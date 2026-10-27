Andrej Slokar: Nočem biti proizvajalec sladoleda, hočem biti ustvarjalec (VIDEO)

Do osamosvojitve je imelo veliko slovenskih podjetij izjemno prodajo, uveljavljene in spoštovane blagovne znamke na celotnem takratnem jugoslovanskem trgu. Privatizacija, drobljenje lastništva, tajkunski prevzemi, pomanjkanje vizije in ujetost na slovenski trg so postopoma povzročili, da je domača živilska industrija prešla v sestavo tujih podjetij oziroma multinacionalk. Perutnina Ptuj, Ljubljanske mlekarne, Droga Kolinska, Panvita in drugi.

Obstajajo pa tudi izjeme. Denimo skupina podjetij Incom v lasti Andreja Slokarja, podjetnika iz Ajdovščine. Incom ima inovativno, avtomatizirano proizvodnjo, svoje izdelke izvaža na tuje trge ter ustvarja zavidljive prihodke in dodano vrednost na zaposlenega. To je podjetje, ki mu je z inovativnostjo uspelo preseči meje malega slovenskega trga. Že sama ta izjemnost bi bila zadosten razlog, da bi Andreja Slokarja obiskali in se z njim pogovorili. Ker pa je Incom junija letos prevzel družbo Istragrafika iz Kanfanarja, smo vedeli, da te priložnosti za pogovor s podjetnikom, ki je zanimiv za slovenske in hrvaške bralce revije Next, ne smemo izpustiti.

Začelo se je v garaži

Slokar se v medijih pojavlja razmeroma redko. Študiral je kemijsko tehnologijo in se najprej zaposlil pri sosedih v Ajdovščini, v Fructalu. Fructal je bil eden od pojmov živilske industrije in tam se je ogromno naučil. Osemdeseta leta so bila za mladega inženirja leta učenja in hitrega napredovanja, tudi učenja v tujini ter priprave na poznejšo samostojno podjetniško pot. Pri preskoku med zasebnike so pomagale tudi zunanje okoliščine. Jugoslavija je razpadla in v zadnjih izdihljajih nekdanje države je bilo mogoče odpirati zasebna podjetja. Andrej Slokar je bil takrat star 35 let, družina je nasprotovala samostojni poti. »Začeli smo v garaži. Jaz strašno rad ustvarjam, začrtal sem si neke cilje, odločil sem se za sladoled. Takrat se mi ni sanjalo, da gre za eno investicijsko najzahtevnejših panog. Začel sem popolnoma obrtniško,« pripoveduje Slokar. Začetki v garažah so značilni za ZDA, v Sloveniji in na Hrvaškem so precej redki. Podjetje je napredovalo korak za korakom globoko v senci velikih igralcev. V Sloveniji je bila pri sladoledu pojem planica iz Ljubljanskih mlekarn (zdaj Lactalis), na Hrvaškem pa proizvajalec Ledo (Nomad Foods).

Proces nastajanja sladoledov in drugih izdelkov je izpiljen do popolnosti.

