Philip Morris International svojo strategijo opira na znanost

Od laboratorijev in raziskovalnih centrov do lokalnih trgov so znanost in inovacije ključno gonilo razvoja družbe Philip Morris International (PMI). Družba, ki po vsem svetu zaposluje skoraj 85 tisoč ljudi, je od leta 2008 v raziskave in razvoj vložila več kot 16 milijard dolarjev, s čimer potrjuje dolgoročno zavezanost znanju, inovativnim tehnologijam in sodobnim poslovnim rešitvam. Učinki takšne strategije so med drugim vidni v najnovejših rezultatih družbe na svetovni ravni.

Enaka načela PMI uporablja tudi na Hrvaškem in v Sloveniji, kjer še naprej razvija poslovanje, ki temelji na inovacijah, strokovnosti in ustvarjanju dolgoročne vrednosti za skupnost, partnerje in gospodarstvo kot celoto. Znanost, raziskave in inovacije so že več kot desetletje temelj poslovne strategije družbe PMI. Družba, katere izdelki so na voljo na 180 trgih, zaposluje 84.900 ljudi, tudi na Hrvaškem in v Sloveniji. Nenehno vlaga v razvoj raziskovalnih zmogljivosti ter združuje vrhunske strokovnjake z različnih področij znanosti in tehnologije. Takšne naložbe pomenijo dolgoročno strateško zavezo razvoju novih tehnologij, ustvarjanju znanja in spodbujanju inovacij, ki prispevajo h konkurenčnosti družbe.

PMI je doslej samo v raziskave in razvoj vložil več kot 16 milijard dolarjev, s čimer potrjuje dolgoročno zavezanost znanosti in inovacijam. V svojih raziskovalno-razvojnih centrih zaposluje 1460 znanstvenikov, inženirjev, tehnikov in sodelavcev v strokovni podpori.

Takšna koncentracija znanja in strokovnosti omogoča razvoj in preverjanje novih tehnologij s sistematičnimi znanstvenimi postopki. Vlaganje v raziskave in razvoj pri tem ni le vlaganje v inovacije, temveč tudi v ljudi, znanje in dolgoročno trajnostnost poslovanja, kar družbi PMI omogoča ohranjanje konkurenčnosti na vse zahtevnejšem svetovnem trgu.

Znanje kot gonilo konkurenčnosti

Za družbo Philip Morris International so naložbe v raziskave in razvoj naložbe v prihodnost poslovanja. V hitro spreminjajočem se svetu se znanje, razvoj inovativnih tehnologij in prilagajanje novim tržnim razmeram uvrščajo med najpomembnejše prednosti vsakega podjetja.

Zato PMI nenehno vlaga v znanstvene zmogljivosti, raziskovalno infrastrukturo in razvoj vseh svojih zaposlenih. Takšne naložbe so povezane tudi z globalno proizvodno mrežo, ki obsega 51 proizvodnih obratov po vsem svetu. Razvoj novih tehnologij zahteva tesno sodelovanje znanstvenikov, inženirjev in strokovnjakov za proizvodnjo, prav povezovanje različnih znanj in izkušenj pa omogoča uspešno pretvarjanje inovacij v konkretne rešitve in poslovne rezultate.

Velik poudarek je namenjen odgovornemu upravljanju naravnih virov in odgovornemu ravnanju z odpadki, ki izvirajo iz brezdimnih izdelkov FOTO: PMI

Znanost in strokovnost tako ne pomenita le podpore inovacijam, temveč sta tudi pomemben temelj dolgoročne konkurenčnosti in trajnostnega razvoja družbe.

V najnovejšem letnem poročilu o ustvarjanju vrednosti, v katerem je predstavljen tudi novi načrt Value Plan 2030+, PMI dodatno povezuje trajnostnost z odpornostjo poslovanja in dolgoročnim razvojem. V središču tega pristopa je odgovorno upravljanje vseh virov družbe, od finančnih, človeških in intelektualnih do proizvodnih, družbenih in naravnih.

Trajnostnost se kaže v rezultatih

Trajnostnost v družbi PMI ni le cilj, temveč tudi področje, na katerem se napredek spremlja in meri s konkretnimi kazalniki. Do konca leta 2025 je družba absolutne emisije toplogrednih plinov iz lastnega poslovanja in porabe kupljene energije (obsega 1 in 2) zmanjšala za 46 odstotkov v primerjavi z letom 2019. Hkrati je leta 2025 s kombinacijo ukrepov za zmanjševanje emisij in ustreznih rešitev za izravnavo emisij dosegla tudi ogljično nevtralnost lastnega poslovanja (obsega 1 in 2).

