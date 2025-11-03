Podravka po zgodovinskih naložbah in največji akviziciji pripravljena na novo desetletje razvoja

Z zaključkom največjega investicijskega cikla v zgodovini Skupine Podravka ter strateškim prevzemom kmetijskih podjetij Belje, Vupik in PIK Vinkovci je Podravka potrdila svoj status ene najpomembnejših živilskopredelovalnih družb v tem delu Evrope. Na temeljih teh zgodovinskih korakov je nastala nova poslovna strategija Skupine Podravka do leta 2030, ki prinaša jasno vizijo nadaljnje rasti, trajnosti in internacionalizacije poslovanja.

Uspešen zaključek največjega investicijskega cikla v zgodovini

Z odprtjem novega Transportnega centra v Koprivnici aprila letos je Podravka zaključila najpomembnejši investicijski cikel v svoji zgodovini, vreden skoraj 250 milijonov evrov. Večletni cikel, ki se je začel leta 2021, je potekal v skladu s poslovno strategijo do leta 2025 in je zajemal vrsto naložb, s katerimi je podjetje moderniziralo proizvodne zmogljivosti, uvedlo nove tehnologije, izboljšalo delovne pogoje zaposlenih ter dodatno utrdilo temelje za dolgoročno rast.

V le nekaj letih je Podravka dosegla najpomembnejši modernizacijski preboj od svoje ustanovitve – in to brez enega samega evra zadolžitve. Zgrajeni so bili novi proizvodni obrati, uvedenih je bilo 11 novih proizvodnih in 15 pakirnih linij, obnovljen je bil celoten vozni park podjetja, vsi proizvodni obrati pa so bili klimatizirani in tehnološko posodobljeni.

Med najpomembnejšimi naložbami so gradnja logistično-distribucijskega centra v Koprivnici, nova tovarna testenin in obrat za predelavo paradižnika, ki je Podravki omogočil samostojnost pri proizvodnji te zelenjavne kulture.

Sodobna Žitova pekarna v Mariboru FOTO: Podravka

Naložbe so potekale tudi v Sloveniji. Lansko leto je zaznamovalo uspešno prestrukturiranje podjetja Žito, ki je del Skupine Podravka, s čimer so bili ustvarjeni boljši pogoji za povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti v pekarskem segmentu.

Preobrat v poslovanju Žita je bil izveden skozi pet ključnih stebrov izboljšav: rast proizvodne učinkovitosti in tehnološka modernizacija, aktivno upravljanje portfelja, poenostavitev organizacijske strukture, prestrukturiranje prodajne organizacije in maloprodaje ter standardizacija poslovnih procesov s procesi Podravke, d. d. S tem so bili postavljeni jasni temelji za dolgoročno trajnostno poslovanje in krepitev tržnega položaja v Sloveniji.

Konsolidirano je bilo število proizvodnih lokacij – proizvodnja dopeka in zamrznjenih izdelkov je bila združena v Mariboru in na Vrhniki, dnevna proizvodnja svežega kruha poteka na Viču v Ljubljani, proizvodnja manjših serij pa v Lescah. Med pomembnejšimi naložbami izstopajo nova proizvodna linija za kruh na Viču, avtomatizacija linij v Mariboru ter širitev skladiščnih zmogljivosti za zamrznjene izdelke. V okviru prestrukturiranja so bile prodajne funkcije ločene od proizvodnih, Podravka Ljubljana pa je prevzela vse distribucijske dejavnosti za živilski portfelj skupine na slovenskem trgu, vključno s pekarskim asortimentom Žita.

Skupne naložbe v Skupino Žito od začetka leta 2022 do konca leta 2024 bodo presegle 26 milijonov evrov, s čimer so bili ustvarjeni pogoji za nadaljnjo rast in krepitev prisotnosti Žita na slovenskem in hrvaškem trgu.

Zgodovinska akvizicija in novo poglavje razvoja

V začetku leta 2025 je Podravka uspešno zaključila največjo medpodjetniško transakcijo v zgodovini Hrvaške – akvizicijo kmetijskega segmenta skupine Fortenova, s čimer so v skupino vstopila podjetja Belje, Vupik, PIK Vinkovci, Energija Gradec, Belje Agro-Vet in Felix. S tem je Podravka dodatno utrdila svoj položaj največje živilskopredelovalne družbe v državi ter odprla vrata močnejšemu razvoju v segmentu primarne kmetijske proizvodnje.

Ta akvizicija je pomenila oblikovanje novega poslovnega stebra – to je Podravka Agri, ki se je pridružil obstoječima segmentoma Prehrane in Farmacevtike, s čimer je bil vzpostavljen močan integriran sistem, ki združuje celotno vrednostno verigo – od polja do mize.

Nova poslovna strategija do leta 2030

Skupina Podravka je sprejela novo poslovno strategijo do leta 2030, ki zajema vse tri poslovne segmente – Prehrano, Kmetijstvo in Farmacevtiko – z namenom nadaljevanja dobičkonosne rasti, krepitve tržnega položaja in ustvarjanja dodatne vrednosti za vse deležnike, vključno s potrošniki, zaposlenimi, delničarji in skupnostjo. Strategija je usmerjena v rast, temelječo na produktivnosti, inovacijah, trajnosti in naložbah v sodobne tehnologije, s poudarkom na mednarodni širitvi in konkurenčnosti.

Strategija temelji na celostnem pristopu k razvoju – od krepitve prisotnosti in prepoznavnosti blagovnih znamk, nadaljnjih naložb v proizvodne zmogljivosti in digitalizacijo procesov, do krepitve domače surovinske baze in sodelovanja s kooperanti. Skupina Podravka bo še naprej odgovoren in zaželen delodajalec, ki neprekinjeno vlaga v razvoj zaposlenih, delovne pogoje in prejemke, skozi številne družbeno odgovorne projekte pa bo še naprej prispevala k skupnosti in trajnostnemu razvoju.

Pogled v prihodnost

Podravka danes stoji na trdnih temeljih – z modernizirano infrastrukturo, integriranim poslovnim sistemom in jasno vizijo razvoja, ki presega meje Hrvaške. Nova poslovna strategija do leta 2030 potrjuje, da Podravka nadaljuje pot, po kateri je postala simbol domače industrijske odličnosti in globalno prepoznane blagovne znamke.

V času hitrih sprememb in globalnih izzivov Podravka dokazuje, da je mogoče tradicijo, znanje in sodobne tehnologije združiti v poslovni model, ki ustvarja vrednost za potrošnike, zaposlene, delničarje in skupnost. Prav ta sinergija Podravko oblikuje kot sodobno, odgovorno in globalno relevantno podjetje, ki pogumno gradi prihodnost hrvaške in regionalne živilske industrije.

