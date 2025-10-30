Ostra tekma s Trstom in Koprom: Reka se vrača na logistični zemljevid skozi velika vrata

V nadaljevanju preberite:

Ko je septembra letos v reško pristanišče iz Port Saida v Egiptu prispela velikanska kontejnerska ladja Al Jasrah, dolga 368 metrov in z zmogljivostjo skoraj 15.000 kontejnerskih enot (TEU), je bil to za številne zgodovinski trenutek. Ta ladja naj bi simbolično naznanila začetek procesa, s katerim se reško pristanišče po desetletjih zastoja vrača med velike. Terminal, na katerem je pristala, Rijeka Gateway, je del ambicioznega projekta, ki spreminja podobo mesta in pomen Hrvaške na zemljevidu evropske logistike. Štiri modra dvigala STS (ship-to-shore) na Zagrebški obali, visoka 138 metrov in težka po 1700 ton, dominirajo nad podobo Reke tako z morja kot kopnega. To so najvišji objekti na Reki, približno štirideset metrov višji od najvišjih nebotičnikov, po katerih mesto slovi; novi terminal pa je opremljen tudi s 15 mostnimi dvigali z gumijastimi kolesi (RTG) za zlaganje kontejnerjev ter nakladanje in razkladanje tovornjakov, z dvema mostnima dvigaloma na tirih (RMG) za pretovarjanje na železniške vagone ter z 28 manipulatorji (reach stackerji).

Podoben prizor je na vzhodni strani Reke, na terminalu Jadranska vrata na Brajdici, kjer od leta 2013 delujejo orjaška oranžna dvigala, sredi novembra pa naj bi tja prispeli še dve posebej zasnovani dvigali super post panamax najnovejše generacije, ki bosta po testiranju obratovali od konca leta. Gre za del 40 milijonov dolarjev vredne naložbe za tekoče in prihodnje leto v terminal, ki ga upravlja podjetje Jadranska vrata. To je bilo ustanovljeno leta 2001 kot hčerinsko podjetje Luke Reka, v njegovo lastniško strukturo pa je leta 2011 kot strateški partner vstopil globalni igralec International Continental Terminal Services (ICTSI) s Filipinov, podjetje, ki upravlja 32 terminalov v 19 državah. Rijeka Gateway je skupno podjetje podjetja APM Terminals (51 odstotkov), ki je v lasti ene največjih svetovnih logističnih družb, danskega Maerska, in domače skupine Enna Group. AP Terminals upravlja 74 pristanišč in terminalov v 38 državah na petih celinah in je peti največji upravljavec terminalov na svetu. Prva faza, ki je vključevala gradnjo 400 metrov dolgega operativnega pomola z globino 20 metrov, je bila končana septembra, v drugi, ki bo sledila v prihodnjih letih, pa ga bodo razširili na 680 metrov dolžine. Trenutna zmogljivost omogoča sprejem ladij do 18.000 TEU, v drugi fazi pa bo Rijeka Gateway lahko sprejemal ladje z zmogljivostjo do 24.000 TEU. Projekt obeh faz tega terminala je vreden 380 milijonov evrov in je največja zasebna naložba v logistiko na Hrvaškem.

»Po uspešno končani gradnji in opremljanju terminala ter temeljitem testiranju vse opreme in sistemov smo ponosni, da smo vstopili v operativno fazo. To je ključni trenutek, v katerem izpopolnjujemo naše procese, da bi čim hitreje dosegli raven operativne in komercialne odličnosti, za katero si prizadevamo in ki jo naše stranke upravičeno pričakujejo. Čeprav je treba postoriti še marsikaj, je naših 250 zaposlenih popolnoma predanih delu in dajejo vse od sebe, na kar sem izjemno ponosen,« je dejal izvršni direktor Rijeka Gatewaya Peter Corfitsen in dodal, da bo ta terminal prinesel znatne gospodarske koristi reški regiji, ne le z neposrednim zaposlovanjem, ampak tudi s širokim naborom posrednih učinkov, ki bodo ugodno vplivali na celotno gospodarstvo.