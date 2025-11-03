Močnejši in tehnološko zmogljivejši kot kdaj prej

Skupina KONČAR je v svoji stoletni zgodovini zgradila izjemno pomemben del elektroenergetske infrastrukture v širši regiji, danes pa je kot sinonim za odličnost prepoznavna na več kot 130 trgih po vsem svetu. Od leta 1921 do danes je KONČAR prerasel v tehnološko močno in globalno prisotno skupino, ki s širino svojega portfelja ter zavidljivo stopnjo kompetenc sodi v krog najvplivnejših evropskih proizvajalcev za doseganje ciljev vse intenzivnejšega zelenega energetskega prehoda. Danes ima podjetje več kot 5600 zaposlenih, med njimi več kot 50 doktorjev znanosti. Zaradi ogromnega inženirskega znanja in pristopa k razvoju izdelkov po meri uporabnika se KONČAR uspešno odziva na specifične zahteve kupcev, vključno z nekaterimi največjimi elektroenergetskimi sistemi na svetu. Ker sodobni izzivi zahtevajo sodobne rešitve, je bilo zgodovinsko veliko povpraševanje po elektroenergetski opremi in rešitvah na trgu za Skupino KONČAR vzvod za rekordno rast, pa tudi za nadaljnji razvoj inovacij in še večjo krepitev globalne prisotnosti s sodobnim in digitaliziranim portfeljem izdelkov, rešitev ter storitev za energetski, transportni in industrijski sektor.

Pridobitev zavidljivih referenc

Danes KONČAR vsakodnevno dosega in presega svoje ambiciozne cilje. Na primer, skoraj pol milijona transformatorjev različnih vrst, moči in napetosti je bilo dobavljenih iz več tovarn družbe KONČAR v več kot 100 držav po vsem svetu, zato so najbolj razširjen hrvaški industrijski izdelek na svetovnem trgu. Danes gre za pretežno zelene transformatorje z zmanjšanim vplivom na okolje, proizvedene po posebnih zahtevah kupcev. V segmentu obnovljivih virov energije si je KONČAR zagotovil zavidljive reference v več kot 400 projektih gradnje in modernizacije hidroelektrarn po vsem svetu. Pred kratkim je temu bogatemu portfelju dodal še dva kapitalska projekta izjemnega strateškega pomena, in sicer 65 milijonov evrov vreden projekt revitalizacije HE Haditha v Iraku in 80 milijonov evrov vreden projekt revitalizacije HE Vidraru v Romuniji.

V segmentu obnovljivih virov energije je KONČAR prepoznaven po več kot desetih velikih sončnih elektrarnah, ki jih je v zadnjih letih zgradil za različne partnerje, pa tudi po vetrni elektrarni Pometeno brdo, ki je njegova prva lastna in hkrati prva hrvaška vetrna elektrarna. Gre za elektrarno moči 20 MW, ki jo je KONČAR zgradil pred 16 leti in ki na leto proizvede okoli 25 milijonov kWh električne energije. Poleg tega podjetje še naprej pomembno prispeva k razogljičenju Hrvaške in Evrope, tako na poslovnem področju urbane mobilnosti kot na področju infrastrukture.

FOTO: Konćar

Zelena urbana mobilnost

Eden od zglednih primerov je nova generacija Končarjevih nizkopodnih vlakov in tramvajev, ki veljajo tudi za najbolj kompleksne hrvaške tehnološke izdelke. Poleg najnovejših električnih nizkopodnih tramvajev za tramvajski prevoz v Zagrebu in Osijeku so pred kratkim dali v promet še najbolj pričakovane inovacije iz tovarne KONČAR, in sicer električna vozila. To sta akumulatorski elektromotorni vlak (BEMV) in baterijski vlak (BMW) – 100-odstotno električna vlaka, ki sta zaradi možnosti vožnje po elektrificiranih, a tudi neelektrificiranih progah idealna rešitev za trajnostni in ogljično nevtralen potniški promet. Gre za prva tovrstna izdelka na svetu, za katera je KONČAR izdelal tudi pripadajoče polnilnice, te so postavljene na postajah v Splitu, Osijeku, Varaždinu, Bjelovarju, Virovitici in Pulju. S temi inovacijami je podjetje pokazalo zavidljivo raven znanja, usposobljenosti in inovativnosti svojih strokovnjakov ter resno stopilo v prihodnost zelene urbane mobilnosti. V podjetju KONČAR poudarjajo, da takšen tehnološki mejnik predstavlja začetek nove stopnje intenzivnega razvoja, ki bo prinesel številne primere velikega tehnološkega napredka, pa tudi uspešne izvozne zgodbe.

