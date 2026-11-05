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    Povezal je ameriški trg, slovensko tradicijo in vrhunska hrvaška vina

    Marko Kozina, lastnik podjetja Vimara, je bil dolga leta znan po posredovanju pri prodaji vina v rinfuzi, njegovo kariero pa sta zaznamovala tudi prijateljstvo in sodelovanje z legendarnim Zlatanom Plenkovićem.
    FOTO Vedran Peteh Cropix
    Galerija
    FOTO Vedran Peteh Cropix
    Jozo Vrdoljak, Jutarnji list
    5. 11. 2026 | 08:00
    13:26
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    Marko Kozina, lastnik podjetja Vimara iz Kozine, je v vinski posel vstopil zelo zgodaj. Poklicno pot je začel kot komercialist in enolog v Slovenijavinu, znanem kot Slovin, nekoč enem največjih vinskih podjetij v tem prostoru. Slovin je imel takrat eno najsodobnejših vinskih kleti in široko razvejano mrežo kooperantov. Poleg prodaje na trgu nekdanje skupne države je bil pretežno usmerjen v izvoz.

    Slovinov cabernet sauvignon blagovne znamke Avia je bil najbolje prodajani cabernet sauvignon na ameriškem trgu. Manj znano je, da je Slovin takrat proizvajal tudi cockto ter polnil coca-colo in schweppes, zaposloval pa je več kot 20.000 ljudi. Avia cabernet sauvignon je v Ameriki dosegel izjemen prodajni uspeh zaradi odličnega razmerja med ceno in kakovostjo. V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo to vino redno na vinskih kartah ameriških restavracij in trgovskih policah. Prepoznavno je bilo po sadnih aromah robidnic in ribeza, prijetni strukturi ter nežnih notah začimb in hrasta. Posebno cenjeno je bilo kot vino za vsakodnevno uživanje ob jedeh z žara in zrezkih.

    Po propadu Slovina blagovna znamka Avia ni izginila. Pravice do nje in proizvodnjo je prevzela Klet Brda, največja slovenska vinska zadruga. Prek uvoznikov se Avia še danes uspešno prodaja v ZDA.

    V letih 1989 in 1990 je Marko Kozina bival v ZDA, kjer se je izobraževal pod mentorstvom takrat najbolj znanih ameriških enologov. Tam je iz prve roke spoznaval hladno fermentacijo, dodajanje selekcioniranih kvasovk in skrivnosti jabolčno-mlečnokislinskega vrenja. To so bile tehnološke novosti, ki jih pri nas takrat niso uporabljali in niti poznali. Posebno vlogo ima metoda hladne fermentacije. Njena uvedba v domače vinske kleti je pomenila prelomnico: vina so postala bolj pitna, sveža in izrazito bolj aromatična, kar je dalo vinarstvu v regiji povsem nov zagon.

    Marko Kozina in pokojni Zlatan Plenković z družbo. FOTO: osebni arhiv
    Marko Kozina in pokojni Zlatan Plenković z družbo. FOTO: osebni arhiv

    Kozina je sodeloval z velikimi vinskimi hišami, eno od njegovih prijateljstev pa je pustilo pečat v novejši zgodovini hrvaškega vinarstva. Leta 1995 je spoznal legendarnega, zdaj že pokojnega vinarja Zlatana Plenkovića. Takoj sta se ujela, se hitro spoprijateljila in začela poslovno sodelovati. Kozina je Plenkovića redno obiskoval na Hvaru in mu pomagal še izboljšati kakovost vin, ki so bila že takrat na izjemno visoki ravni.

    Pod lastnimi blagovnimi znamkami

    »Vsako leto smo napredovali in izboljševali proizvodnjo, vse pa je potekalo v sproščenem ozračju, ob druženju in velikem prijateljstvu. Zlatan ni bil le velik vinar, temveč tudi velik človek, hkrati pa zabaven. Sodelovala sva pri njegovih projektih zasajanja vinogradov pri Baškem Polju in na Jadrtovcu. Tesno prijateljstvo se je ohranilo vse do njegove smrti leta 2016,« se spominja Marko Kozina.

