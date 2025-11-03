  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Next

    Podravka po zgodovinskih naložbah in največji akviziciji pripravljena na novo desetletje razvoja

    Podravka je sprejela novo poslovno strategijo do leta 2030, ki zajema vse tri poslovne segmente in prinaša jasno vizijo nadaljnje rasti, trajnosti in internacionalizacije poslovanja.
    FOTO: Podravka
    Galerija
    FOTO: Podravka
    Promo Delo
    3. 11. 2025 | 11:00
    6:34
    A+A-

    Z zaključkom največjega investicijskega cikla v zgodovini Skupine Podravka ter strateškim prevzemom kmetijskih podjetij Belje, Vupik in PIK Vinkovci je Podravka potrdila svoj status ene najpomembnejših živilskopredelovalnih družb v tem delu Evrope. Na temeljih teh zgodovinskih korakov je nastala nova poslovna strategija Skupine Podravka do leta 2030, ki prinaša jasno vizijo nadaljnje rasti, trajnosti in internacionalizacije poslovanja.

    Uspešen zaključek največjega investicijskega cikla v zgodovini

    Z odprtjem novega Transportnega centra v Koprivnici aprila letos je Podravka zaključila najpomembnejši investicijski cikel v svoji zgodovini, vreden skoraj 250 milijonov evrov. Večletni cikel, ki se je začel leta 2021, je potekal v skladu s poslovno strategijo do leta 2025 in je zajemal vrsto naložb, s katerimi je podjetje moderniziralo proizvodne zmogljivosti, uvedlo nove tehnologije, izboljšalo delovne pogoje zaposlenih ter dodatno utrdilo temelje za dolgoročno rast.

    V le nekaj letih je Podravka dosegla najpomembnejši modernizacijski preboj od svoje ustanovitve – in to brez enega samega evra zadolžitve. Zgrajeni so bili novi proizvodni obrati, uvedenih je bilo 11 novih proizvodnih in 15 pakirnih linij, obnovljen je bil celoten vozni park podjetja, vsi proizvodni obrati pa so bili klimatizirani in tehnološko posodobljeni.

    Med najpomembnejšimi naložbami so gradnja logistično-distribucijskega centra v Koprivnici, nova tovarna testenin in obrat za predelavo paradižnika, ki je Podravki omogočil samostojnost pri proizvodnji te zelenjavne kulture.

    Sodobna Žitova pekarna v Mariboru FOTO: Podravka
    Sodobna Žitova pekarna v Mariboru FOTO: Podravka

    Naložbe so potekale tudi v Sloveniji. Lansko leto je zaznamovalo uspešno prestrukturiranje podjetja Žito, ki je del Skupine Podravka, s čimer so bili ustvarjeni boljši pogoji za povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti v pekarskem segmentu.

    Preobrat v poslovanju Žita je bil izveden skozi pet ključnih stebrov izboljšav: rast proizvodne učinkovitosti in tehnološka modernizacija, aktivno upravljanje portfelja, poenostavitev organizacijske strukture, prestrukturiranje prodajne organizacije in maloprodaje ter standardizacija poslovnih procesov s procesi Podravke, d. d. S tem so bili postavljeni jasni temelji za dolgoročno trajnostno poslovanje in krepitev tržnega položaja v Sloveniji.

    Konsolidirano je bilo število proizvodnih lokacij – proizvodnja dopeka in zamrznjenih izdelkov je bila združena v Mariboru in na Vrhniki, dnevna proizvodnja svežega kruha poteka na Viču v Ljubljani, proizvodnja manjših serij pa v Lescah. Med pomembnejšimi naložbami izstopajo nova proizvodna linija za kruh na Viču, avtomatizacija linij v Mariboru ter širitev skladiščnih zmogljivosti za zamrznjene izdelke. V okviru prestrukturiranja so bile prodajne funkcije ločene od proizvodnih, Podravka Ljubljana pa je prevzela vse distribucijske dejavnosti za živilski portfelj skupine na slovenskem trgu, vključno s pekarskim asortimentom Žita.

    Skupne naložbe v Skupino Žito od začetka leta 2022 do konca leta 2024 bodo presegle 26 milijonov evrov, s čimer so bili ustvarjeni pogoji za nadaljnjo rast in krepitev prisotnosti Žita na slovenskem in hrvaškem trgu.

    Zgodovinska akvizicija in novo poglavje razvoja

    V začetku leta 2025 je Podravka uspešno zaključila največjo medpodjetniško transakcijo v zgodovini Hrvaške – akvizicijo kmetijskega segmenta skupine Fortenova, s čimer so v skupino vstopila podjetja Belje, Vupik, PIK Vinkovci, Energija Gradec, Belje Agro-Vet in Felix. S tem je Podravka dodatno utrdila svoj položaj največje živilskopredelovalne družbe v državi ter odprla vrata močnejšemu razvoju v segmentu primarne kmetijske proizvodnje.

    Ta akvizicija je pomenila oblikovanje novega poslovnega stebra – to je Podravka Agri, ki se je pridružil obstoječima segmentoma Prehrane in Farmacevtike, s čimer je bil vzpostavljen močan integriran sistem, ki združuje celotno vrednostno verigo – od polja do mize.

