Mednarodna zgodba o uspehu podjetja BOSQAR INVEST: zaupanje kot kapital in temelj rasti na 23 trgih

V zadnjih letih se je BOSQAR INVEST uveljavil kot ena najbolj dinamičnih poslovnih platform v jugovzhodni Evropi. S prisotnostjo v 23 državah, vključno s Hrvaško in Slovenijo, BOSQAR združuje globalne ambicije z globokim razumevanjem lokalnih trgov. Strategija skupine temelji na kombinaciji organske rasti in prevzemov skozi več ključnih poslovnih vertikal, to so eksternalizacija poslovnih in tehnoloških procesov (BPTO) pod blagovno znamko Mplus, človeški viri (HR) pod blagovno znamko Workplace in živilska industrija (Food) pod blagovno znamko Future Food.

Vsaka vertikala se razvija s stalnim iskanjem priložnosti za konsolidacijo in širitev, kjer se strategija »kupi in zgradi« (angl. buy and build) uporablja kot orodje za povečanje tržnega deleža, ustvarjanje dodane vrednosti ter krepitev operativnih sinergij.

Na živilskem in kmetijskem trgu ostaja regija jugovzhodne Evrope zelo razdrobljena, kar ustvarja prostor za konsolidacijo. V skladu s to strategijo je BOSQAR novembra 2024 naredil pomemben korak naprej, saj je investiral v 51-odstotni delež slovenske agroživilske skupine Panvita, s ciljem postati vodilni v živilski industriji v regiji.

Priložnosti na Hrvaškem in v Sloveniji

S to naložbo je ustvaril svojo prehransko vertikalo Future Food.

Julija 2025 smo z vstopom Skupine Mlinar razširili novooblikovano vertikalo Food, kar potrjuje Bosqarjevo strategijo izgradnje vodilne platforme v tej panogi z združevanjem potenciala močnih lokalnih blagovnih znamk, operativne odličnosti in trajnostnih proizvodnih praks.

»Naš cilj je dolgoročno ustvarjanje vrednosti, tako s prevzemi kot z organsko rastjo, s stalnim vlaganjem v kakovost izdelkov in operativno odličnost. Hrvaška in Slovenija nam zagotavljata idealen položaj za povezovanje lokalnega znanja z dostopom do novih trgov, na katerih vidimo pomemben prostor za širitev ter konsolidacijo,« poudarja Darko Horvat, predsednik uprave družbe BOSQAR, d. d.

Analitiki ugotavljajo, da kombinacija finančnega uspeha, meril ESG in korporativne discipline postaja vse pomembnejša v regiji in prav ti trendi potrjujejo smer, v kateri BOSQAR razvija svoje poslovanje, pri čemer vztraja in združuje finančno stabilnost, trajnost in družbeno korist. Leta 2022 je bila družba pionir na hrvaškem kapitalskem trgu s prvo obveznico, ki se je nanašala na trajnostno poslovanje (SLB), junija letos pa je bila izdana še druga tovrstna obveznica v dveh tranšah, in tako je bilo skupaj zbrano 143,2 milijona evrov. Ta izdaja obveznic SLB je bila tudi največja tovrstna izdaja zasebnega podjetja v nebančnem sektorju na Hrvaškem.

»Trajnostni finančni instrumenti predstavljajo konkurenčno prednost naše skupine. Omogočajo nam odgovorno rast, privabljajo zanesljive vlagatelje in dolgoročno krepijo naše poslovanje,« je povedal Horvat in poudaril, da je v Sloveniji alociranih skoraj 13 odstotkov izdaj.

Odgovornost in transparentnost

V finančnem svetu, kjer se zaupanje meri v vrtoglavih vrednostih, korporativno upravljanje in skladnost poslovanja nista le regulativni zahtevi. Za podjetje, kot je BOSQAR, z več kot 80 uspešno izpeljanimi prevzemi, so to ključni mehanizmi, ki omogočajo, da se tržni izzivi spremenijo v priložnosti ter zgradijo odpornejšo in bolj konkurenčno organizacijo.

»Naš pristop ni ovrednoten po številu prevzemov, temveč po tem, kako jih upravljamo, zlasti v fazi po prevzemu in pristopu h grajenju dolgoročne vrednosti za vse naše deležnike,« pojasnjuje Horvat in dodaja: »Zaupanje se ne pridobiva samodejno, temveč z vztrajanjem pri jasnih procesih, transparentnosti, odgovornosti in skupnih vrednotah ter viziji, ki presega kratkoročne cilje.«

Takšen pristop je bil prepoznan na letošnji Konferenci o skladnosti v Zagrebu, kjer je BOSQAR INVEST prejel dve nagradi v kategoriji za razvoj in zavezanost etiki in kulturi skladnosti v poslovanju ter za najboljši mehanizem prijav nepravilnosti (angl. whistleblowing).

»Ko smo uvedli funkcijo skladnosti, tega nismo storili, ker smo morali. Želeli smo postaviti standarde in biti zgled drugim, saj verjamemo, da je odgovornost do investitorjev, zaposlenih, partnerjev in družbe ključ do dolgoročnega uspeha,« poudarja Horvat.

V družbi BOSQAR poudarjajo, da se bodo še naprej zavzemali za gradnjo mostov med ljudmi, podjetji, vrednotami in trgi, ki vodijo do rasti, pa tudi za to, da bo ta rast odgovorna, transparentna in trajnostna.

Naročnik oglasne vsebine je BOSQAR