Majhno podjetje iz Ajdovščine na začetku ni pritegnilo posebne pozornosti, tudi medijske objave so bile redke. Zanimalo nas je, kako v takšnih okoliščinah podjetnik sploh pridobi začetni kapital: »Vsi mislijo, da če hočeš nekaj narediti, potrebuješ denar. Jaz pa nikoli nisem imel denarja. Predvsem potrebuješ poslovno idejo, željo, voljo in vztrajnost. Potem seveda jaz zmeraj rečem, da so to, kar imamo, zgradili ljudje z vrednotami. Mi nismo gradili z denarjem, mi smo vse to zgradili z vrednotami. Jaz sem vedno izhajal iz predpostavke, imam idejo, voljo, željo in korajžo. Mi smo in bomo ostali enolastniško podjetje. Zakaj enolastniška firma oziroma zdaj skupina? Ker s tem ohranjamo ključne prednosti. To so hitrost odločanja, hitrost razvoja od ideje do realizacije. Ne ukvarjamo se in ne izgubljamo energije z lastništvom, bonitetami in tako naprej, ampak vso energijo usmerjamo v ustvarjanje. In zato sem jaz vsakemu, ki je prišel v naše podjetje, najprej to povedal. Lastništvo je predvsem odgovornost, zaveza, obveza na eni strani, na drugi strani pa je tu naša moč in garancija. Zato se ne strinjam z deljenjem lastništva. Lastništvo je nekaj, kar vsem zaposlenim daje moč in garancijo za nadaljnji razvoj. In to je bistveno. Tisto pa, kar lastništvo ustvari, tisto pa je treba deliti. To je čista stara kmečka logika, po kateri je kmetijo prevzel samo eden. Delijo se hruške, jabolka, krompir. Ne deli se pa kmetija. Takšen je pač naš koncept,« pove Slokar.

Incom je bil najprej eno, celovito podjetje, ki se je ukvarjalo s proizvodnjo in prodajo sladoleda. Sčasoma je rasel in z rastjo so bile potrebne reorganizacije. Trenutno je Incom pogodbeni koncern, v katerem imajo dva glavna posla. Proizvodnja sladoledov (92 odstotkov vseh prihodkov) ter čokolade in prigrizkov. Sladoled delajo pod različnimi blagovnimi znamkami, pa tudi pod svojimi Leone, Al!ve in Jamaica. Gledano suhoparno skozi številke bodo letos na ravni skupine dosegli 260 milijonov evrov prihodkov od prodaje. Za primerjavo. Družba Ledo Plus je imela lani po javno dostopnih podatkih 194 milijonov evrov prihodkov. V Incomu pa gledajo tudi naprej. Ampak o tem pozneje. Z rastjo podjetja se pojavljajo poslovne priložnosti, ki jih velja izkoristiti.

Incom je leta 2023 izvedel prvi prevzem. V Ajdovščini, neposredni soseščini, so kupili podjetje FPM Černigoj, ki se je ukvarjalo s strojegradnjo. Ko so ga prevzeli, je bilo usmerjeno predvsem v obdelavo kovin. Sledil je cikel investicij, iskanja kadrov, vlaganj in razvoja ter preimenovanje. FPM Tech je zdaj podjetje, ki skrbi za procesni inženiring, v katerem razvijajo lastne tehnologije.

Mi izjemno dosti investiramo. Ne trošimo zase, pač naredimo tisto, kar je potrebno, da se kapital stalno vlaga. In zato smo tudi sposobni takšnega razvojnega tempa. Andrej Slokar, podjetnik iz Ajdovščine

V letu 2025 je v okviru skupine Incom nastalo podjetje Prime Solution. Živilska industrija je neprestano izpostavljena cenovnim šokom na trgu surovin, posebno kakavovega prahu in kokosove maščobe. Prime Solution je, kot objavljajo v letnem poročilu, prevzel celoten nabavni oddelek, podjetje pa razvija nekatere substitute, ki bi lahko delno nadomestili ključne, v živilstvu pomembne surovine. Zadnja pridobitev, ta se je zgodila letos, je nakup podjetja GPI Istra (zdaj spet Istragrafika), ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo embalaže. Zakaj tak nakup, smo vprašali. »Istragrafika je specialist za embalažo, ki je v našem portfelju zelo pomembna. Zakaj smo to podjetje kupili? Prvič, postavka je čisto ekonomska, ker embalaža pomeni približno 30 odstotkov stroškov materiala. Mi smo eni največjih kupcev embalaže v Sloveniji, če ne celo največji.