    Sodobna Žitova pekarna v Mariboru FOTO: Podravka
    Sodobna Žitova pekarna v Mariboru FOTO: Podravka

    Nova poslovna strategija do leta 2030

    Skupina Podravka je sprejela novo poslovno strategijo do leta 2030, ki zajema vse tri poslovne segmente – Prehrano, Kmetijstvo in Farmacevtiko – z namenom nadaljevanja dobičkonosne rasti, krepitve tržnega položaja in ustvarjanja dodatne vrednosti za vse deležnike, vključno s potrošniki, zaposlenimi, delničarji in skupnostjo. Strategija je usmerjena v rast, temelječo na produktivnosti, inovacijah, trajnosti in naložbah v sodobne tehnologije, s poudarkom na mednarodni širitvi in konkurenčnosti.

    Strategija temelji na celostnem pristopu k razvoju – od krepitve prisotnosti in prepoznavnosti blagovnih znamk, nadaljnjih naložb v proizvodne zmogljivosti in digitalizacijo procesov, do krepitve domače surovinske baze in sodelovanja s kooperanti. Skupina Podravka bo še naprej odgovoren in zaželen delodajalec, ki neprekinjeno vlaga v razvoj zaposlenih, delovne pogoje in prejemke, skozi številne družbeno odgovorne projekte pa bo še naprej prispevala k skupnosti in trajnostnemu razvoju.

    Pogled v prihodnost

    Podravka danes stoji na trdnih temeljih – z modernizirano infrastrukturo, integriranim poslovnim sistemom in jasno vizijo razvoja, ki presega meje Hrvaške. Nova poslovna strategija do leta 2030 potrjuje, da Podravka nadaljuje pot, po kateri je postala simbol domače industrijske odličnosti in globalno prepoznane blagovne znamke.

    V času hitrih sprememb in globalnih izzivov Podravka dokazuje, da je mogoče tradicijo, znanje in sodobne tehnologije združiti v poslovni model, ki ustvarja vrednost za potrošnike, zaposlene, delničarje in skupnost. Prav ta sinergija Podravko oblikuje kot sodobno, odgovorno in globalno relevantno podjetje, ki pogumno gradi prihodnost hrvaške in regionalne živilske industrije.

    Naročnik oglasne vsebine je Podravka

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Petra Draškovič Pelc

    Nisem hotela dočakati svojega konca pri 23 letih sredi Aljaske

    Doktorica biomedicine Petra Draškovič Pelc je predana kočevski divjini. Da želi živeti še bolj v stiku z naravo, je spoznala v 17 urah strašljive bližine smrti.
    Urša Izgoršek 2. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pismo bralcev

    Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

    Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom en dan trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Tjaša Rener

    Nakup kmetije je bil še najmanjša težava. Pravo delo se je začelo z obnovo

    Umetniška kmetija v Panovcih je unikaten prostor sredi idilične prekmurske narave. Vodita jo Tjaša Rener in Alex Papp.
    Aljaž Vrabec 2. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Geopolitika in kibernetika: recept za popolno nevihto

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Verjemi v jutri: 100.000 evrov za projekte, ki spreminjajo svet

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si svoje mesto na podelitvi Delovih podjetniških zvezd 2025

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    Več iz teme

    Podravkaprehrambena industrijanext 2025
    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Tudi takrat, ko je zanič, je Dončić najboljši na igrišču

    Los Angeles Lakers blestijo na uvodu v novo sezono. Austin Reaves postaja pravi partner in dolgoročna rešitev za naslednje desetletje v Kaliforniji.
    Nejc Grilc 3. 11. 2025 | 11:15
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Onlyfans

    Kanuist ob olimpijske sanje zaradi videoposnetka; raje bo uporabljal onlyfans

    Britanski kanuist Kurts Adams Rozentals je prejel dvoletno prepoved zaradi »eksplicitnega« posnetka. Sam trdi, da je kazen posledica slabega financiranja.
    3. 11. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Dobava orožja

    V ZDA delajo nadure, da bi Tajvanu pravočasno dostavili lovce F-16V

    Tajvan, ki se sooča z naraščajočo vojaško grožnjo iz Pekinga, se je znova pritožil zaradi zamud pri dobavi orožja, ki so ga naročili iz ZDA.
    3. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Razno
    Deloindom

    Kdo mora pometati listje s pločnika? Občine razkrivajo različna pravila

    Pisano listje velja za enega najbolj romantičnih delov jeseni, a tudi to s seboj prinaša nekaj skrbi.
    Kaja Berlot 3. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ministrstvo za zdravje

    Kar 28 odstotkov pacientov ne pride na dogovorjene termine

    Ministrstvo za zdravje želi s kampanjo spodbuditi odgovorno ravnanje pacientov, da odpovedo termin vsaj deset dni prej.
    Andreja Žibret 3. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Dobava orožja

    V ZDA delajo nadure, da bi Tajvanu pravočasno dostavili lovce F-16V

    Tajvan, ki se sooča z naraščajočo vojaško grožnjo iz Pekinga, se je znova pritožil zaradi zamud pri dobavi orožja, ki so ga naročili iz ZDA.
    3. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Razno
    Deloindom

    Kdo mora pometati listje s pločnika? Občine razkrivajo različna pravila

    Pisano listje velja za enega najbolj romantičnih delov jeseni, a tudi to s seboj prinaša nekaj skrbi.
    Kaja Berlot 3. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ministrstvo za zdravje

    Kar 28 odstotkov pacientov ne pride na dogovorjene termine

    Ministrstvo za zdravje želi s kampanjo spodbuditi odgovorno ravnanje pacientov, da odpovedo termin vsaj deset dni prej.
    Andreja Žibret 3. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    »Nehvaležno se je hvaliti z visoko odpornostjo in mahati z rdečo cunjo«

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PROJEKT

    Bo v treh letih konec napadov?

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si svoje mesto na podelitvi Delovih podjetniških zvezd 2025

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo