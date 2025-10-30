Borze: Sbitop prepričljivo prehitel svetovne in regionalne indekse

V nadaljevanju preberite:

Sbitop je od začetka leta zrasel za impresivnih 45 odstotkov, s čimer je dosegel najvišjo raven od januarja 2008. S svojo uspešnostjo je znatno prehitel vodilne svetovne delniške indekse, kot sta S&P 500 in Nasdaq, ki sta v istem obdobju zrasla za približno 15 odstotkov, ter druge regionalne indekse – Crobex (+18 odstotkov), BET (+29 odstotkov), ATX (+28 odstotkov), WIG 20 (+31 odstotkov) in BUX (+28 odstotkov). Izjemna rast je bila predvsem posledica odličnih rezultatov ključnih komponent indeksa, med katerimi so k dvigu indeksa največ prispevali Krka, NLB in Petrol. Kombinacija dobičkonosnosti podjetij, vzdržnih izplačil dividend, močne izvozne usmerjenosti in ugodnih makroekonomskih razmer je Sbitop v letu 2025 uvrstila med najprivlačnejše tržne indekse v srednji in vzhodni Evropi.

Triglav in Sava Re – močna rast premij in vrnitev k visoki dobičkonosnosti

Po napornem letu 2023, ki so ga zaznamovali visoki stroški škod in pritiski na dobičkonosnost, poslovanje obeh vodilnih slovenskih zavarovalnic Triglav in Sava Re v prvi polovici leta 2025 še naprej okreva. Obe sta dosegli dvomestno rast premij, znatno izboljšanje kombiniranih količnikov in povečanje dobička, kar potrjuje stabilnost zavarovalniškega sektorja in vrnitev visoke dobičkonosnosti.

Triglav je bil izjemno uspešen že v prvi polovici leta 2025, saj je skupni obseg poslovanja povečal za 18 odstotkov, na 1,07 milijarde evrov, pri čemer so zrasli vsi segmenti, najbolj pa premoženjska zavarovanja. Čisti dobiček se je v letu dni povečal za 21 odstotkov, na 91,4 milijona evrov. Ključni dejavnik dobičkonosnosti je bil padec kombiniranega količnika na 88,2 odstotka, kar je predvsem posledica manjšega števila velikih škod, ugodnega razvoja škod in boljše stroškovne učinkovitosti. Hkrati je družba povečala delež mednarodnega poslovanja na skoraj 30 odstotkov celotne premije, najhitreje z močno rastjo na Poljskem in v Italiji. Sava Re je v prvi polovici leta 2025 nadaljevala pozitiven poslovni trend, saj so se obračunane premije povečale za 7,7 odstotka, na 592,7 milijona evrov, skupni obseg poslovanja pa za 8,1 odstotka, na 609,5 milijona evrov. Čisti dobiček skupine je višji za 29,7 odstotka in znaša 57,7 milijona evrov, s čimer je dosegla eno najvišjih dobičkonosnih marž v svoji zgodovini. Tako kot pri Triglavu je bil ključni dejavnik za izboljšanje padec kombiniranega količnika na 86 odstotkov, in sicer zaradi ugodnejše dinamike škod, manjšega števila velikih škod in večje dobičkonosnosti v zavarovalniških segmentih znotraj Evropske unije in na mednarodnih trgih.