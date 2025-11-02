  • Delo mediji d.o.o.
    Next

    Naložbe spodbujajo znanstveno utemeljeno preobrazbo družbe BAT

    Letos je družba BAT z uradnim lansiranjem platforme OmniTM na hrvaškem trgu postavila Hrvaško še bolj v središče svoje globalne preobrazbe. Poleg tega je družba BAT v Hrvaško vložila več kot 700 milijonov evrov.
    FOTO: BAT
    Galerija
    FOTO: BAT
    Promo Delo
    2. 11. 2025
    5:15
    A+A-

    Družba British American Tobacco je eden največjih tujih zasebnih vlagateljev na Hrvaškem, ki nenehno podpira izvozno usmerjeno proizvodnjo, povečuje število delovnih mest in pozitivno vpliva na hrvaško gospodarstvo. Skupaj s prevzemom družbe TDR leta 2015 je BAT v Hrvaško vložil več kot 700 milijonov evrov, največ v proizvodnjo brezdimnih izdelkov. Z naložbami v proizvodnjo brezdimnih izdelkov, ki so zaradi odsotnosti procesa gorenja manj škodljivi* za kadilce v primerjavi s cigaretami, realiziranimi v Batovi tovarni v Kanfanarju, je Hrvaška postala glavno središče globalne preobrazbe skupine, usmerjene k »boljšemu jutri« (A Better Tomorrow™). Cilj preobrazbe družbe BAT je ustvariti svet brez dima, v katerem odrasli kadilci preidejo s cigaret na manj škodljive alternative.

    Temelj nadaljnjega sodelovanja

    Letos je družba BAT uradno lansirala platformo OmniTM tudi na Hrvaškem, s čimer je Hrvaško še bolj postavila v središče svoje globalne preobrazbe. Hrvaška je ena od prvih držav na svetu, v katerih je bila od začetka leta predstavljena dinamična platforma OmniTM, ki vsebuje znanstveno utemeljene dokaze, na katerih temelji globalna preobrazba družbe BAT od klasičnih cigaret k brezdimnim izdelkom.

    Tovarna BAT v Kanfanarju je ena redkih v Evropi, kjer poleg klasičnih cigaret proizvajajo tudi nove kategorije izdelkov.

    Platforma OmniTM predstavlja trden znanstveni temelj preobrazbe družbe BAT, saj vsebuje številne neodvisne znanstvene raziskave, recenzirane po vsem svetu, ki kažejo, da so inovativni brezdimni izdelki manj škodljivi* od cigaret. V družbi BAT verjamejo, da bo prav ta platforma kakovosten temelj nadaljnjega sodelovanja in dialoga z regulatorji, zdravstvenimi institucijami in širšo javnostjo o potencialu brezdimnih izdelkov pri zmanjševanju kajenja klasičnih cigaret.

    Strateški cilj skupine BAT je preusmerjati kadilce s cigaret na brezdimne alternative in do leta 2035 postati proizvajalec pretežno brezdimnih izdelkov, vendar tega ne morejo doseči sami. Brezdimni svet, h kateremu podjetje stremi, bo mogoč le s sprejetjem javnozdravstvenega koncepta zmanjševanja škode zaradi kajenja, kar pomeni omogočiti kadilcem, ki bi sicer nadaljevali s kajenjem, da v celoti preidejo na brezdimne alternative z nižjim profilom tveganja*. Za to je – poleg prizadevanj podjetja, ki vlaga milijarde evrov v raziskave in razvoj brezdimnih izdelkov – ključno sodelovanje z vsemi pomembnimi odločevalci, vključno s predstavniki javnega zdravstva in regulatorji.

    Zaradi navedenih naložb se je tovarna v Kanfanarju uvrstila med najsodobnejše proizvodne obrate v tobačni industriji. Tovarna v Kanfanarju je ena redkih v Evropi, kjer poleg klasičnih cigaret proizvajajo nove kategorije izdelkov, hkrati pa je edina v Evropi, v kateri proizvajajo grete breztobačne izdelke.

    Rast obsega proizvodnje

    V zadnjih treh letih je družba BAT zagnala investicijski cikel v vrednosti 80 milijonov evrov, s katerim je tovarna v Kanfanarju dobila nove proizvodne linije za proizvodnjo brezdimnih izdelkov, konkretno gretih tobačnih in gretih breztobačnih izdelkov. Preobrazba proizvodnje v kanfanarski tovarni je omogočila, da se je obseg proizvodnje glede na leto 2021 povečal za kar 40 odstotkov, število zaposlenih pa za 30 odstotkov – na več kot 520. Danes se več kot 40 odstotkov proizvodnje tovarne v Kanfanarju nanaša na brezdimne izdelke, po katerih povpraševanje v svetu narašča; trenutno jih izvažajo na več kot 25 trgov.

    Leta 2024 so iz reškega centra distribuirali več kot 60 milijonov naprav na 41 trgov; samo zaradi te dejavnosti centra je državni proračun v zadnjih dveh letih prejel 16 milijonov evrov.

