  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Next

    Novi logistični in distribucijski center je največji infrastrukturni projekt Studenca

    Poleg novega logistično-distribucijskega centra v Veliki Gorici in še enega v Dugopolju, ki ga bodo odprli prihodnje leto, trgovska veriga Studenac postavlja trdne temelje za dolgoročno trajnostno in tehnološko napredno oskrbovalno verigo.
    V enem od tehnološko najnaprednejših objektov v regiji smo posebno pozornost namenili energetski učinkovitosti, ki prinaša tudi nove tehnološke rešitve. FOTO: Petar Santini 
    Galerija
    V enem od tehnološko najnaprednejših objektov v regiji smo posebno pozornost namenili energetski učinkovitosti, ki prinaša tudi nove tehnološke rešitve. FOTO: Petar Santini 
    Promo Delo
    5. 11. 2025 | 11:00
    4:54
    A+A-

    Studenac je izvedel največji infrastrukturni projekt v zgodovini, kar je pomemben korak k modernizaciji njegovih procesov. Gre za gradnjo logističnega in distribucijskega centra v industrijsko-poslovni coni Meridian 16 v Veliki Gorici, ki se je uradno odprl 15. oktobra. Novi logistično-distribucijski center najhitreje rastoče trgovske verige na Hrvaškem ima kapaciteto 32.000 paletnih mest, z možnostjo pošiljanja do 2400 palet blaga na dan. Sestavljen je iz območij za sobno, hlajeno in zamrznjeno blago, integrirani Warehouse Management System (WMS) ter Transportation Management System (TMS) omogočata največjo učinkovitost in spremljanje vseh faz dobave. To je nova faza preoblikovanja oskrbovalne verige Studenca, ki bo okrepila učinkovitost in trajnost njenega poslovanja.

    »Zaradi procesov, ki bodo zdaj potekali na teh območjih, bomo še učinkovitejši pri oskrbi naših trgovin, kar pomeni boljšo izkušnjo za naše stranke. Z novim logistično-distribucijskim centrom v Veliki Gorici in tistim v Dugopolju, ki ga bomo odprli prihodnje leto, postavljamo trdne temelje za dolgoročno trajnostno in tehnološko napredno oskrbovalno verigo,« je povedal Tomislav Štos, direktor za upravljanje oskrbovalne verige, ki je vodil ogled 36.000 kvadratnih metrov velikega novega objekta. Ob tej priložnosti so si gostje lahko ogledali sodobne logistične rešitve, ki bodo zagotovo pozitivno vplivale na poslovanje Studenca.

    Vizija tehnološkega napredka

    Logistika postaja enako prepoznaven del blagovne znamke, poudarja Michał Seńczuk, predsednik uprave Studenca (levo). FOTO: Petar Santini 
    Logistika postaja enako prepoznaven del blagovne znamke, poudarja Michał Seńczuk, predsednik uprave Studenca (levo). FOTO: Petar Santini 
    V enem od tehnološko najnaprednejših objektov v regiji smo posebno pozornost namenili energetski učinkovitosti – kar 80 odstotkov strehe je pokrite s solarnimi paneli, ki bodo pokrili velik del energetskih potreb stavbe. Z novim centrom v Dugopolju, ki ga bodo odprli sredi prihodnjega leta in se bo raztezal na 23 tisoč kvadratnih metrih, Studenac še naprej uresničuje svojo vizijo rasti in tehnološkega napredka.

    »Ta center je simbol naše zavezanosti zaposlenim, partnerjem in skupnosti. Naslednje leto praznujemo 35 let delovanja Studenca in ponosni smo, da lahko ob tej pomembni obletnici nadaljujemo z vlaganjem v preoblikovanje oskrbovalne verige, trajnostno in stabilno poslovanje ter še boljšo izkušnjo za naše stranke. Na ta način naša logistika postane enako prepoznaven del blagovne znamke, kot tudi naše trgovine v soseščini,« je povedal Michał Seńczuk, predsednik uprave Studenca.

    Poleg zagotavljanja najboljše možne storitve svojim strankam želi ta maloprodajna veriga s približno 1400 trgovinami po vsej Hrvaški prispevati tudi k lokalni skupnosti, v kateri deluje. Predvsem bo ta center, ki bo deloval v treh izmenah, do leta 2027 zaposloval okoli 500 ljudi, zato postaja pomembna gospodarska spodbuda za Veliko Gorico in širšo regijo.

