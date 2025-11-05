Posadimo prihodnost skupaj – Orbico združuje moči v Sloveniji in na Hrvaškem

Posadimo prihodnost skupaj je že drugo leto zapored interni slogan podjetij Orbico Slovenija in Orbico Hrvaška. Odločitev za skupno pot pa je bila sprejeta že precej prej – kot logičen korak v rasti in krepitvi Skupine Orbico na regionalni ravni.

Odprtje novega distribucijskega centra Zdenčina, ki je začel delovati leta 2024, predstavlja pomembno prelomnico v tej zgodbi. Gre za večletni projekt, katerega cilj je bil ustvariti središče nove logistične operacije za območje Slovenije in Hrvaške. Danes ima Orbico v obeh državah skupaj 115.000 m² skladiščnih zmogljivosti, največje med njimi pa so prav v Zdenčini in Ivanić-Gradu na Hrvaškem ter v Ljubljani v Sloveniji.

Pred 35 leti je Branko Roglić odprl prvo distribucijsko podjetje Orbico v Sloveniji. Danes Skupina Orbico posluje na številnih trgih in zaposluje na tisoče ljudi, pri čemer Hrvaška in Slovenija ostajata med ključnimi temelji njenega razvoja in rasti.

Vlaganje v skupnost in kulturo

Skupni trg Slovenije in Hrvaške šteje približno šest milijonov potrošnikov – manj kot nekateri večji trgi, na katerih Orbico deluje, vendar z izjemnim potencialom. Potrošniške navade v obeh državah so si zelo podobne – čeprav je na primer trend zdrave prehrane nekoliko izrazitejši v Sloveniji –, zato je tudi nabor blagovnih znamk, ki jih Orbico distribuira, skoraj enak.

Vse večje sodelovanje trgovcev v obeh državah potrjuje pravilnost odločitve o skupnem pristopu k trgu. »Prepričani smo, da je bilo združevanje operacij prava odločitev – ne le zaradi učinkovitosti, temveč tudi zaradi sinergije, ki jo ustvarja med ekipami,« poudarjajo v Orbicu.

Seveda vsaka integracija prinaša tudi izzive – od jezikovnih razlik do usklajevanja notranjih procesov in sistemov. Starejše generacije se zlahka sporazumevajo, saj smo nekoč živeli v isti državi, mlajši zaposleni pa pogosto komunicirajo v angleščini. Zato v Orbicu aktivno razmišljajo, kako spodbuditi medsebojno razumevanje in učenje jezikov znotraj regionalnih ekip. Potekajo tudi številni projekti, usmerjeni v poenotenje notranjih postopkov in digitalnih rešitev, kar bo dodatno povečalo učinkovitost in poenostavilo poslovanje.

V Orbicu verjamemo, da rast ni popolna brez vlaganja v skupnost in kulturo. Zato smo zasnovali projekt Orbico Supports Art, s katerim podpiramo mlade umetnike, slikarje in kiparje ter jim omogočamo, da svoja dela predstavijo širši javnosti.

Zavezanost trajnostnemu razvoju

Razstava Orbico Supports Art se bo odprla 14. oktobra v galeriji Bažato v Ljubljani in bo združila izbrana dela mladih ustvarjalcev iz Slovenije. S tem Orbico dodatno potrjuje svojo zavezanost trajnostnemu razvoju – ne le skozi inovativne poslovne modele in logistične projekte, temveč tudi s spodbujanjem ustvarjalnosti in kulturnega dialoga, ki povezuje ljudi.

Kajti prihodnost, ki jo sadimo skupaj, ni le gospodarska – je tudi kulturna, ustvarjalna in navdihujoča.

Naročnik oglasne vsebine je Orbico