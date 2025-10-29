Sistem dinamičnega upravljanja hitrosti rešuje zastoje na avtocestah

Vsak dan se na slovenskem avtocestnem omrežju srečujemo z zastoji in situacijami, ki povečujejo napetost med vozniki. Stresne prometne razmere pa povečujejo tudi tveganje za nevarne manevre in prometne nesreče.

Družba DARS je v sodelovanju s strokovnjaki zato uvedla nov sistem dinamičnega upravljanja hitrosti, ki omogoča prilagajanje omejitev glede na prometne razmere. Sistem deluje tako, da zaznava zgoščen promet in pravočasno prilagodi dovoljeno hitrost vožnje glede na aktualne razmere na cesti. Ob dosledni uporabi in sodelovanju voznikov lahko prinese merljive koristi. To pomeni manj zastojev, boljšo pretočnost, varnejšo in manj stresno vožnjo.

Po ocenah Darsa sistem lahko poveča pretočnost prometa do 5 odstotkov

Spremembe v prometnem režimu vozniki zaznajo na portalih in prometnih znakih spremenljive vsebine, kjer se omejitve hitrosti postopno prilagajajo razmeram na cesti. Ko sistem zazna povečevanje gostote prometa, se dovoljena hitrost zmanjšuje, z namenom, da se prepreči nenadno zgoščevanje in izboljša pretočnost.

Poleg tega ukrep pomembno prispeva k večji varnosti: s pravočasnim prilagajanjem hitrosti in preprečevanjem ostrih zaviranj se zmanjšuje tveganje za naletne trke. Nenazadnje pa ima sistem tudi psihološki učinek, saj spodbuja k bolj umirjeni in preudarni vožnji, kar dolgoročno izboljšuje vozniško kulturo.

Kljub obetom pa uvedba sistema ni brez izzivov – ključ do uspeha so vozniki

Ključno je, da vozniki predpisane omejitve spoštujejo. V nasprotnem primeru sistem hitro izgubi uporabno vrednost. Poleg tega velja poudariti, da sistem ni čudežna rešitev – v primerih zelo velike prometne obremenitve ali obsežnih del na cesti bo do zastojev še vedno prihajalo. Gre predvsem za podporni ukrep, ki pa ob pravilni uporabi lahko pomeni velik korak k bolj tekočemu in varnemu prometu.

Naročnik oglasne vsebine je DARS