    Sodelovanje s skupnostjo

    Studencu je ob uspešni izvedbi tega pomembnega projekta čestital tudi župan Krešimir Ačkar.

    »Veseli me, da imam priložnost pozdraviti Studenac in zaposlene v novem logistično-distribucijskem centru v naši Veliki Gorici. V Studencu prepoznavamo močnega partnerja in prepričan sem, da bo ta dogodek okrepil naš odnos in bo dober temelj za prihodnje sodelovanje z lokalno skupnostjo,« je dejal Ačkar, ki se je odprtja logistično-distribucijskega centra udeležil s predstavniki sklada Enterprise Investors in nadzornega odbora družbe ter številnimi partnerji in gosti.

    Studenac želi tudi na drugačen način podpreti lokalno skupnost. Ob odprtju je bila predana donacija v višini 5000 evrov, prav tako letna dobava higienskih potrebščin Centru za otroke, mladostnike in družino Velika Gorica. V imenu ustanove ga je prevzela Sanda Puljiz Vidović, ki se je Studencu zahvalila za podporo.

    »Center za otroke, mladostnike in družino Velika Gorica je prva ustanova v naši državi, ki sistematično skrbi za vse družinske člane, ustanovila pa jo je lokalna skupnost. Center deluje od leta 2003 in ima danes okoli dva tisoč uporabnikov letno ter veliko različnih programov, namenjenih otrokom, mladim in staršem,« je povedala Sanda Puljiz Vidović.

    Naročnik oglasne vsebine je Studenac

    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trgovec

    Sportina gre v stečaj: konec modnega imperija v Sloveniji

    Prezadolženo podjetje je še eno v vrsti evropskih trgovcev s tekstilom, ki so zapadli v težave.
    Pija Kapitanovič, Nejc Gole 4. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Oboroževanje z droni

    Vojska kupuje 12.000 brezpilotnikov kamikaze

    Skoraj milijardo evrov bo stala dobava brezpilotnih letalnikov. Za posel se borijo tri podjetja.
    Barbara Zimic 4. 11. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Še nekaj dni za srečanje s slovenskimi zvezdami

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    Več iz teme

    next 2025studenaclogistika
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Uefa

    Mijatović v Manchestru, Čeferin v Baslu, Slovenci po vsej Evropi

    Zadnji teden pred vrnitvijo reprezentančnih tekmovanj so aktivni nogometaši in sodniki v vseh klubskih tekmovanjih, ki jih organizira Uefa.
    5. 11. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Romska naselja

    Novomeški policisti o podrobnostih hišnih preiskav

    Novomeški policisti so izpeljali uspešno preiskavo kaznivih dejanj na območju romskih naselij.
    5. 11. 2025 | 12:03
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ladja Laho

    Kdo je kupil najstarejšo slovensko ladjo?

    V javnosti se je pojavilo več imen možnih ladjarjev, tudi nekdanjega župana Borisa Popoviča, Gašparja Gašparja Mišiča in še koga.
    Boris Šuligoj 5. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Plačna reforma

    Še eno zvišanje plač v javnem sektorju, koliko lahko pričakujejo?

    Prihodnji teden bo približno 94 odstotkov zaposlenih v javnem sektorju prejelo višje plače kot prejšnji mesec.
    Barbara Hočevar 5. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Socialni dialog

    Delodajalci prekinjajo aktivnosti v ESS

    Vladi očitajo več kršitev, zato so zagrozili s ponovnim izstopom iz Ekonomsko socialnega sveta.
    Nejc Gole 5. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ladja Laho

    Kdo je kupil najstarejšo slovensko ladjo?

    V javnosti se je pojavilo več imen možnih ladjarjev, tudi nekdanjega župana Borisa Popoviča, Gašparja Gašparja Mišiča in še koga.
    Boris Šuligoj 5. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Plačna reforma

    Še eno zvišanje plač v javnem sektorju, koliko lahko pričakujejo?

    Prihodnji teden bo približno 94 odstotkov zaposlenih v javnem sektorju prejelo višje plače kot prejšnji mesec.
    Barbara Hočevar 5. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Socialni dialog

    Delodajalci prekinjajo aktivnosti v ESS

    Vladi očitajo več kršitev, zato so zagrozili s ponovnim izstopom iz Ekonomsko socialnega sveta.
    Nejc Gole 5. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Še nekaj dni za srečanje s slovenskimi zvezdami

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kdo vlada signalu?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo