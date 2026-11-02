SBITOP prehitel svetovne indekse, vendar dobički ne sledijo rasti tečajev

Močna rast indeksa SBITOP se je letos nadaljevala. Potem ko je že lani pridobil 50,3 odstotka, se je od začetka leta zvišal za 24,7 odstotka. Februarja je prvič presegel mejo 3000 točk, v začetku avgusta pa je trgovanje sklenil na rekordni ravni 3265,70 točke. Septembra je sledil niz desetih zaporednih padcev, tako da se v času pisanja giblje pri približno 3100 točkah. SBITOP je s svojo donosnostjo občutno presegel vodilne svetovne delniške indekse, kot so S&P 500 (+13,4 odstotka), Nasdaq (+18,8 odstotka) in evropski STOXX 600 (+6,9 odstotka), pa tudi regionalna indeksa Crobex (+16,7 odstotka) in Belex 15 (+5,5 odstotka). V nasprotju z lani pa ni bil najuspešnejši v primerjavi z drugimi indeksi. Večjo rast so namreč dosegli romunski BET (+38,7 odstotka), poljski WIG 20 (+32,6 odstotka), ...