Velik poudarek je namenjen odgovornemu upravljanju naravnih virov in trajnostnosti dobavne verige. Po podatkih za leto 2025 je kar 99 odstotkov nabavljenega tobaka izviralo z območij, na katerih po metodologiji družbe ni bilo ugotovljeno tveganje za neto krčenje naravnih gozdov, s katerimi se gospodari, in za pretvorbo naravnih ekosistemov. Načela krožnega gospodarstva se tudi na hrvaškem in slovenskem trgu uresničujejo s programi zbiranja odsluženih izdelkov blagovnih znamk družbe Philip Morris. V obeh državah se zbirajo odslužene naprave za segrevanje tobaka ter uporabljeni tobačni in nikotinski vložki za segrevanje, na Hrvaškem pa tudi elektronske cigarete. Zbrani izdelki se predajo pooblaščenim izvajalcem obdelave odpadkov, s čimer se spodbuja odgovorno ravnanje s temi odpadki in kar prispeva k zmanjševanju količine odpadkov, ki končajo na odlagališčih.

Trajnostnost se danes obravnava precej širše kot zgolj z vidika vpliva na okolje. Vključuje tudi družbene in gospodarske vidike poslovanja, družba PMI pa si s svojimi dejavnostmi prizadeva za učinkovitejšo rabo virov in zmanjševanje okoljskega odtisa ter hkrati za krepitev dolgoročne odpornosti poslovanja in dobavnih verig.

FOTO: PMI

Znanje in ljudje v središču razvoja

Poleg naložb v znanost, raziskave in proizvodne zmogljivosti PMI velik pomen pripisuje razvoju svojih zaposlenih. V hitro spreminjajočem se svetu dela nenehno učenje postaja ključ do poklicnega razvoja in prilagajanja novim poslovnim izzivom. Tako je imelo leta 2025 76 odstotkov zaposlenih po vsem svetu dostop do strukturiranih programov vseživljenjskega učenja, namenjenih krepitvi znanja in spretnosti, potrebnih za prihodnost.

Enako pomemben del korporativne kulture je ustvarjanje okolja, v katerem imajo vsi enake možnosti za poklicni razvoj. Družba PMI je že leta 2019 kot prva multinacionalna družba pridobila globalni certifikat Equal Salary, ta status pa je ohranila tudi leta 2025. Certifikat potrjuje, da ženske in moški za enako delo ali delo enake vrednosti prejemajo enako plačo, pri tem pa sistemi in procesi podpirajo pravičnost in preglednost pri upravljanju človeških virov.

Te vrednote negujejo tudi na hrvaškem in slovenskem trgu, kjer ženske danes predstavljajo polovico vodstvene ekipe. Tudi družba Philip Morris Zagreb je imetnica certifikata Equal Salary, s čimer dodatno potrjuje zavezanost enakim poklicnim priložnostim, vključujoči organizacijski kulturi in nenehnemu razvoju zaposlenih.

Na Hrvaškem družba že deset let v sodelovanju z organizacijo ACT Grupa izvaja program Pokreni nešto svoje, s katerim podpira podjetnike, katerih poslovanje ima pozitiven družbeni oziroma okoljski učinek. V program je bilo doslej vloženo skoraj milijon evrov, podporo je prejelo 78 hrvaških podjetij, ustvarjena družbena vrednost pa je po ocenah presegla 3,9 milijona evrov. V jubilejnem desetem letu sta se programu kot partnerja pridružila Hrvaško združenje delodajalcev in Ekonomska fakulteta v Zagrebu, s čimer se je dodatno okrepila podpora hrvaškim podjetnikom.

Takšni programi kažejo, kako se lahko globalne naložbe in standardi družbe uresničijo v konkretnih rezultatih na lokalni ravni. Za družbo to pomeni nadaljevanje vlaganj v ljudi, razvoj stabilnega in odgovornega poslovanja ter ustvarjanje vrednosti za skupnosti, v katerih posluje.

Dolgoročni napredek se namreč ne meri le s poslovnimi rezultati, temveč tudi z vrednostjo, ki jo družba ustvarja za ljudi, gospodarstvo in družbo kot celoto.

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