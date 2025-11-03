  • Delo mediji d.o.o.
    Next

    Močnejši in tehnološko zmogljivejši kot kdaj prej

    Skupina KONČAR je pripravljena voditi regionalno industrijo v novo dobo elektroenergetike. S prevzemi so zagotovili dodatne kompetence in dostop do večjega števila trgov.
    FOTO: Končar
    Galerija
    FOTO: Končar
    Promo Delo
    3. 11. 2025
    4. 11. 2025
    7:53
    A+A-

    Skupina KONČAR je v svoji stoletni zgodovini zgradila izjemno pomemben del elektroenergetske infrastrukture v širši regiji, danes pa je kot sinonim za odličnost prepoznavna na več kot 130 trgih po vsem svetu. Od leta 1921 do danes je KONČAR prerasel v tehnološko močno in globalno prisotno skupino, ki s širino svojega portfelja ter zavidljivo stopnjo kompetenc sodi v krog najvplivnejših evropskih proizvajalcev za doseganje ciljev vse intenzivnejšega zelenega energetskega prehoda. Danes ima podjetje več kot 5600 zaposlenih, med njimi več kot 50 doktorjev znanosti. Zaradi ogromnega inženirskega znanja in pristopa k razvoju izdelkov po meri uporabnika se KONČAR uspešno odziva na specifične zahteve kupcev, vključno z nekaterimi največjimi elektroenergetskimi sistemi na svetu. Ker sodobni izzivi zahtevajo sodobne rešitve, je bilo zgodovinsko veliko povpraševanje po elektroenergetski opremi in rešitvah na trgu za Skupino KONČAR vzvod za rekordno rast, pa tudi za nadaljnji razvoj inovacij in še večjo krepitev globalne prisotnosti s sodobnim in digitaliziranim portfeljem izdelkov, rešitev ter storitev za energetski, transportni in industrijski sektor.

    Pridobitev zavidljivih referenc

    Danes KONČAR vsakodnevno dosega in presega svoje ambiciozne cilje. Na primer, skoraj pol milijona transformatorjev različnih vrst, moči in napetosti je bilo dobavljenih iz več tovarn družbe KONČAR v več kot 100 držav po vsem svetu, zato so najbolj razširjen hrvaški industrijski izdelek na svetovnem trgu. Danes gre za pretežno zelene transformatorje z zmanjšanim vplivom na okolje, proizvedene po posebnih zahtevah kupcev. V segmentu obnovljivih virov energije si je KONČAR zagotovil zavidljive reference v več kot 400 projektih gradnje in modernizacije hidroelektrarn po vsem svetu. Pred kratkim je temu bogatemu portfelju dodal še dva kapitalska projekta izjemnega strateškega pomena, in sicer 65 milijonov evrov vreden projekt revitalizacije HE Haditha v Iraku in 80 milijonov evrov vreden projekt revitalizacije HE Vidraru v Romuniji.

    V segmentu obnovljivih virov energije je KONČAR prepoznaven po več kot desetih velikih sončnih elektrarnah, ki jih je v zadnjih letih zgradil za različne partnerje, pa tudi po vetrni elektrarni Pometeno brdo, ki je njegova prva lastna in hkrati prva hrvaška vetrna elektrarna. Gre za elektrarno moči 20 MW, ki jo je KONČAR zgradil pred 16 leti in ki na leto proizvede okoli 25 milijonov kWh električne energije. Poleg tega podjetje še naprej pomembno prispeva k razogljičenju Hrvaške in Evrope, tako na poslovnem področju urbane mobilnosti kot na področju infrastrukture.

    FOTO: Konćar
    FOTO: Konćar

    Zelena urbana mobilnost

    Eden od zglednih primerov je nova generacija Končarjevih nizkopodnih vlakov in tramvajev, ki veljajo tudi za najbolj kompleksne hrvaške tehnološke izdelke. Poleg najnovejših električnih nizkopodnih tramvajev za tramvajski prevoz v Zagrebu in Osijeku so pred kratkim dali v promet še najbolj pričakovane inovacije iz tovarne KONČAR, in sicer električna vozila. To sta akumulatorski elektromotorni vlak (BEMV) in baterijski vlak (BMW) – 100-odstotno električna vlaka, ki sta zaradi možnosti vožnje po elektrificiranih, a tudi neelektrificiranih progah idealna rešitev za trajnostni in ogljično nevtralen potniški promet. Gre za prva tovrstna izdelka na svetu, za katera je KONČAR izdelal tudi pripadajoče polnilnice, te so postavljene na postajah v Splitu, Osijeku, Varaždinu, Bjelovarju, Virovitici in Pulju. S temi inovacijami je podjetje pokazalo zavidljivo raven znanja, usposobljenosti in inovativnosti svojih strokovnjakov ter resno stopilo v prihodnost zelene urbane mobilnosti. V podjetju KONČAR poudarjajo, da takšen tehnološki mejnik predstavlja začetek nove stopnje intenzivnega razvoja, ki bo prinesel številne primere velikega tehnološkega napredka, pa tudi uspešne izvozne zgodbe.

    KONČAR je v zadnjih petih letih izvedel strateške naložbe v vrednosti več kot 85 milijonov evrov, saj je pravočasno prepoznal najnovejše trende in ključne potrebe na trgu.

