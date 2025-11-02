Prilagajamo se potrebam potrošnikov, saj imajo oni zadnjo besedo

V nadaljevanju preberite:

Od julija 2025 ima Coca-Cola HBC Adria novega izvršnega direktorja – Dimitrisa Rompisa, ki se lahko pohvali s 25-letno kariero v podjetju. Od leta 2000, ko se je pridružil finančnemu oddelku Coca-Cole HBC v Grčiji, je opravljal različne vodstvene funkcije na številnih trgih, v poslovno enoto, ki vključuje Hrvaško, Slovenijo ter Bosno in Hercegovino, pa je prišel s položaja glavnega finančnega direktorja Coca-Cole HBC v Romuniji.

V svojem prvem intervjuju Dimitris Rompis pripoveduje o temeljih, na katerih bo gradil strategijo razvoja podjetja, ter vplivu inflacije in potrošniških navad v regiji. Spregovorila pa sva tudi o trajnosti, digitalni preobrazbi in o tem, kako se podjetje odziva na tržne izzive in usmeritev potrošnikov k bolj zdravim in odgovornejšim odločitvah.

Julija ste prevzeli položaj izvršnega direktorja poslovne enote Coca-Cola HBC Adria s sedežem v Zagrebu. Čemu boste dali prednost?

Prevzem vloge generalnega direktorja poslovne enote Adria, ki vključuje tri čudovite države, je bil zame izjemna priložnost, da naredim strateški premik in vzpostavim tri ključne stebre našega poslovanja. Prvi se nanaša na krepitev partnerstva s skupnostjo. Vloga, ki jo imamo v skupnosti, je za nas izjemno pomembna, pomembno je, kako vsak dan gradimo zaupanje in partnerstvo z našimi potrošniki, saj je naš končni cilj ustvarjanje odličnih odnosov in zagotavljanje vrhunske storitve – 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Drugi steber se nanaša na spodbujanje trajnostne rasti. Smo eno redkih podjetij, ki odkrito in dosledno govorijo izključno o trajnostni rasti, saj je to del naše identitete. Naše poslanstvo je uskladiti poslovni uspeh s pozitivnim vplivom na družbo in okolje. Tretji steber pa je naš portfelj, ki ga imenujemo 24/7, ker želimo ponuditi izdelek za vsako potrošniško priložnost: od jutranje kave, prek brezalkoholnih pijač čez dan do večernih trenutkov s prvovrstnimi žganimi pijačami. Seveda pa nobena od teh treh strateških usmeritev ne bi bila mogoča brez najpomembnejšega stebra – naših ljudi. Posebej me veseli, da imamo v tej poslovni enoti odlično ekipo strastnih in nadarjenih posameznikov, ki s svojim znanjem, spretnostmi in navdušenjem vsak dan spodbujajo trajnostno rast našega podjetja. Zame je podpora ljudem najpomembnejši del vsake strategije. Pogosto me sprašujejo, ali poznam skrivno sestavino coca-cole. In čeprav je morda slišati kot kliše, je moj odgovor vedno enak – to so naši ljudje.

Kako pomembna pa je ta regija za globalno strategijo Coca-Cole?

Coca-Cola HBC je polnilnica podjetja Coca-Cola, ki posluje v 29 državah na treh celinah – v Evropi, Aziji in Afriki. Ena od skupin držav je prav na Zahodnem Balkanu, kar je za nas zelo pomembno. V poslovni enoti, ki vključuje Hrvaško, Slovenijo ter Bosno in Hercegovino, vidimo močno sinergijo. To pomeni, da lahko proizvajamo v eni državi in ​​izvažamo v drugo, izmenjujemo talente med trgi, in kar je še zlasti pomembno, kadarkoli uvajamo v sistem novosti, nove tehnologije in najboljše prakse iz drugih držav.

So kakšne posebnosti pri željah potrošnikov? Koliko se razlikujejo med posameznimi državami (Hrvaška, Slovenija, Bosna in Hercegovina)?

Med trgi obstajajo skupni vzorci, pa tudi ključne razlike. V Sloveniji se na primer v primerjavi s Hrvaško potrošniki pogosteje odločajo za izdelke z nič kalorijami. Na Hrvaškem se pijače pogosteje uživajo v manjših pakiranjih, kar je povezano z družabnim življenjskim slogom, v katerem imajo pomembno vlogo kavarne in restavracije. Bosna in Hercegovina izstopa po svoji naklonjenosti brezalkoholnim pijačam z različnimi okusi, na primer fanti. Poleg navad pri uživanju pa so razlike opazne tudi pri embalaži – v Sloveniji imajo potrošniki raje pločevinke, na Hrvaškem pa steklenice.