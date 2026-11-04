Pical Event Center in Poreč postajata vodilno središče MICE v regiji

Poreč, eden najbolj prepoznavnih turističnih krajev v Istri, je odprl novo poglavje v svoji bogati zgodovini. Z odprtjem Pical Event Centra v sklopu razkošnega letovišča Pical Resort 5*, Valamar Collection, mesto dobiva novo razsežnost ponudbe, s katero na novo opredeljuje standarde kongresnega turizma in se uvršča med vodilne sredozemske destinacije za poslovna srečanja in dogodke (MICE).

Pical Resort in njegov kongresni center kot največja posamezna naložba v hrvaškem turizmu pomenita ključni korak h krepitvi položaja na hrvaškem, slovenskem in drugih trgih, hkrati pa priložnost za nadaljnjo rast in celoletno poslovanje.

Popolna produkcijska svoboda

Organizatorji dogodkov danes iščejo precej več kot zgolj prostor za delo. Iščejo destinacijo, ki bo udeležencem ponudila celovito izkušnjo, od vrhunske poslovne ponudbe do možnosti za mreženje, sprostitev in pristno doživetje. Prav v tem prepletu je posebnost letovišča Pical Resort.

Center s skupno 514 nastanitvenimi enotami zagotavlja optimalne razmere za celovito organizacijo množičnih dogodkov. FOTO: Valamar

Pical Event Center s 1900 m² prilagodljivega prostora za dogodke in skupno zmogljivostjo 1200 udeležencev je zasnovan tako, da lahko izpolni najzahtevnejše potrebe sodobnih organizatorjev. Osrednjo dvorano Parenzo, ki sprejme do 870 udeležencev, je mogoče razdeliti na tri ločene prostore. Ima tudi neposreden dostop od zunaj, kar omogoča nemoteno organizacijo avtomobilskih predstavitev, sejmov in predstavitev novih izdelkov. Dodatnih sedem modularnih dvoran za delo v skupinah s skupno zmogljivostjo 330 udeležencev je mogoče prilagoditi različnim oblikam dogodkov, od delavnic do ekskluzivnih sestankov za VIP-goste.

Center je opremljen z najsodobnejšo avdiovizualno tehnologijo, med drugim odri z LED-zasloni, vrhunsko akustiko in razsvetljavo ter naprednimi rešitvami za hibridne in virtualne dogodke. S tem izpolnjuje najvišje mednarodne produkcijske standarde.

FOTO: Valamar

»Z odprtjem letovišča Pical Resort in novega kongresnega centra je Poreč dobil povsem novo razsežnost na področju poslovnih in korporativnih dogodkov. Naš cilj je bil ustvariti prostor, ki bo ustrezal potrebam sodobnega trga poslovnih dogodkov, obenem pa gostom ponudil tisto, po čemer je Istra prepoznavna – morje, kulinariko, kakovost in pristno doživetje destinacije. Kongresni center nam omogoča organizacijo različnih vrst dogodkov, posebna vrednost pa je v tem, da lahko poslovni program povežemo s celotno ponudbo letovišča Pical Resort. Organizatorji danes iščejo več kot le infrastrukturo – želijo destinacijo, ki bo njihovim udeležencem ponudila izkušnjo, ki si jo bodo zapomnili. Za našo ekipo za MICE je to začetek novega poglavja in verjamem, da bo Pical postal pomembno stičišče na zemljevidu MICE v regiji,« poudarja Lana Radolović Jakus, izvršna vodja oddelka za MICE.

FOTO: Valamar

Pical Event Center se od drugih kongresnih centrov razlikuje po popolni povezanosti infrastrukture, razkošja in doživetja destinacije. Za velike mednarodne kongrese in vrhunske korporativne dogodke Pical ponuja tudi možnost delnega ali popolnega zakupa letovišča ob podpori predane ekipe na čelu z vodjo dogodka, ki med njegovim potekom skrbi za vse podrobnosti.

Podaljševanje turistične sezone

Kot del letovišča Pical Resort s skupno 514 nastanitvenimi enotami center zagotavlja optimalne razmere za celovito organizacijo množičnih dogodkov. Poleg nastanitve letovišče ponuja kar 11 restavracij in devet barov, ki obogatijo bivanje udeležencev. Posebej izstopa raznolika ponudba programa Dine Around z vrhunskimi kulinaričnimi koncepti, med katerimi so restavracija Harry‘s Piccolo Poreč z Michelinovo zvezdico, Miramare by Fratelli Cerea in JAZ by Ana Roš Poreč. Ponudbo na področju življenjskega sloga zaokrožujeta Pical rooftop bar by Laurent Perrier in prestižni klub na plaži Purobeach.

Za sprostitev po delu sta gostom na voljo prvi spa center blagovne znamke ESPA na Hrvaškem s celostnim velneškim konceptom, ki ga navdihujeta Parenzana in sredozemska tradicija, ter notranji bazen s površino več kot 300 m².

FOTO: Valamar

Razvoj takšne ponudbe je za Poreč in Istro še posebej pomemben, saj omogoča občutno podaljšanje turistične sezone tudi zunaj poletnih mesecev. Poslovni dogodki in kongresi prinašajo novo dinamiko ter spodbujajo potrošnjo v gostinstvu, prevozu in spremljajočih lokalnih storitvah.

S prepletom vrhunske infrastrukture, individualno prilagojenega pristopa in neponovljivega sredozemskega doživetja Pical Resort in Poreč postavljata nove standarde ter odločno prevzemata položaj vodilne destinacije MICE v tem delu Evrope.

Številna srečanja Da je Pical že v prvih mesecih potrdil vlogo vodilnega regionalnega stičišča, dokazujejo že izvedena in napovedana srečanja: XVI. znanstveno-strokovni simpozij Peradarski dani 2026 z več kot tristo udeleženci iz približno dvajsetih držav je v novih prostorih praznoval svojo 30. obletnico, na dogodku Span Cyber Security Arena 2026 se je zbralo več kot tristo strokovnjakov, med glavnimi predavatelji sta bila tudi Sami Laiho in Joe Tidy (BBC). Na dogodku Break The Ice Forum (BTI) so se v Istri prvič zbrali evropski organizatorji poslovnih in motivacijskih potovanj s področja MICE. Synergy – The Retreat Show, mednarodni dogodek, ki združuje strokovnjake za velnes in potovanja iz več kot petdesetih držav, je Pical in Poreč postavil ob bok destinacijam, kot so Ibiza, Bali in Sardinija. Pical Event Center je gostil tudi vodilno regionalno finančno konferenco Izazov promjene 2026, v prihodnjih mesecih pa bo v centru med drugim potekalo najpomembnejše letno srečanje turističnih delavcev na Hrvaškem – Dani hrvatskog turizma 2026.

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