Novi logistični in distribucijski center je največji infrastrukturni projekt Studenca

Studenac je izvedel največji infrastrukturni projekt v zgodovini, kar je pomemben korak k modernizaciji njegovih procesov. Gre za gradnjo logističnega in distribucijskega centra v industrijsko-poslovni coni Meridian 16 v Veliki Gorici, ki se je uradno odprl 15. oktobra. Novi logistično-distribucijski center najhitreje rastoče trgovske verige na Hrvaškem ima kapaciteto 32.000 paletnih mest, z možnostjo pošiljanja do 2400 palet blaga na dan. Sestavljen je iz območij za sobno, hlajeno in zamrznjeno blago, integrirani Warehouse Management System (WMS) ter Transportation Management System (TMS) omogočata največjo učinkovitost in spremljanje vseh faz dobave. To je nova faza preoblikovanja oskrbovalne verige Studenca, ki bo okrepila učinkovitost in trajnost njenega poslovanja.

»Zaradi procesov, ki bodo zdaj potekali na teh območjih, bomo še učinkovitejši pri oskrbi naših trgovin, kar pomeni boljšo izkušnjo za naše stranke. Z novim logistično-distribucijskim centrom v Veliki Gorici in tistim v Dugopolju, ki ga bomo odprli prihodnje leto, postavljamo trdne temelje za dolgoročno trajnostno in tehnološko napredno oskrbovalno verigo,« je povedal Tomislav Štos, direktor za upravljanje oskrbovalne verige, ki je vodil ogled 36.000 kvadratnih metrov velikega novega objekta. Ob tej priložnosti so si gostje lahko ogledali sodobne logistične rešitve, ki bodo zagotovo pozitivno vplivale na poslovanje Studenca.

Vizija tehnološkega napredka

Logistika postaja enako prepoznaven del blagovne znamke, poudarja Michał Seńczuk, predsednik uprave Studenca (levo). FOTO: Petar Santini

V enem od tehnološko najnaprednejših objektov v regiji smo posebno pozornost namenili energetski učinkovitosti – kar 80 odstotkov strehe je pokrite s solarnimi paneli, ki bodo pokrili velik del energetskih potreb stavbe. Z novim centrom v Dugopolju, ki ga bodo odprli sredi prihodnjega leta in se bo raztezal na 23 tisoč kvadratnih metrih, Studenac še naprej uresničuje svojo vizijo rasti in tehnološkega napredka.

»Ta center je simbol naše zavezanosti zaposlenim, partnerjem in skupnosti. Naslednje leto praznujemo 35 let delovanja Studenca in ponosni smo, da lahko ob tej pomembni obletnici nadaljujemo z vlaganjem v preoblikovanje oskrbovalne verige, trajnostno in stabilno poslovanje ter še boljšo izkušnjo za naše stranke. Na ta način naša logistika postane enako prepoznaven del blagovne znamke, kot tudi naše trgovine v soseščini,« je povedal Michał Seńczuk, predsednik uprave Studenca.

Poleg zagotavljanja najboljše možne storitve svojim strankam želi ta maloprodajna veriga s približno 1400 trgovinami po vsej Hrvaški prispevati tudi k lokalni skupnosti, v kateri deluje. Predvsem bo ta center, ki bo deloval v treh izmenah, do leta 2027 zaposloval okoli 500 ljudi, zato postaja pomembna gospodarska spodbuda za Veliko Gorico in širšo regijo.

Sodelovanje s skupnostjo

Studencu je ob uspešni izvedbi tega pomembnega projekta čestital tudi župan Krešimir Ačkar.

»Veseli me, da imam priložnost pozdraviti Studenac in zaposlene v novem logistično-distribucijskem centru v naši Veliki Gorici. V Studencu prepoznavamo močnega partnerja in prepričan sem, da bo ta dogodek okrepil naš odnos in bo dober temelj za prihodnje sodelovanje z lokalno skupnostjo,« je dejal Ačkar, ki se je odprtja logistično-distribucijskega centra udeležil s predstavniki sklada Enterprise Investors in nadzornega odbora družbe ter številnimi partnerji in gosti.

Studenac želi tudi na drugačen način podpreti lokalno skupnost. Ob odprtju je bila predana donacija v višini 5000 evrov, prav tako letna dobava higienskih potrebščin Centru za otroke, mladostnike in družino Velika Gorica. V imenu ustanove ga je prevzela Sanda Puljiz Vidović, ki se je Studencu zahvalila za podporo.

»Center za otroke, mladostnike in družino Velika Gorica je prva ustanova v naši državi, ki sistematično skrbi za vse družinske člane, ustanovila pa jo je lokalna skupnost. Center deluje od leta 2003 in ima danes okoli dva tisoč uporabnikov letno ter veliko različnih programov, namenjenih otrokom, mladim in staršem,« je povedala Sanda Puljiz Vidović.

Naročnik oglasne vsebine je Studenac