KONČAR je v zadnjih petih letih izvedel strateške naložbe v vrednosti več kot 85 milijonov evrov, saj je pravočasno prepoznal najnovejše trende in ključne potrebe na trgu.

Skupina KONČAR je od svojih začetkov tesno povezana s Slovenijo kot sosednjo državo, pa tudi kot dragocenim regionalnim trgom. Najboljši primer za to je prvi RK generator z močjo 24 MVA, napetostjo 10 kV in maso 220 ton, ki ga je KONČAR izdelal davnega leta 1948. Ta pomembni izdelek, ki je bil nekoč eden od zgodovinskih mejnikov za KONČAR, je nameščen v HE Mariborski otok v Sloveniji. Generator je pričel obratovati 17 mesecev po podpisu pogodbe, po 40 letih uspešnega delovanja pa je postal muzejski eksponat, s čimer je ovekovečen kot eden od simbolov Skupine KONČAR in industrijske dobe širše regije.

Poleg tega je KONČAR tudi v novejši zgodovini dosegel nekaj svojih najpomembnejših referenc na slovenskem trgu v segmentu hidroenergije. Od leta 2000 izstopa sodelovanje družbe KONČAR v različnih vlogah pri projektih gradnje HE Boštanj in HE Blaca ter projektih revitalizacije HE Zlatoličje, HE Doblar in HE Plave. Ena najpomembnejših referenc na slovenskem trgu v tem segmentu je zagotovo HE Brežice, s skupno nazivno močjo 45 MW in pretokom 500 m3/s, ki je začela obratovati septembra 2017. Za ta izjemno kompleksen večnamenski projekt je KONČAR dobavil tri generatorje z največjo stalno delovno močjo 21,5 MVA, s sistemi vzbujanja in spremljanja agregatov. S temi pomembnimi referencami se je KONČAR tudi letos pridružil pomembnim projektom na področju obnovljivih virov energije. Tokrat gre za dve veliki sončni elektrarni v Sloveniji, ki se bosta nahajali le nekaj kilometrov vzvodno od HE Brežice, na levem bregu Save. S kar 14.790 fotonapetostnimi moduli bo skupna konična moč sončne elektrarne 9,2 MW. Pogodba je vredna okoli 4,5 milijona evrov, obe elektrarni pa bosta dokončani do konca prihodnjega leta.

Nadaljnja rast poslovanja

S pravočasnim prepoznavanjem najnovejših trendov in ključnih potreb trga je KONČAR v zadnjih petih letih izvedel strateške naložbe v vrednosti več kot 85 milijonov evrov. Hkrati so prevzemi na področju inženiringa in digitalnih rešitev zagotovili dodatne kompetence ter dostop do večjega števila trgov. Eden najboljših primerov je dokapitalizacija družbe Dalekovod, ki je prinesla zelo pomembno sinergijo med dvema izkušenima in sposobnima podjetjema, ki aktivno sodelujeta pri nekaterih najpomembnejših strateških energetskih projektih v državah članicah Evropske unije. Te aktivnosti so zagotovile rezultate, ki so večkrat višji od tistih, doseženih pred petimi leti, močan naložbeni cikel pa se je nadaljeval tudi v letošnjem letu. Poleg sklenjenih pogodb in strateškega okvira, namenjenega krepitvi kulture odličnosti, KONČAR pričakuje nadaljnjo rast vseh poslovnih segmentov in še močnejši tržni položaj – tako v vlogi enega najvplivnejših tehnoloških proizvajalcev v Evropi kot v vlogi enega najbolj zaželenih hrvaških delodajalcev.

Naročnik vsebine je KONČAR