    V krogih vinskih trgovcev je bil Kozina dolgo znan po posredovanju pri prodaji velikih količin vina v rinfuzi (torej neustekleničenega). Še vedno uspešno rešuje težave nekaterih velikih vinskih hiš s presežki in pomanjkanjem vina, vendar se zdaj posveča predvsem svetovanju.

    Preden je spoznal Plenkovića, je sodeloval z velikimi hrvaškimi vinskimi podjetji, kot so Vinoplod, Dalmacijavino, Badel in Istravino. Dobavljal jim je vino v rinfuzi iz Italije, Slovenije in Severne Makedonije, ki so ga nato polnili pod lastnimi blagovnimi znamkami. Takrat so, poudarja, obstajali posebni sporazumi med državami Evropske gospodarske skupnosti in nekdanjo Jugoslavijo.

    Zlatan otok: Zlatan Plavac Grand Select 2018 in Zlatan otok Exclusive 2018
    Zlatan otok: Zlatan Plavac Grand Select 2018 in Zlatan otok Exclusive 2018

    »Sporazumi so omogočali brezcarinski uvoz določenih količin vina, zato so slovenska vina in vina z območja nekdanje skupne države v milijonih litrov prodajali na trgih evropskih držav. Težava je bila denimo prepeljati vino iz Severne Makedonije, zato smo organizirali ladijski prevoz prek Grčije. Nekaj časa je med državama obstajal spor, zato smo makedonsko vino z ladjami prevažali iz Albanije. To je bilo zelo burno in zanimivo obdobje. Takrat je na Hrvaškem in v Sloveniji primanjkovalo vina, zato smo potrebe pokrivali z drugih trgov. Dobavljali smo predvsem namizna vina, ki so jih prodajali pod blagovnimi znamkami. Seveda so bili poreklo, sorta in vsi drugi podatki jasno navedeni. Velike vinske kleti so na embalažo denimo zapisale: 'uvoz iz Italije, Severne Makedonije, BiH …' Vrhunska vina se tako niso mogla polniti, saj so imela zaščiteno označbo porekla. To so bila namizna vina za široko porabo, ki so jih pod imeni, kot je Bepo, prodajali na policah velikih trgovskih verig,« pojasnjuje Kozina.

    Prodaja ni sledila obilni trgatvi

    Kozina se kot lastnik podjetja Vimara še vedno dejavno ukvarja z vinom, vendar se je trg precej spremenil.

    »Povpraševanja po tako velikih količinah vina v rinfuzi ni več, čeprav tudi danes prek nekdanjih partnerjev ali trgovcev na debelo ni težko nabaviti ali prodati polnih vagonov vina, če ga kdo potrebuje. To še vedno počnemo za velike trgovske verige in gre za povsem zakonit posel. Seveda mora biti vse pregledno označeno, tudi poreklo vina. Velike vinske hiše danes objavljajo razpise, na katere se lahko prijavi kdorkoli iz EU. Sam delam predvsem kot svetovalec, na slovenski in ameriški trg pa sem pripeljal tudi nekatera najboljša hrvaška vina. Nekaj časa smo za slovenski trg uvažali tudi vina Zlatan otok.«

    Po neuradnih informacijah se nekatere velike vinske hiše iz notranjosti Hrvaške spoprijemajo s presežki vina, saj je bila zadnja trgatev izjemno obilna, prodaja pa temu ni sledila. Zato so dale pobudo, da bi to vino ob pomoči države, podobno kot med pandemijo, uporabili za destilacijo. Po mnenju sogovornika bi bila to velika škoda, saj bi lahko presežke uspešno prodali, če so vina zdrava in tehnološko ustrezna.

    Na trgu je znano, da Kozina še vedno uspešno rešuje težave nekaterih velikih vinskih hiš s presežki in pomanjkanjem vina, vendar se zdaj posveča predvsem svetovanju.

