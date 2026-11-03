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    Posodobljena rafinerija nafte na Reki krepi zanesljivost oskrbe Hrvaške in regije

    Novi obrat omogoča večjo proizvodnjo dizla, prožnejšo nabavo nafte in pomembnejšo vlogo Ine pri oskrbi sosednjih trgov.
    Pomen takšnega napredka je še posebej očiten med poletno turistično sezono, ko se poraba goriv poveča. FOTO: INA
    Galerija
    Pomen takšnega napredka je še posebej očiten med poletno turistično sezono, ko se poraba goriv poveča. FOTO: INA
    Promo Delo
    3. 11. 2026 | 13:00
    7:36
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    Geopolitični pretresi in motnje v svetovni trgovini z nafto so izziv za vso Evropo, tudi za srednje- in vzhodnoevropske trge, na katerih posluje INA. Zapiranje oskrbovalnih poti in negotovost na energetskih trgih dodatno poudarjata pomen regionalne proizvodnje in zanesljive infrastrukture. V takšnih razmerah naložbe v predelavo nafte niso le poslovni razvojni projekti, temveč tudi pomemben temelj zanesljive oskrbe prebivalstva in gospodarstva v regiji. Prav zato pomen dokončane posodobitve rafinerije nafte na Reki in zagona novega obrata za predelavo težkih ostankov (DCU) presega meje ene države. Inina posodobljena rafinerija je skupaj s preostalima rafinerijama v skupini MOL – rafinerijo Donava na Madžarskem in Slovnaftovo rafinerijo v Bratislavi – temelj zanesljive oskrbe celotne regije.

    INA je v reško rafinerijo vložila skoraj 700 milijonov evrov

    INA je v projekt posodobitve vložila skoraj 700 milijonov evrov, kar je največja posamična naložba v zgodovini družbe in ena največjih industrijskih naložb v skupini MOL. Novi obrat omogoča boljši izkoristek surove nafte, večjo proizvodnjo visokovrednih goriv in širši izbor dobaviteljev.

    Gradnja je končana, novi obrat že proizvaja goriva

    Po zaključku montaže in preizkusu opreme so 1. septembra v novi obrat za predelavo težkih ostankov začeli dovajati surovino in s tem zagnali poskusno proizvodnjo. Od takrat obrat DCU deluje neprekinjeno, vsi ključni proizvodi pa so bili izdelani v skladu s predpisanimi specifikacijami kakovosti. Zdaj je poudarek na varnem in zanesljivem delovanju, postopnem povečevanju obsega predelave in optimizaciji procesa. Do konca leta pričakujejo stabilizacijo delovanja ob postopnem doseganju polne zmogljivosti, pri čemer je dosegljivi obseg predelave odvisen tudi od vrste razpoložljive nafte.

    Najpomembnejša sprememba je možnost pretvarjanja težkih ostankov v proizvode višje vrednosti. Rafinerija lahko zdaj predeluje tudi težje vrste surove nafte, pri čemer pričakujejo, da bodo iz enake količine surovine proizvedli do 30 odstotkov več dizla. Hkrati odpade potreba po uvozu vakuumskega plinskega olja, kar dodatno zmanjšuje odvisnost od zunanjih virov oskrbe.

    Za Hrvaško in regijo to pomeni večjo domačo proizvodnjo in manjšo potrebo po uvozu naftnih derivatov, zlasti dizla. Pomen takšnega napredka je še posebej očiten med poletno turistično sezono, ko se poraba goriv poveča. Čeprav bo Hrvaška v določeni meri vedno odvisna od uvoza naftnih derivatov, večja domača proizvodnja to odvisnost zmanjšuje in povečuje stabilnost oskrbe.

    FOTO: Marko Pigac
    FOTO: Marko Pigac

    Prožnejša nabava za odpornejšo oskrbo regije

    Možnost predelave težjih vrst nafte širi krog potencialnih dobaviteljev in Ini omogoča več prilagodljivosti glede na tržne razmere. Ob spremenljivi razpoložljivosti surovine takšna prožnost pomeni večjo odpornost. Naložba v obrat DCU je del dolgoročnega razvojnega cikla Inine rafinerijske dejavnosti. V preteklih 12 letih je INA ob podpori skupine MOL v posodobitev rafinerijske in logistične infrastrukture vložila skupno 1,3 milijarde evrov. Nenehna vlaganja potrjujejo strateški pomen reške rafinerije kot proizvodnega središča za Hrvaško in regijo ter jo uvrščajo med najsodobnejše rafinerijske obrate v regiji.

