poleg domačih delavcev in delavcev iz sosednje Hrvaške zaposlujemo tudi ljudi iz Bosne in Hercegovine in Srbije. Ker se nameravajo nekateri naši zaposleni kmalu upokojiti, bomo morali zaposliti nove delavce, del te težave pa bomo odpravili z novimi naložbami v avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnih procesov. Zaposlovanje delavcev je res pravi izziv. Če bi bilo namreč dovolj kakovostne delovne sile, bi v določenih obdobjih delali v treh izmenah,« je pojasnil Edo Rozman, direktor podjetja Kovinoplastika Lož, ki poudarja, da je problem delovne sile še večji, ker poslujejo v demografsko ogroženem okolju.

»Srečujemo se z dodatnimi izzivi pri zaposlovanju nove delovne sile, kar bo še poseben izziv zaradi načrtovanega upokojevanja v prihodnjih letih. Zato že zdaj iščemo nove sodelavce, da bi omogočili prenos znanja ob upokojitvi zaposlenih. S tem bomo zagotovili, da bomo imeli ekipo, ki bo tudi v prihodnje skrbela za uspešno poslovanje in nadaljnji razvoj podjetja. Od 16 do 18 odstotkov naših zaposlenih prihaja iz Hrvaške. Prav zmanjšanje omejitev pri zaposlovanju delavcev iz jadranske regije nam je olajšalo iskanje novega kadra,« je dodal direktor Kovinoplastike Lož.