    Skupina KONČAR je od svojih začetkov tesno povezana s Slovenijo kot sosednjo državo, pa tudi kot dragocenim regionalnim trgom. Najboljši primer za to je prvi RK generator z močjo 24 MVA, napetostjo 10 kV in maso 220 ton, ki ga je KONČAR izdelal davnega leta 1948. Ta pomembni izdelek, ki je bil nekoč eden od zgodovinskih mejnikov za KONČAR, je nameščen v HE Mariborski otok v Sloveniji. Generator je pričel obratovati 17 mesecev po podpisu pogodbe, po 40 letih uspešnega delovanja pa je postal muzejski eksponat, s čimer je ovekovečen kot eden od simbolov Skupine KONČAR in industrijske dobe širše regije.

    Poleg tega je KONČAR tudi v novejši zgodovini dosegel nekaj svojih najpomembnejših referenc na slovenskem trgu v segmentu hidroenergije. Od leta 2000 izstopa sodelovanje družbe KONČAR v različnih vlogah pri projektih gradnje HE Boštanj in HE Blaca ter projektih revitalizacije HE Zlatoličje, HE Doblar in HE Plave. Ena najpomembnejših referenc na slovenskem trgu v tem segmentu je zagotovo HE Brežice, s skupno nazivno močjo 45 MW in pretokom 500 m3/s, ki je začela obratovati septembra 2017. Za ta izjemno kompleksen večnamenski projekt je KONČAR dobavil tri generatorje z največjo stalno delovno močjo 21,5 MVA, s sistemi vzbujanja in spremljanja agregatov. S temi pomembnimi referencami se je KONČAR tudi letos pridružil pomembnim projektom na področju obnovljivih virov energije. Tokrat gre za dve veliki sončni elektrarni v Sloveniji, ki se bosta nahajali le nekaj kilometrov vzvodno od HE Brežice, na levem bregu Save. S kar 14.790 fotonapetostnimi moduli bo skupna konična moč sončne elektrarne 9,2 MW. Pogodba je vredna okoli 4,5 milijona evrov, obe elektrarni pa bosta dokončani do konca prihodnjega leta.

    Nadaljnja rast poslovanja

    S pravočasnim prepoznavanjem najnovejših trendov in ključnih potreb trga je KONČAR v zadnjih petih letih izvedel strateške naložbe v vrednosti več kot 85 milijonov evrov. Hkrati so prevzemi na področju inženiringa in digitalnih rešitev zagotovili dodatne kompetence ter dostop do večjega števila trgov. Eden najboljših primerov je dokapitalizacija družbe Dalekovod, ki je prinesla zelo pomembno sinergijo med dvema izkušenima in sposobnima podjetjema, ki aktivno sodelujeta pri nekaterih najpomembnejših strateških energetskih projektih v državah članicah Evropske unije. Te aktivnosti so zagotovile rezultate, ki so večkrat višji od tistih, doseženih pred petimi leti, močan naložbeni cikel pa se je nadaljeval tudi v letošnjem letu. Poleg sklenjenih pogodb in strateškega okvira, namenjenega krepitvi kulture odličnosti, KONČAR pričakuje nadaljnjo rast vseh poslovnih segmentov in še močnejši tržni položaj – tako v vlogi enega najvplivnejših tehnoloških proizvajalcev v Evropi kot v vlogi enega najbolj zaželenih hrvaških delodajalcev.

    Naročnik vsebine je KONČAR

    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po sledeh denarja

    Koliko milijonov evrov je že šlo za romsko problematiko?

    Pogledali smo, koliko so prejele občine in koliko različna romska društva.
    Pija Kapitanovič 3. 11. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pismo bralcev

    Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

    Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom en dan trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si mesto na enem najprestižnejših poslovnih dogodkov v Sloveniji

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    Gospodarstvo  |  Novice
    Amazon Web Services in OpenAI

    Bezos čez noč zaslužil več kot osem milijard evrov

    Amazon Web Services in OpenAI sta sklenila 34 milijardni posel, zaradi česar je poskočila vrednost Amazonovih delnic.
    4. 11. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Kako delati tako, kot ustvarjajo umetniki?

    Knjiga o tem, kako spet najti ljubezen do svojega poklica, kako se izogniti izgorelosti in dosegati cilje
    4. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, koliko delov ima Takšno je življenje in kje ste jo snemali?

    Bralce zanima, kje na Gorenjskem so snemali novo serijo na TVS, zakaj je 2. sezona serije Na razpotju dobila slabši termin, in si želijo spet gledalti Miami Vice.
    4. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    V gosteh

    ACH Volley danes v boju za ligo prvakov proti Dinamu iz Bukarešte

    Ljubljančani so neporaženi na zadnjih šestnajstih tekmah, a nikakor ne gre podcenjevati romunske ekipe, ki je v prvem krogu nadigrala Strumico.
    4. 11. 2025 | 09:55
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Torino

    Novak Đoković kot sedmi potrdil nastop na finalu sezone

    Srbski as je na sklepnem turnirju ATP zmagal rekordnih sedemkrat, pokal pa je nazadnje dvignil leta 2023.
    4. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si mesto na enem najprestižnejših poslovnih dogodkov v Sloveniji

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    PROJEKT

    Bo v treh letih konec napadov?

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več

