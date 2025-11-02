KPMG Adria je uspešen primer regionalnega povezovanja in sodelovanja

Čeprav geografsko majhna, trga Hrvaške in Slovenije, kot dva komplementarna ter dinamična trga jugovzhodne Evrope, ponujata stabilno poslovno okolje, kakovostno delovno silo in infrastrukturo ter vse močnejšo integracijo s trgi srednjeevropskih držav. Za regionalne podjetnike in vlagatelje postaja hkratna prisotnost na hrvaškem in slovenskem trgu vse bolj standard ter v mnogih dimenzijah predstavlja strateško prednost.

To sta dve podobni, a v nekaterih pomembnih elementih tudi različni gospodarstvi. V smislu podobne demografske strukture, nizkih stopenj brezposelnosti, primerljivih zakonodajnih okvirov, zmerne zadolženosti države in stabilnosti finančnega sistema sta ti gospodarstvi zelo podobni ter ju je mogoče v mnogih pogledih obravnavati kot en trg.

Integracija trgov je že razvidna v nekaterih sektorjih, kjer je regionalna konsolidacija že dobro izvedena in je prepoznavna širokemu krogu kupcev, na primer v maloprodaji, distribuciji, proizvodnji živil ter potrošniškega blaga. Finančni sektor in kapitalski trgi že nekaj časa delujejo povezano, kar odpira številne priložnosti za čezmejno financiranje realnega sektorja.

Prednosti v poslovanju

V drugih segmentih, na primer logistiki, telekomunikacijah in energetiki, geografska bližina, dostop do morskih pristanišč in dobra prometna povezanost ustvarjajo pogoje za nadaljnje povezovanje ter izkoriščanje priložnosti, da v novih geopolitičnih okvirih teh držav ponovno postanejo logistična in energetska središča trgovine s srednjeevropskimi državami. Za uresničitev celotnega potenciala so potrebne močne zasebne in javne naložbe ter konsolidacija povezanih sektorjev v večje in močnejše sisteme.

Slovenski in hrvaški trg pa se v nekaterih pogledih bistveno razlikujeta, vendar pogosto te razlike ustvarjajo tudi komplementarnost ter celo nekatere prednosti v poslovanju. Sloveniji je, na primer, v veliki meri uspelo obdržati in razvijati industrijsko proizvodnjo, zlasti kovinsko ter kemično, in je bila v zadnjih letih eden ključnih vlagateljev v postopno oživitev hrvaške kovinske in električne industrije.

Glede na objektivne kazalnike podobnosti, komplementarnosti in operativnih prednosti regionalnega povezovanja morajo podjetja, ki razmišljajo o regionalni širitvi oziroma integraciji hrvaškega in slovenskega trga v integrirano vrednostno verigo, upoštevati tudi organizacijsko kulturo in možnost uvedbe celovitega modela upravljanja v obeh državah. Če se v tem segmentu pojavijo izzivi integracije, lahko cilji doseganja operativnih prednosti postanejo nemogoči.

Perspektiva družbe KPMG

Če upoštevamo naše sveže izkušnje regionalnega povezovanja KPMG Adria, lahko sklepamo, da ponuja številne prednosti v smislu lažje sektorske specializacije in usklajenih storitev namenskih ekip regionalnim strankam, kar je veliko lažje doseči, če ste del večje organizacije s približno 450 zaposlenimi. Prav tako delovanje v večjem sistemu in na širših trgih omogoča boljšo operativno učinkovitost ter večjo stabilnost souporabe virov. Regionalna mobilnost pri zagotavljanju storitev, zlasti v času bolj fleksibilnega dela z uporabo digitalnih orodij, se prav tako ni izkazala za pretiran izziv glede na to, da so največja mesta v obeh državah razmeroma blizu in dobro prometno povezana.

Z vidika organizacijske kulture, znanja jezika in poznavanja posebnosti lokalnega poslovanja je vsekakor potrebna časovna prilagoditev in krivulja učenja, vključno z napakami. Po drugi strani pa se strankam včasih zdi zelo zanimivo slišati izkušnje iz tujine, zlasti v panogah, kjer je v vsaki državi zelo omejeno število podjetij, vsekakor pa je zanimivo pripeljati stranke in nove obraze, ki dajejo različne poglede. Glede na omenjene izkušnje je družbo KPMG Adria mogoče šteti med številne uspešne primere regionalnega povezovanja in sodelovanja. Skratka, skupaj smo močnejši.

