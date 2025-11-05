Nova smer – nova odgovornost: trajnost in znanost v središču poslovne strategije

Dvajset let poslovanja na Hrvaškem in štiriintrideset v Sloveniji za podjetji Philip Morris Zagreb in Philip Morris Ljubljana ne pomenijo le jubilejev, temveč tudi prelomnice, ki simbolizirajo pot od tradicionalnega tobačnega podjetja do vodilne svetovne družbe v znanstveno utemeljeni preobrazbi industrije.

Danes to nista več isti podjetji, ki sta pred nekaj desetletji začeli delovati na tem območju – gre za organizaciji, ki sta temeljito spremenili svoj poslovni model, kulturo in poslanstvo kot del globalne preobrazbe družbe Philip Morris International. Ta sprememba se ne kaže samo v diverzifikaciji portfelja, temveč tudi v redefiniciji jedra poslovanja – z namenom dolgoročne trajnosti, inovacij in ustvarjanja družbene vrednosti. Do danes je bilo v razvoj in znanstveno potrditev inovativnih tehnologij v obliki brezdimnih izdelkov vloženih več kot 14 milijard dolarjev, podjetje pa zaposluje več kot 1500 znanstvenikov, inženirjev in strokovnjakov v dveh raziskovalnih centrih – v Švici in Singapurju. Danes več kot 41 odstotkov globalnih neto prihodkov izvira iz segmenta brezdimnih izdelkov, ki so na voljo na 97 trgih po svetu, ocenjeno število polnoletnih uporabnikov, ki so prešli na te izdelke, pa je več kot 41 milijonov. PMI je s tem dosegel cilj, ki si ga je postavil pred desetimi leti – preobraziti tobačno industrijo od znotraj, pri čemer so znanost in inovacije gonilo sprememb.

Trajnost kot temelj

Na hrvaškem in slovenskem trgu poteka preobrazba vzporedno z globalno strategijo podjetja. Da je smer pravilna, potrjujejo poslovni rezultati na obeh trgih, ki so Philip Morris pripeljali do izstopajočega položaja v segmentu brezdimnih tobačnih in nikotinskih izdelkov.

Trajnostno poslovanje za PMI pomeni hkratno zmanjševanje negativnih vplivov na javno zdravje in okolje, zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti ter ustvarjanje vrednosti za vse deležnike skladno z regulativnimi zahtevami. PMI danes sodi med 10 odstotkov najbolj trajnostnih podjetij na svetu po indeksu Dow Jones Sustainability Index in je prepoznaven kot vodilni na svetu v prehodu k ničelnim emisijam.

Poseben poudarek je na krožnih poslovnih modelih. Na Hrvaškem in v Sloveniji so uvedli programe zbiranja in recikliranja uporabljenih brezdimnih naprav in vložkov znamk PMI, s čimer prispevajo k zmanjševanju količine odpadkov in razvoju krožnega gospodarstva. Program je vzbudil opazen odziv, kar jasno kaže, da so potrošniki pripravljeni narediti majhne, a pomembne korake proti bolj trajnostni prihodnosti. Poleg tega PMI-jev pristop k ekooblikovanju zagotavlja, da se vsak nov brezdimni elektronski izdelek razvija s trajnostjo, vgrajeno že od začetka – od odgovorne izbire materialov in energetsko učinkovite proizvodnje do možnosti recikliranja in daljše življenjske dobe. Načrt je jasen: od konca leta 2025 bodo vsi novi elektronski izdelki, ki bodo dani na trg, izpolnjevali PMI-jeve standarde ekooblikovanja.

Ljudje v središču sprememb

Sprememba poslovnega modela ne bi bila mogoča brez sprememb znotraj same organizacije. PMI že vrsto let gradi vključujoče delovno okolje, ki spodbuja skupno lastništvo nad rezultati, učenje in izmenjavo znanja. Na Hrvaškem in v Sloveniji danes ženske zasedajo polovico vodstvenih položajev, s čimer sta lokalna trga presegla globalni cilj 40 odstotkov.

Podjetji na Hrvaškem in v Sloveniji imata mednarodni certifikat Equal Salary, ki potrjuje, da moški in ženske na enakih položajih prejemajo enako plačilo za enako delo. Znotraj organizacije je vzpostavljen sistem, ki krepi kulturo skupnega lastništva nad rezultati ter kulturo učenja in inovacij. Rezultati se kažejo v veliki angažiranosti zaposlenih, raznolikosti ekip in v dejstvu, da ženske danes zasedajo polovico vodstvenih položajev na Hrvaškem in v Sloveniji.

Kljub spremenljivemu globalnemu okolju PMI ostaja zvest svoji viziji – pospeševati prehod v prihodnost brez dima z odgovornimi inovacijami, vlaganjem v znanost in sodelovanjem z regulatorji, tudi na hrvaškem in slovenskem trgu. Kot edino globalno podjetje v panogi, ki se je javno zavezalo k postopnemu ukinjanju cigaret, PMI nadaljuje razvoj poslovnega modela, ki združuje dolgoročno trajnost in visoko gospodarsko učinkovitost. Načrt je jasen: do leta 2030 bo več kot dve tretjini prihodkov izviralo iz brezdimnega portfelja – s čimer se zaključi eno poglavje zgodovine tobaka in odpre novo, utemeljeno na znanosti in trajnosti.

