Rogla bi se lahko postavila ob bok avstrijskim in italijanskim letoviščem

V Zrečah pod obronki Pohorja že več kot stoletje stoji kovačnica, ki zadnjih nekaj desetletij posluje pod imenom Unior. Javnosti je znana predvsem po izdelavi ročnega orodja in odkovkov, le redki pa vedo, da je bila ta industrijska družba približno pol stoletja tudi lastnica enega največjih smučišč v Sloveniji – Rogle. Ta je letos zaradi poslovnih težav Uniorja pristala v lasti družbe Advance Capital Partners, ki zdaj napoveduje njen razvoj v gorsko središče, ki ga gostje ne bodo obiskovali le pozimi in poleti, ampak vse leto.