Naložbe spodbujajo znanstveno utemeljeno preobrazbo družbe BAT

Družba British American Tobacco je eden največjih tujih zasebnih vlagateljev na Hrvaškem, ki nenehno podpira izvozno usmerjeno proizvodnjo, povečuje število delovnih mest in pozitivno vpliva na hrvaško gospodarstvo. Skupaj s prevzemom družbe TDR leta 2015 je BAT v Hrvaško vložil več kot 700 milijonov evrov, največ v proizvodnjo brezdimnih izdelkov. Z naložbami v proizvodnjo brezdimnih izdelkov, ki so zaradi odsotnosti procesa gorenja manj škodljivi* za kadilce v primerjavi s cigaretami, realiziranimi v Batovi tovarni v Kanfanarju, je Hrvaška postala glavno središče globalne preobrazbe skupine, usmerjene k »boljšemu jutri« (A Better Tomorrow™). Cilj preobrazbe družbe BAT je ustvariti svet brez dima, v katerem odrasli kadilci preidejo s cigaret na manj škodljive alternative.

Temelj nadaljnjega sodelovanja

Letos je družba BAT uradno lansirala platformo OmniTM tudi na Hrvaškem, s čimer je Hrvaško še bolj postavila v središče svoje globalne preobrazbe. Hrvaška je ena od prvih držav na svetu, v katerih je bila od začetka leta predstavljena dinamična platforma OmniTM, ki vsebuje znanstveno utemeljene dokaze, na katerih temelji globalna preobrazba družbe BAT od klasičnih cigaret k brezdimnim izdelkom.

Tovarna BAT v Kanfanarju je ena redkih v Evropi, kjer poleg klasičnih cigaret proizvajajo tudi nove kategorije izdelkov.

Platforma OmniTM predstavlja trden znanstveni temelj preobrazbe družbe BAT, saj vsebuje številne neodvisne znanstvene raziskave, recenzirane po vsem svetu, ki kažejo, da so inovativni brezdimni izdelki manj škodljivi* od cigaret. V družbi BAT verjamejo, da bo prav ta platforma kakovosten temelj nadaljnjega sodelovanja in dialoga z regulatorji, zdravstvenimi institucijami in širšo javnostjo o potencialu brezdimnih izdelkov pri zmanjševanju kajenja klasičnih cigaret.

Strateški cilj skupine BAT je preusmerjati kadilce s cigaret na brezdimne alternative in do leta 2035 postati proizvajalec pretežno brezdimnih izdelkov, vendar tega ne morejo doseči sami. Brezdimni svet, h kateremu podjetje stremi, bo mogoč le s sprejetjem javnozdravstvenega koncepta zmanjševanja škode zaradi kajenja, kar pomeni omogočiti kadilcem, ki bi sicer nadaljevali s kajenjem, da v celoti preidejo na brezdimne alternative z nižjim profilom tveganja*. Za to je – poleg prizadevanj podjetja, ki vlaga milijarde evrov v raziskave in razvoj brezdimnih izdelkov – ključno sodelovanje z vsemi pomembnimi odločevalci, vključno s predstavniki javnega zdravstva in regulatorji.

Zaradi navedenih naložb se je tovarna v Kanfanarju uvrstila med najsodobnejše proizvodne obrate v tobačni industriji. Tovarna v Kanfanarju je ena redkih v Evropi, kjer poleg klasičnih cigaret proizvajajo nove kategorije izdelkov, hkrati pa je edina v Evropi, v kateri proizvajajo grete breztobačne izdelke.

Rast obsega proizvodnje

V zadnjih treh letih je družba BAT zagnala investicijski cikel v vrednosti 80 milijonov evrov, s katerim je tovarna v Kanfanarju dobila nove proizvodne linije za proizvodnjo brezdimnih izdelkov, konkretno gretih tobačnih in gretih breztobačnih izdelkov. Preobrazba proizvodnje v kanfanarski tovarni je omogočila, da se je obseg proizvodnje glede na leto 2021 povečal za kar 40 odstotkov, število zaposlenih pa za 30 odstotkov – na več kot 520. Danes se več kot 40 odstotkov proizvodnje tovarne v Kanfanarju nanaša na brezdimne izdelke, po katerih povpraševanje v svetu narašča; trenutno jih izvažajo na več kot 25 trgov.

Leta 2024 so iz reškega centra distribuirali več kot 60 milijonov naprav na 41 trgov; samo zaradi te dejavnosti centra je državni proračun v zadnjih dveh letih prejel 16 milijonov evrov.

Poleg naložb v proizvodnjo je BAT na Hrvaškem vložil tudi 10 milijonov evrov v logistični center na Reki za distribucijo naprav za brezdimne izdelke. Iz reškega centra so lani distribuirali več kot 60 milijonov naprav na 41 trgov, državni proračun pa je samo zaradi te dejavnosti centra v zadnjih dveh letih prejel 16 milijonov evrov. Poleg tega je Hrvaška v skupini BAT eden redkih večkategorijskih trgov, kar pomeni, da so na trgu vse kategorije brezdimnih izdelkov – e-cigarete, greti tobačni izdelki in nikotinske vrečke.

* Trditev o zmanjšani škodljivosti izdelkov nove kategorije temelji na znanstvenih dokazih in predpostavki o popolni opustitvi kajenja cigaret. Ti izdelki niso brez tveganja in povzročajo zasvojenost.