    Goriva iz soseščine: kakovost in večji potencial za oskrbo Slovenije

    Večji proizvodni potencial Ine odpira tudi dodatne možnosti za izvoz naftnih derivatov. Slovenija je pri tem eden ključnih regionalnih trgov: s širitvijo maloprodajne mreže je INA kot članica skupine MOL vzpostavila tesnejšo povezavo med proizvodnjo na Reki in kupci v sosednji državi.

    Poleg razpoložljivosti je pomembna tudi kakovost. Inina visokokakovostna bencinska in dizelska goriva presegajo zahteve evropskih standardov EN 228 in EN 590. Večja proizvodnja in visoka kakovost krepita položaj Ine kot zanesljivega regionalnega dobavitelja.

    Maloprodajna mesta v Sloveniji: več kot točenje goriva

    Maloprodajna mreža skupine MOL v Sloveniji zdaj obsega 133 lokacij, velik del prevzetih prodajnih mest pa posluje pod blagovno znamko INA.

    Širitev je poleg spremembe celostne grafične podobe zajemala tudi razvoj ponudbe za kupce. Na prevzetih maloprodajnih mestih uvajajo uspešni koncept Fresh Corner, ki postanek za točenje goriva spreminja v priložnost za oddih, kavo, obrok in priročen nakup. Ponudba vključuje kakovostno kavo, hot dog, sendviče in druge izdelke za okrepčilo na poti, pri čemer je izbor prilagojen posamezni lokaciji.

    Fresh Corner je v desetih letih prerasel v prepoznaven regionalni koncept z več kot 1300 lokacijami od Baltika do Jadrana. Njegov razvoj kaže, kako se spreminja vloga bencinskih servisov: kupci poleg goriva iščejo kakovostno gostinsko ponudbo, prijeten prostor in preprosto opravljanje vsakodnevnih nakupov. MOL in INA, ki je članica skupine MOL, v Sloveniji povezujeta razvoj nakupne izkušnje z dolgoročno zavezanostjo krepitvi sodelovanja pri oskrbi z gorivom, pri tem pa se opirata na proizvodnjo posodobljene rafinerije nafte na Reki. V vse bolj nestabilnem tržnem okolju je zanesljivost oskrbe postala pomembnejša kot kadarkoli prej. Slovenska družba MOL & INA si z izkoriščanjem prednosti obeh družb in zanesljive regionalne oskrbovalne verige prizadeva kupcem zagotoviti dolgoročno stabilnost in odpornost oskrbe, tudi v obdobjih motenj in negotovosti na trgu.

    Konec junija je INA dokončala namestitev panelov sončne elektrarne z močjo 11 MW, ki bo proizvajala električno energijo iz obnovljivih virov za napajanje elektrolizatorja. FOTO: Damir Skomrlj/Cropix
    Konec junija je INA dokončala namestitev panelov sončne elektrarne z močjo 11 MW, ki bo proizvajala električno energijo iz obnovljivih virov za napajanje elektrolizatorja. FOTO: Damir Skomrlj/Cropix

    Zeleni vodik: nova naložba v energetsko prihodnost rafinerije

    Razvoj rafinerije se nadaljuje tudi s projektom prvega hrvaškega obrata za komercialno proizvodnjo zelenega vodika, vrednim približno 61 milijonov evrov. Zaključek del je predviden do konca leta 2026, prve molekule vodika pa naj bi proizvedli leta 2027. Predvidena letna proizvodna zmogljivost je približno 1500 ton.

    Konec junija je INA dokončala namestitev panelov sončne elektrarne z močjo 11 MW, ki bo proizvajala električno energijo iz obnovljivih virov za napajanje elektrolizatorja. Projekt vključuje sodelovanje z družbo Končar kot glavnim izvajalcem ter sofinanciranje v višini 15 milijonov evrov v okviru nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Proizvedeni vodik bo namenjen trgu, predvsem prometu in industriji.

    Posodobitev predelave in naložba v zeleni vodik tako povezujeta dve razvojni prednostni nalogi: zanesljivo oskrbo z gorivi danes in ustvarjanje temeljev za nove energetske rešitve v prihodnosti. Reška rafinerija pri tem ostaja v središču Ininih naložb in pomemben del razvojnih strategij skupine MOL, njen pomen za Hrvaško in širšo regijo pa je očiten.

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