Skupaj močnejši v novih geopolitičnih okoliščinah

V letošnji tretji izdaji poslovne revije Next Business, ki ju pripravljata družbi Hanza Media s časnikom Jutarnji list iz Hrvaške in Delo mediji, bomo osvetlili in analizirali ekonomske trende v obeh državah ter predstavili uspešna podjetja, meddržavne povezave, vidne gospodarstvenike in dobre prakse v posameznih panogah

Analizirali bomo dogajanje na zagrebški in ljubljanski borzi, primerjali davčni politiki ter cene izdelkov in storitev v sosednjih državah. V izčrpnih intervjujih bodo svoja razmišljanja podali ugledni poslovneži Emil Tedeschi (Atlantik Grupa), Dušan Mes (Slovenske železnice), Ivana Gažić (Zagrebška Borza), David Kovačić (Spar Slovenija in Hrvaška) in Gorazd Pfeifer (Nuklearna elektrarna Krško).

Naši novinarji so obiskali osrednji pristanišči na Reki in v Kopru, se pozanimali o njihovem poslovanju, naložbah in načrtih za prihodnost. Bili smo na sodobni, digitalizirani kmetiji Černivec, predstavljamo edinstveno tovarno jader Intervela ter preboj Kovinoplastike Lož na svetovne trge. Preverili smo turistične naložbe in skupni nastop Slovenije in Hrvaške na tujih turističnih trgih. Pod drobnogled smo vzeli tudi področje energetike.