    Kozina redno, približno petnajstkrat na leto, obiskuje južno stran Hvara in je v stalnem stiku s tamkajšnjimi vinarji. »Na Hvaru je zdaj veliko novih, manjših vinarjev. Hrvaška vina so izjemno napredovala, kar dokazujejo tudi številne medalje s prestižnih svetovnih ocenjevanj. Dalmatinska vina so danes izjemno pitna, njihov potencial pa je tako rekoč neomejen. Velika prednost so vsekakor posebne lege, na katerih vinske trte skoraj ni treba tretirati s sredstvi za varstvo rastlin. Enkrat ali dvakrat jo zaprašijo z žveplom v prahu, ki je okoljsko sprejemljivo sredstvo.

    Danes veliko več dela opravijo v vinogradih: nadzorujejo pridelek, izvajajo zeleno trgatev … Vsak vinogradnik in vinar že v vinogradu ve, kakšno kakovost bo dobil. Spremljajo vse parametre in grozdje oberejo ob idealni zrelosti. Odločitve sprejemajo na podlagi podrobnih analiz. Vinar lahko danes natančno določi, kakšno vino želi: s kolikšno vsebnostjo alkohola in kislin, s kakšno vrednostjo pH … Analizirajo in uravnavajo delovanje kvasovk ter vse druge parametre, s čimer se je močno izboljšala kakovost,« ugotavlja sogovornik.

    Kot poudarja, delo in strokovnost pri kakovosti delata čudeže, vendar naravne prednosti leg, kot so Ivan Dolac, Sveta Nedjelja, Postup in Dingač, ostajajo nesporne. »Tako je povsod po svetu. Slavni vinograd Domaine de la Romanée-Conti v Franciji se razprostira na vsega 1,1 hektara, vendar je ta lega tako znamenita, da cena steklenice vina presega tisoč evrov. Zato tudi vina s teh posebnih hrvaških leg dosegajo visoke cene, po mojem osebnem mnenju pa bi si zaslužila še višje. To so zaščitene in najboljše lege za plavac mali, sorto, ki je v marsičem posebna in zanimiva, ne le na Hrvaškem, temveč tudi v svetovnem merilu.

    Glavna prednost teh mikrolokacij je, da trte sploh ni treba škropiti proti peronospori, gnojijo pa jo izključno z organskimi gnojili. Tega ne morete primerjati z legami, kjer vinsko trto škropijo od osem- do dvanajstkrat. To so naravne, ekološko čiste lege, ki so kot takšne v svetu redkost,« pojasnjuje Kozina.

    Na trgu je znano, da Kozina še vedno uspešno rešuje težave nekaterih velikih vinskih hiš s presežki in pomanjkanjem vina, vendar se zdaj posveča predvsem svetovanju.

    Na vprašanje, zakaj so slovenska vina zdaj na hrvaškem trgu slabše zastopana, nekoč pa so bila zelo razširjena in zakaj podobno velja v nasprotni smeri, odgovarja, da je razlog v zvestobi potrošnikov domačim vinom. Pomembna je tudi kultura pitja, po kateri ljudje pijejo predvsem vina iz vinorodnega okoliša, v katerem so trenutno. Poudarja, da je imela Slovenija po osamosvojitvi tehnološko naprednejša vina in bolj znane zasebne vinarje, pozneje pa je tudi Hrvaška dobila prav tako odlična vina in uveljavljena vinarska imena.

    Vinarji so skokovito napredovali

    »Po koncu vojne se je močno okrepil tudi turizem, vinarji pa so skokovito napredovali. Oboji danes dosegajo vrhunsko kakovost, dobivajo medalje in nagrade. Turist na Hrvaškem želi piti hrvaška vina, turist v Sloveniji pa slovenska. Ko človek pride v Španijo, pije španska. Kljub temu se na Hrvaškem še vedno prodajajo slovenska vina in v Sloveniji hrvaška.