    Poleg naložb v proizvodnjo je BAT na Hrvaškem vložil tudi 10 milijonov evrov v logistični center na Reki za distribucijo naprav za brezdimne izdelke. Iz reškega centra so lani distribuirali več kot 60 milijonov naprav na 41 trgov, državni proračun pa je samo zaradi te dejavnosti centra v zadnjih dveh letih prejel 16 milijonov evrov. Poleg tega je Hrvaška v skupini BAT eden redkih večkategorijskih trgov, kar pomeni, da so na trgu vse kategorije brezdimnih izdelkov – e-cigarete, greti tobačni izdelki in nikotinske vrečke.

    * Trditev o zmanjšani škodljivosti izdelkov nove kategorije temelji na znanstvenih dokazih in predpostavki o popolni opustitvi kajenja cigaret. Ti izdelki niso brez tveganja in povzročajo zasvojenost.

    Naročnik oglasne vsebine je BAT

    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025
    Pismo bralcev

    Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

    Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom en dan trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj.
    1. 11. 2025
    Bosna in Hercegovina

    Štirje policisti in nekdanji poslanec osumljeni siljenja sirot v prostitucijo

    Vodja protikorupcijske skupine in vplivni policisti osumljeni zlorabe mladoletnic iz sirotišnice, s katerima so imeli tudi spolne odnose.
    30. 10. 2025
    Sobotna priloga
    Trg

    Družbe Zahoda gnijejo in propadajo

    Dosegli smo meje materialne rasti. Rešitev ni v novih trgih, temveč v razvoju skupnostnih in nematerialnih oblik blaginje.
    1. 11. 2025
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    30. 10. 2025
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    To so nagrajena slovenska podjetja

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    28. 10. 2025
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

    Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
    24. 10. 2025
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Investicija v Prevaljah ključni mejnik v razvoju

    Z odprtjem gigatovarne za proizvodnjo baterijskih hranilnikov električne energije je TAB vstopil še na trg litij-ionskih baterij.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Svetovno prepoznaven slovenski industrijski dragulj

    Podjetje Ledinek Engineering iz Hoč je z razvojem avtomatiziranih linij postalo svetovni igralec v lesnopredelovalni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 10. 2025
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Ponoči možni močni sunki vetra

    Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1600 m, v zatišnih dolinah severne Slovenije lahko tudi nižje.
    2. 11. 2025
    Šport  |  Drugi športi
    Bejzbol

    V Los Angelesu slavijo lovoriko

    V mestu, kjer že dolgo blesti Anže Kopitar, od letošnjega februarja pa tudi Luka Dončić, je moštvo Los Angeles Dodgers postalo drugič zapored prvak MLB.
    2. 11. 2025
    Nedelo
    Nova generacija upokojencev

    Ko v telefon ne buljijo le otroci, temveč tudi stari starši

    Digitalizacija starejših je pozitivna, saj imajo morda oni od pametnih naprav celo več koristi kot katerakoli druga generacija. A tudi zanje obstajajo pasti.
    2. 11. 2025
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Newyorčani na poti do izvolitve prvega muslimanskega župana v zgodovini mesta

    Od 25. oktobra lahko Newyorčani volijo predčasno, kar se bo končalo danes, v ponedeljek je premor, v torek pa volilni dan.
    2. 11. 2025
    Nedelo
    Petra Draškovič Pelc

    Nisem hotela dočakati svojega konca pri 23 letih sredi Aljaske

    Doktorica biomedicine Petra Draškovič Pelc je predana kočevski divjini. Da želi živeti še bolj v stiku z naravo, je spoznala v 17 urah strašljive bližine smrti.
    Urša Izgoršek 2. 11. 2025
    Nedelo
    Nova generacija upokojencev

    Ko v telefon ne buljijo le otroci, temveč tudi stari starši

    Digitalizacija starejših je pozitivna, saj imajo morda oni od pametnih naprav celo več koristi kot katerakoli druga generacija. A tudi zanje obstajajo pasti.
    2. 11. 2025
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Newyorčani na poti do izvolitve prvega muslimanskega župana v zgodovini mesta

    Od 25. oktobra lahko Newyorčani volijo predčasno, kar se bo končalo danes, v ponedeljek je premor, v torek pa volilni dan.
    2. 11. 2025
    Nedelo
    Petra Draškovič Pelc

    Nisem hotela dočakati svojega konca pri 23 letih sredi Aljaske

    Doktorica biomedicine Petra Draškovič Pelc je predana kočevski divjini. Da želi živeti še bolj v stiku z naravo, je spoznala v 17 urah strašljive bližine smrti.
    Urša Izgoršek 2. 11. 2025
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    24. 10. 2025
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    29. 10. 2025
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

    Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
    24. 10. 2025
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Generacija rešuje življenja: ko štejejo sekunde, šteje znanje

    Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
    27. 10. 2025
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    29. 10. 2025
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    28. 10. 2025
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    30. 10. 2025
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenska domačija, ki oskrbuje restavracije z Michelinovo zvezdico (video)

    Na domačiji Hvalc z vrhunsko jagnjetino, lastno predelavo in premišljenimi naložbami dokazujejo, da kakovost raste iz izvora.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 10:25
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

    Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 15:18
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Magazin  |  Zanimivosti
    PAMETNI DOM

    Imate tudi vi spet težave z vlago? To je rešitev

    Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:53
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

    Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:33
