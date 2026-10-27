Odlične poslovne zgodbe našega prostora

Spoštovane bralke, spoštovani bralci, pred vami je revija Next. Že četrtič zapored smo jo pripravili v sodelovanju med družbo Delo mediji in hrvaško Hanza medio. To pomeni, da lahko govorimo o tradiciji, mladi, a vendarle tradiciji, ki jo z veseljem obujamo vsako jesen. Leta 2023 je izšla prva številka, takrat smo govorili o smelem projektu povezovanja dveh medijskih hiš, kar je še vedno precejšnja redkost. Danes je to le ena od uspešnih oblik sodelovanja med omenjenima družbama. Pri nas in širše veliko poslušamo o povezovanju, na tem in onem področju, med ljudmi, med podjetji, med državami. Prav je, da temu sledimo tudi v medijskem svetu. Zato prinašamo zgodbe iz Slovenije in Hrvaške, dobre in zanimive zgodbe, ki jasno pokažejo, da imamo kar nekaj vrhunskih podjetij in vsebin, ki pomembno vplivajo na naš, predvsem gospodarski, vsakdan.

Pripravili smo obsežen in pester nabor medijskih vsebin, ki so jih zapisali naši izbrani avtorji. Slovenija in Hrvaška sta sosedi, trgovinski partnerici, prijateljski državi, ki sta medsebojno povezani na številnih področjih. Naš namen je že od prve številke revije Next bralstvu obeh držav predstaviti odlične poslovne zgodbe iz našega prostora. Zgodbe, ki velikokrat tudi presegajo skupni geografski prostor in so postale širše prepoznavne. Skrbno smo jih izbrali, saj želimo, da pridejo do vas, drage bralke in bralci, ker so zanimive in vredne vaše pozornosti. Za pripravo vsebin in intervjujev smo si vzeli dovolj časa, ker vam želimo ponuditi kakovostno branje.

V Ajdovščini smo se pogovarjali s podjetnikom in lastnikom podjetja Incom, ki izdeluje sladolede in jih izvaža po vsem svetu. Andrej Slokar je podjetniško pot začel v garaži, danes skupina na leto ustvari 260 milijonov evrov prihodkov in visoko dodano vrednost. Povedal nam je, da »vsi mislijo, da če hočeš nekaj narediti, potrebuješ denar. Jaz pa nikoli nisem imel denarja. Predvsem potrebuješ poslovno idejo, željo, voljo in vztrajnost. Mi nismo gradili z denarjem, mi smo vse to zgradili z vrednotami.« Zaupal nam je svoj pogled na lastništvo podjetja, pravi tudi, da »želi biti ustvarjalec, ne samo proizvajalec«.

Gradbena panoga v obeh državah je zaradi večjih infrastrukturnih projektov v zadnjih letih v dobri kondiciji in smelo gleda v prihodnost. Največji slovenski gradbinec Kolektor Construction je poleg Slovenije dejaven tudi na Hrvaškem. Direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli pravi, da »pri primerljivih infrastrukturnih projektih v regiji tujih partnerjev ne potrebujemo več nujno. Zbrali smo dovolj znanja in izkušenj, da lahko na večini razpisov nastopamo samostojno. Ne še povsod, vendar smo na dobri poti.« Z njim smo se pogovarjali tudi o pomenu hrvaškega trga in infrastrukturnih projektih v obeh državah, tudi o drugem tiru, zahtevnosti posla in konkurenci, o načrtih za prihodnost. Med drugim je navedel zanimiv podatek, da podjetje 20 odstotkov prihodkov ustvari s posli na Hrvaškem. Veljko Nižetić, prvi mož Strabaga, odgovoren za Hrvaško in Bosno in Hercegovino, ki letos po osmih letih odhaja s položaja, nam je v pogovoru zaupal veliko relevantnih informacij o dogajanju na gradbenih trgih. Kot je dejal, »ljudje pogosto opazijo velikanske pogodbene vrednosti, vendar vrednosti pogodbe ne smemo enačiti z zaslužkom. Pri obsežnih infrastrukturnih projektih so dobičkovne marže zelo nizke.« Primerjal je razmere za poslovanje med državami, pogovarjali smo se tudi o razpisih in tuji konkurenci.

Solastnik in izvršni direktor podjetja Labena Borut Čeh nam je povedal, da se je Labena sprva ukvarjala z distribucijo medicinske, laboratorijske in procesne opreme, danes pa je vodilni ponudnik celovitih rešitev na področju laboratorijske in procesne analitike v regiji. »V Sloveniji smo osredotočeni na farmacijo, na Hrvaškem izvajamo analize okolja na molekularni ravni. Analiza okoljske DNK zajema raziskovanje DNK, prisotne v okolju, in omogoča hitro in učinkovito ugotavljanje prisotnosti in relativne številčnosti organizmov v različnih habitatih.«

Pogovarjali smo se tudi z agrarnim ekonomistom Emilom Erjavcem, ki je analiziral stanje agroživilske industrije doma in v regiji Adria. Na vprašanje, zakaj Slovenija nima velikega živilskega prvaka, profesor poda svoje videnje zgodovinskega razvoja panoge in napak, ki so bile storjene. Pripravili smo članek s predstavitvijo slovenskih individualnih naložbenih računov (INR) in prihajajočih hrvaških investicijskih računov (HIR).

Naš sogovornik je bil Darko Horvat, predsednik uprave družbe Bosqar Invest, ki nam je zaupal, da je njihova skupina odpornejša, ker deluje na treh različnih poslovnih področjih. To so tehnologija, kadrovske storitve in živilska industrija, slednja je po prihodkih največja. Niso sklad, ampak naložbena skupina. »Nobena od naših treh zgodb še ni končana. Vse ostajajo odprte, saj še vedno vidimo možnosti za povečevanje njihove vrednosti, tako z lastnimi ukrepi kot z razvojem trga.«

Prinašamo zanimiv članek o razvoju hmeljarstva v Sloveniji. Zeleno zlato ima pri nas bogato zgodovino pridelave, toda ali ste vedeli, da je v Žalcu nastala genska banka hmelja, ki je del Slovenske rastlinske genske banke in v njej hranijo vse slovenske sorte hmelja in ob njih še množico divjih evidentiranih genskih virov?

Naštete zgodbe so samo nekatere izmed tistih, ki jih najdete v reviji. Vsebine, ki jih predstavljamo, so raznovrstne. Večini pa je skupno, da pripovedujejo o podjetjih, ki so že danes uspešna na trgih, na katerih poslujejo, in imajo vsa po vrsti tudi smele načrte za rast in širitev v prihodnje. Želim vam prijetno branje.