Ampak to je zgolj en vidik. Drugi vidik je, da je embalaža zelo pomemben dejavnik v razvoju izdelkov, pozicioniranju izdelkov z vidika marketinga, ekonomike ali pa z vidika trajnosti. Zato se nam je tukaj pokazala velika priložnost z nakupom podjetja v lasti ameriške skupine GPI. In mi smo priložnost zagrabili z obema rokama. Kaj je mene prepričalo? Prepričalo me je znanje. Niso me prepričali ne stroji, ki jih lahko kupimo kadarkoli, ne stavba, ker če bi jo želel imeti v Rovinju, bi kupili raje počitniško hišo. Prepričali so me predvsem ljudje in znanje. Kajti to je tisto, kar šteje. Podjetje je letos praznovalo 70-letnico delovanja in to je eno veliko bogastvo za nas. Istragrafika prevzema vlogo razvoja embalaže. Trenutno je njihov glavni posel sekundarna embalaža, ampak smo že začeli resne razgovore, kako naprej razvijati poslovni model, ki vključuje tudi primarno in fleksibilno embalažo. Trend v embalaži je jasen, čim manj plastike, embalaža je prvi stik kupca s produktom,« razloži Slokar. Da z novo pridobitvijo mislijo resno, so po medijskem poročanju zvišali plače, takoj naročili nov tiskarski stroj, podjetju pa vrnili staro ime.

V Ajdovščini nastajajo inovativni sladoledi, ki jih incom izvaža tako rekoč po vsem svetu.

Svet se izjemno hitro deglobalizira. Podjetja, ki so svoje dobavitelje organizirala na Kitajskem ali kje drugje, imajo težave, saj so trgovinske poti motene, dogajajo se carinske vojne, med pandemijo smo videli kolaps oskrbovalnih poti. Skupina Incom tako želi nadzorovati čim več ključnih procesov in jih imeti v svojih rokah. Nabavo in surovine, tehnologijo in embalažo. Da pa vse to lahko počneš, potrebuješ določeno ekonomsko moč, nujne so stalne in visoke naložbe. »Mi izjemno dosti investiramo. Ne trošimo zase, pač naredimo tisto, kar je potrebno, da se kapital stalno vlaga. In zato smo tudi sposobni takšnega razvojnega tempa,« pravi Slokar.

O poslovnem okolju

Razprava o domačem poslovnem okolju je v Sloveniji zelo ostra, za primerjavo pa je kar hrvaško poslovno okolje. To zaznavajo tudi različne mednarodne lestvice. Ker želimo podjetjem predstaviti čim več dejstev, smo o poslovnem okolju pisali v vseh treh dosedanjih izdajah revije Next, temo pa razvijamo tudi letos. Zanimalo nas je, ali je Incom podjetje na Hrvaškem nemara kupil zaradi nižjih davkov oziroma podjetju prijaznejšega okolja. »Mi nismo o tem razmišljali, da kupujemo podjetje zato, ker je to okolje nekoliko bolj prijazno, kot je slovensko. Za nas je razvojni potencial glavni, to je najpomembnejši razlog, da smo prevzeli Istragrafiko, ne pa nižji davki. Želimo narediti podjetje, ki bo v ponos tudi lokalni skupnosti in Istri, kajti v Istri vemo, kaj je na prvem mestu. To je turizem.

Moram pa reči, da nas Hrvati tukaj kar malo prehitevajo po zadnjih podatkih. Tudi obremenitve so malo drugačne. Najsibo davčne obremenitve za podjetja najsibo obremenitve na prejemke,« ugotavlja Slokar, ki je sicer zagovornik načela, da mora vsak najprej poskrbeti za svojo konkurenčnost, ne pa zgolj čakati, da se bodo stvari čudežno uredile oziroma da bo država poskrbela za vse. Za delovanje vsake države so davki nuja, več kot ta država državljanom ponuja, višji so načeloma davki. Delna izjema je Norveška, kjer del proračunskih izdatkov financirajo iz državnega sklada, ki ga polnijo s prodajo nafte.

Cilj je 100.000 evrov dodane vrednosti

Skupina Incom oziroma točneje pogodbeni koncern bo ob sedanji hitrosti razvoja imel leta 2030 približno 500 milijonov evrov prihodkov. Lahko bi jih imel tudi več, če bi bilo vse podrejeno fizični rasti, pa ni. Cilji Incoma so stalen razvoj, nove investicije in inovativne tehnologije. Da pa to lahko počneš, moraš izpolniti ekonomske pogoje za takšno delovanje. Tako širok razvoj ni namenjen samo Incomu, pač pa svoje zmogljivosti ponujajo tudi partnerskim podjetjem, multinacionalkam in tako naprej. »O imenih ne smem govoriti. Naše največje bogastvo poleg nas samih in našega znanja so naši kupci, naši trgi. Mi smo v 35 letih resnično ustvarili izjemen portfelj kupcev. Skoraj ni multinacionalke v živilstvu in trgovini, s katero ne bi sodelovali, in ne samo sodelovali, zanjo tudi razvijali. Naš koncept je razvoj izdelkov za njihove blagovne znamke. Vse, kar razvijemo, razvijemo sami. In to je zelo odgovorna naloga. S tem našim početjem počasi že prehajamo v partnerske odnose, ne samo komercialne, in to je bistvo. Seveda, vse to pa zahteva ekonomsko moč. Zaposlujemo okrog 100 inženirjev in doktorjev. Samo tehnološki razvoj šteje čez 40 ljudi. Na ta del stavimo. Zato je umetnost odgovoriti, koliko naj bomo veliki. Mene bolj zanima, s kakšnimi kazalniki bomo to dosegli. Koliko smo vložili znanja, koliko je dodane vrednosti. Zato je zame ključen podatek dodana vrednost na zaposlenega,« je jasen Slokar.

»Naš cilj – če hočemo biti ustvarjalci – mora biti dodana vrednost na zaposlenega najmanj 100.000 evrov. Jaz hočem biti ustvarjalec, ker če delaš manj kot to, si proizvajalec, ki se s proizvodnjo iz dneva v dan bori za preživetje. Zato si želimo v naslednji petletki vzpostaviti še eno nadgradnjo temu razvoju. To je vključitev v tehnološki park Biotehnopolis, kjer že zdaj sodelujemo z občino. Na področju razvoja biotehnologije želimo biti zelo dejavni. Med drugim želimo prispevati tudi k cilju, da v prihodnje v ta periferni del Slovenije pripeljemo toliko pameti in znanja, da postane regijski center živilstva. Če rečem regijski, ne mislim Slovenije, ampak mislim ta del Evrope. Po mojem potencial imamo, treba ga je samo sprostiti. Prepričan sem, da bomo po letu 2030, ko bo ekonomika skupine vzpostavila vse te pogoje, večino dodane vrednosti kanalizirali prav v razvojnem delu, da ne rečem tudi raziskovalnem delu. To je bil vedno imperativ mojega početja, ne samo polniti vlačilce in obremenjevati okolje.«

Kreativnost pri oblikah in okusih je izjemna.

V podjetju se teh napovedi držijo. Občina Ajdovščina je nedavno na dražbi prodala zemljišči na območju bodočega kompleksa Biotehnopolis. Po izklicni ceni 280.040 evrov ju je kupil Incom. To je bila tretja uspešna dražba za nakup zemljišč na območju, kjer naj bi v prihodnosti zraslo znanstveno-tehnološko središče. Parcele sta že kupila Univerza v Novi Gorici in podjetje GaletaBIO. »V Biotehnopolisu želimo biotehnologijo razvijati v dveh smereh – ena je povezana s farmacevtiko in zdravstvom, druga pa z biotehnologijo v živilstvu. Zadovoljen sem, da v Biotehnopolis prihaja eno od najbolj razvojno naravnanih slovenskih živilskih podjetij,« je po dražbi odločitev Incoma za nakup komentiral ajdovski župan Tadej Beočanin.

