Po slovenskih INR prihajajo še hrvaški HIR

Slovenija in Hrvaška imata podobno težavo zaradi razmeroma visokega deleža finančnih prihrankov gospodinjstev v gotovini in vlogah. Obe državi v zadnjem obdobju poskušata spremeniti varčevalne navade gospodinjstev, tudi z ugodnimi naložbenimi računi. Slovenija je lani uvedla individualne naložbene račune (INR), ki so zaživeli letos marca, Hrvaška pa pripravlja hrvaške investicijske račune (HIR). A njuni izhodišči se precej razlikujeta in zato so različne tudi rešitve. Hrvaška ima namreč bistveno bolj sproščeno davčno politiko na področju finančnih naložb, ki jo je v zadnjih letih sicer nekoliko zaostrila, ob tem pa že ima delujoče obvezne varčevalne sheme na področju pokojninskega varčevanja. Obdavčitev kapitalskih dobičkov je bila uvedena šele pred desetimi leti, pri čemer dobički, ...