    Res je, da je pri tem tudi nekaj lokalpatriotizma, vendar ne bi padel na plodna tla, če ta vina ne bi bila kakovostna. Pa so, to je dejstvo. Lokalpatriotizem je posebno izrazit pri vrhunskih vinih. Povsem običajno je, da na Korčuli pijete pošip ali grk, ne pa renskega rizlinga,« pojasnjuje Kozina. Boljši položaj slovenskih vin v ZDA, Italiji in nasploh v svetu pripisuje odličnemu delu vinskega združenja.

    Naravna vina so trend

    »Nekoč je to opravljalo krovno združenje Slovenijavino, potem pa so njegovo vlogo prevzeli združenja vinarjev in posamezni vinarji. Nekoč so na nemškem trgu pod nemško blagovno znamko prodali približno 40 milijonov litrov slovenskega roséja na leto. V Veliki Britaniji so na leto prodali okoli štiri milijone litrov laškega rizlinga iz Ljutomera. V ZDA so pod eno samo slovensko blagovno znamko izvozili približno štiri milijone litrov vina na leto.

    Danes znani slovenski vinarji, kot so Kristančič, Simčič, Kabaj, Ščurek, Batič, Movia …, živijo blizu italijanske meje in so lahko iz prve roke videli, kako delajo njihovi italijanski kolegi. Tako so si ustvarili odličen položaj. Postali so prepoznavni, imajo čudovita vina, njihove etikete so danes v najboljših restavracijah na svetu. Prav tako pa lahko v dobrih svetovnih restavracijah najdete tudi hrvaška vina, denimo Plenkovićeva, Krauthakerjeva, vina Matuško, Kozlović, Stina in vina drugih vinarjev,« poudarja Marko Kozina. Naravna vina so po njegovih besedah trend, vendar gre še vedno za razmeroma majhen delež celotne proizvodnje. »Pri prehrani in tudi v kulturi pitja vina je preprosto izrazit trend usmerjanja k bolj zdravemu, naravnemu in okoljsko sprejemljivejšemu načinu pridelave. V zadnjem času je to postalo standard,« poudarja lastnik Vimare. Po njegovem mnenju bi morali lokalni vinarji postaviti jasna pravila in se bolj povezovati. Pri tem misli predvsem na hvarske vinarje.

    »Morali bi se povezati in sami strateško odločiti, katera vina bodo pošiljali na ocenjevanja, še skrbneje razvrstiti vinogradniške lege in poudariti njihove številne posebnosti. Pred kratkim je pomembno priznanje prejel Tonči Marijan, v preteklosti pa so jih dobivali Zlatan Plenković in drugi. Prav na tem je treba graditi zgodbo za svetovni trg in prepoznavno podobo,« sklene Marko Kozina.

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    Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
    4. 11. 2026 | 13:41
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    Philip Morris International svojo strategijo opira na znanost

    PMI je doslej v raziskave in razvoj vložil več kot16 milijard dolarjev, s čimer potrjuje dolgoročno zavezanost znanju, inovativnim tehnologijam in sodobnim poslovnim rešitvam. Znanost, raziskave in inovacije so tako že več kot desetletje temelj poslovne strategije družbe PMI.
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 13:00
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

    Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
    Promo Delo 2. 11. 2026 | 09:25
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Eko sklad: Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove poslovnih stavb

    V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
    3. 11. 2026 | 09:11
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

    Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
    2. 11. 2026 | 09:14
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Kdaj naj prodam naložbo in kdaj naj začnem vlagati?

    Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
    3. 11. 2026 | 14:58
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

    Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 14:09
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    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
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    Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

    Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:45
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    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
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    Skupina SID banka odpira naložbeno platformo za slovenske naložbene priložnosti

    SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
    4. 11. 2026 | 09:26
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    Magazin  |  Zanimivosti
    VPRAŠANJE VARNOSTI

    »Ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo zelo kmalu«

    Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
    23. 10. 2026 | 08:20
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    The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

    Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
    Promo Delo 30. 10. 2026 | 10:11
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