Kadre bo treba znati privabiti

Ajdovščina je bila v nekdanji državi industrijsko mesto, delavcev je bilo več kot prebivalcev. Sledilo je nazadovanje in v zadnjem obdobju znova rast. Mesto leži ob avtocesti, blizu so Trst, Gorica, Nova Gorica (ta je nekako zaspala na igralništvu), Koper, tudi hrvaška Istra ni daleč. Gre za izjemno lokacijo, ki jo je treba izkoristiti. Industrijska cona je nastala ob avtocesti, v Ajdovščini pa je več multinacionalk, ki so jih zasnovali domači podjetniki, denimo Textron (Pipistrel) in Sartorius (Bia). Med njimi tudi Incom. Za Slokarja ni pomembno zgolj to, da podjetja zagotavljajo plače in socialno varnost, pač pa tudi, koliko kadrov izobrazijo. Tu se vrne na začetek zgodbe in spet spomni na Fructal (trenutno v srbskem lastništvu), ki je bil po njegovem mnenju inkubator kadrov. »Lahko s ponosom povem, da tudi mi razvijamo kadre, in še bolj s ponosom, da vsak, ki gre iz našega podjetja, uživa spoštovanje strokovne javnosti,« pove podjetnik, ki se tako kot drugi v zadnjem obdobju ukvarja s pomanjkanjem kadra, posebno proizvodnega. Skupina Incom šteje več kot 1100 sodelavcev v Sloveniji in tujini. V njenih podjetjih je 980 zaposlenih, skupaj s 138 agencijskimi delavci pa zagotavlja delo 1118 ljudem. Med njimi je skoraj 300 sodelavcev z višješolsko, visokošolsko ali podiplomsko izobrazbo, vključno s petimi doktorji znanosti, kar potrjuje močno strokovno in razvojno naravnanost skupine. Kadrovski bazen Ajdovščine in okolice je izpraznjen.

»Težave so predvsem s kadrom v proizvodnji, ki zahteva čedalje več znanja, kajti stopnja avtomatizacije in digitalizacije je že tako visoka, da to ne morejo biti ljudje brez izobrazbe. Gre pa za delovni proces, ki poteka v dveh ali celo treh izmenah. Mi se zato trudimo ustvarjati mikroklimo, ki bi bila prijazna za ljudi, da bi se lažje odločili priti k nam. V okviru skupine smo ustanovili tudi službo za upravljanje znanja, ki se ukvarja prav s temi stvarmi. Mi, starejši, smo hodili delat za plačo. Zdaj mladi ne hodijo delat za plačo. Plača je pri njih predpogoj. Njih zanima osebna rast, neke dodatne bonitete, ki jih ponujata okolje in podjetje. Življenje dojemajo malo drugače, kot smo ga mi, pa tudi drugi časi so. Tisti, ki ne bo razumel tega, bo zelo težko privabil ljudi. Zato se na to zelo pripravljamo. Zaposlenim se ponuja več kot samo tiste prejemke. Mi želimo ustvariti ponosnega sodelavca, takšnega, ki pri nas osebno in profesionalno raste. Zato je treba razmišljati zelo široko in razumeti, kam ta svet gre in kako mladi razmišljajo, če hočeš biti tukaj uspešen.«

Procesno opremo in stroje v proizvodnji v Incomu zasnujejo in izdelajo sam.

Pogovor v Slokarjevi pisarni je trajal približno dve uri. Sklenil ga je z mislijo: »V življenju in poslu me je vedno vodila radovednost. Prav zaradi nje smo rasli, se učili in odpirali nove poti. Zato želim, da Incom ostane prostor odprtih vrat, odprtih misli in odprtega dialoga. Vsem, ki bi nas radi spoznali kot partnerji, sodelavci ali preprosto kot ljudje z idejami in željo po ustvarjanju, sporočam: dobrodošli. Radovednim umom bomo vedno prisluhnili, saj prav iz tega pogosto nastanejo najboljše zgodbe.«