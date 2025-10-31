Na kmetiji v bližini Ljubljane na leto namolzejo dva milijona litrov mleka

V nadaljevanju preberite:

Kmetija Černivec je ena večjih živinorejskih kmetij v bližini Ljubljane, na leto pridelajo dva milijona litrov mleka. Da so dosegli to raven, je bila pomemben mejnik naložba v nov, sodoben hlev, v katerem si pomagajo z roboti in drugo napredno tehnologijo.

Pri Černivčevih so osredotočeni na pridelavo mleka, trenutno imajo 390 krav črno-bele pasme (imenovane tudi holstein), od tega je 210 krav molznic, drugo je mlada živina. Na kmetiji delata dve generaciji, dve družini ali po svoje ena velika; gospodar je Tomaž Černivec, nas pa je sprejel Jernej Ličef, ki je prav tako v marsičem zaslužen za razvoj v zadnjih letih.

Kmetija je rasla skozi čas, najprej je bila leta 1976 v Preserjah, leta 1993 so jo preselili na sedanjo lokacijo v Zgornje Jarše. Prvotni hlev za 30 krav so leta 2002 razširili, takrat so molzli od 70 do 80 krav, zraven so imeli še mlado živino.