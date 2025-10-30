Petrol Pay Loyalty: ena kartica za vse priložnosti

Združuje varno plačevanje, program zvestobe in številne ugodnosti v eni sami kartici, ki spremlja uporabnike doma, na poti in na spletu.

Nova kartica Petrol Pay Loyalty je ustvarjena za trenutke, ko si želimo več: več svobode, prihrankov in drobnih radosti. Uporabniku prinaša preprostost, saj v eni sami kartici združuje prednosti mednarodne kartice Visa in Petrolovega programa zvestobe. To pomeni, da lahko z njo na poti poravnate stroške goriva, brezskrbno plačate kosilo v restavraciji, opravite večji tedenski nakup v trgovini ali naročite izdelke prek spleta, ne glede na to, kje ste.

Nepogrešljiva je tudi v trenutkih, ko se odpravite na pot. Na daljših počitnicah v tujini ali krajšem izletu po Sloveniji zadostuje zgolj ena kartica, saj jo sprejemajo povsod, kjer deluje sistem Visa. Tako vam ni treba več razmišljati o različnih načinih plačila za različne priložnosti.

Kartica je še posebej priročna pri sodobnih oblikah mobilnosti. Z njo lahko hitro in brez zapletov poravnate polnjenje električnega vozila na Petrolovih in partnerskih e-polnilnicah, kar pomeni, da je vaša pot vedno brezskrbna – naj bo to vsakodnevna vožnja v službo ali daljši izlet. Tako Petrol Pay Loyalty podpira prehod na trajnostne načine prevoza in ponuja udobje, varnost ter zanesljiv dostop do najnovejših energetskih rešitev.

FOTO: Petrol

Kartica Petrol Pay Loyalty je zanesljiv sopotnik, ki vas spremlja v različnih življenjskih vlogah: kot voznike, starše, popotnike ali ljubitelje dobrih doživetij. Omogoča preprost, varen in nagrajujoč način plačevanja ter prinaša več svobode pri vsakodnevnih odločitvah. Z njo Petrol utrjuje svojo zavezanost sodobni uporabniški izkušnji in dolgoročnemu zaupanju svojih kupcev.

Zvestoba, ki se povrne

FOTO: Petrol

Ena največjih prednosti nove kartice je, da se z vsakim nakupom samodejno zbirajo Zlate točke, ki jih lahko pozneje unovčite za popuste in dodatne ugodnosti. Tako se že običajen postanek na bencinskem servisu spremeni v priložnost za prihranek: natočite gorivo, prislonite kartico in v trenutku prejmete nove točke. Te lahko nato uporabite za cenejšo kavo, pranje avtomobila ali ugodnejši nakup energentov.

Ko pride čas za večji izdatek, na primer nakup kurilnega olja pred zimo, visoka vsota ne postane veliko breme. Kartica Petrol Pay Loyalty omogoča razdelitev zneska na do 24 obrokov brez obresti in dodatnih stroškov, zato se strošek poravna postopoma, družinski proračun pa ostaja pregledno uravnotežen.

Prehod na novo kartico je za obstoječe člane zelo preprost. Zlate točke, dobroimetje in že pridobljene ugodnosti so se prenesli samodejno, limiti porabe pa so ostali nespremenjeni. Ohranili so se tudi vsi članski privilegiji – od brezplačnega dostopa do toaletnih prostorov na prodajnih mestih do ugodnih paketov kav in pranj avtomobila ter rojstnodnevnih presenečenj.

Digitalna podpora z aplikacijo Petrol GO

FOTO: Petrol

Kartico dopolnjuje aplikacija Petrol GO, ki uporabnikom ponuja popoln pregled nad porabo in zbranimi Zlatimi točkami v realnem času. Preko aplikacije lahko enostavno nastavite ali spremenite limite, potrdite spletna plačila ali kartico po potrebi zaklenete in odklenete na daljavo. Če jo kje založite, je dovolj le klik, da jo zaščitite pred morebitno zlorabo, torej brez obiska poslovalnice.

Aplikacija hkrati združuje vse ugodnosti programa zvestobe na enem mestu. Omogoča spremljanje porabe, načrtovanje večjih nakupov in jasen pregled nad družinskim proračunom. Digitalna podpora tako prinaša dodatno varnost in občutek nadzora, saj so vaše finance vedno urejene in pregledne, kjerkoli že ste.

FOTO: Petrol

Naročnik oglasne vsebine je Petrol