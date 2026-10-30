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    Skupina Podravka postavlja temelje za novo desetletje rasti na svetovnih trgih

    V sodobnem okolju je mednarodno poslovanje eden najpomembnejših dejavnikov rasti in konkurenčnosti podjetij. Podravka svojo strategijo gradi na produktivnosti, inovacijah, trajnostnosti in naložbah v sodobne tehnologije.
    Največja naložba v zgodovini podjetja je bila gradnja logistično-distribucijskega centra Vegeta, vrednega več ko 48 milijonov evrov z 62.000 paletnimi mesti. FOTO: Podravka
    Galerija
    Največja naložba v zgodovini podjetja je bila gradnja logistično-distribucijskega centra Vegeta, vrednega več ko 48 milijonov evrov z 62.000 paletnimi mesti. FOTO: Podravka
    Promo Delo
    30. 10. 2026 | 13:00
    7:09
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    V svoji zgodovini, ki sega v leto 1947, je Podravka zrasla v vodilno hrvaško multinacionalno družbo, ki ob Hrvaški kot osrednjem trgu posluje na več kot 60 trgih po vsem svetu. Lastno distribucijsko mrežo ima v 16 državah, kar 70 odstotkov prodaje pa ustvari zunaj Hrvaške. Njena strateška usmeritev je nadaljnja krepitev prisotnosti na mednarodnih trgih. V sodobnem okolju je mednarodno poslovanje eden najpomembnejših dejavnikov rasti in konkurenčnosti podjetij. Podravka svojo strategijo gradi na produktivnosti, inovacijah, trajnostnosti in naložbah v sodobne tehnologije.

    Družba je leta 2025 s prevzemom kmetijskega segmenta skupine Fortenova naredila ključen korak naprej, dosegla rekordne prihodke in postala največje živilskopredelovalno podjetje na Hrvaškem. Skupina Podravka tako danes posluje v treh medsebojno povezanih in dopolnjujočih se segmentih – Prehrana, Kmetijstvo in Farmacevtika. S tem je nastal močan integriran sistem, ki združuje celotno vrednostno verigo od polja do mize.

    Od lokalne delavnice za predelavo sadja na mednarodne trge

    V skladu s strategijo poslovanja do leta 2030 se Podravka osredotoča na krepitev in internacionalizacijo kategorij z velikim prodajnim potencialom in visoko dobičkonosnostjo. Mednje sodijo univerzalni dodatki jedem blagovne znamke Vegeta, juhe blagovne znamke Podravka, žitni izdelki Čokolino in kremni namazi Lino Lada. Pozornost namenja tudi kategorijam, katerih potencial je okrepil nedavno zaključeni naložbeni cikel, vreden skoraj 250 milijonov evrov. To so izdelki na osnovi paradižnika, pripravljene jedi, pekovski prigrizki, ribje solate in zamrznjena hrana.

    Naložbe so zajemale posodobitev proizvodnje, uvajanje novih tehnologij, izboljšanje energetske učinkovitosti in delovnih razmer. Zgrajena je bila nova tovarna testenin, s čimer so še izboljšali tehnološki proces proizvodnje, v okviru tovarne za predelavo sadja in zelenjave pa so odprli nov obrat za predelavo paradižnika. Obrat lahko na leto predela 40.000 ton paradižnika in na teden proizvede več kot 500.000 pakiranj pasiranega paradižnika. Največja posamezna naložba v zgodovini družbe je gradnja logistično-distribucijskega centra, vrednega več kot 48 milijonov evrov, z 62.000 paletnimi mesti in naprednim avtomatiziranim sistemom, ki zmanjšuje stroške in izpuste CO₂.

    FOTO: Podravka
    FOTO: Podravka

    Del skupine Podravka je že več kot desetletje tudi Žito s sedežem v Ljubljani, ki ima največji tržni delež v pekarski in mlinarski dejavnosti v Sloveniji. V Žitovih pekarnah na leto spečejo 24.000 ton kruha in skoraj 7000 ton pekovskih izdelkov iz kakovostne pšenice. Poleg kruha, peciva in zamrznjenih dobrot Žitov portfelj vključuje prepoznavne, uveljavljene in nagrajene blagovne znamke, kot so testenine Zlato polje, čaji 1001 cvet in začimbe Maestro. Svoje izdelke izvaža na več kot 15 trgov, med drugim v Avstrijo, Italijo, Nemčijo, na Portugalsko in Švedsko, v Švico ter v Litvo in na Poljsko.

    Prav za krepitev mednarodnega poslovanja in izvoza je Podravka izvedla projekt Preobrat Žita, namenjen prestrukturiranju poslovanja in posodobitvi proizvodnje. Naložbe so vključevale novo proizvodno linijo za kruh na Viču v Ljubljani, avtomatizacijo linij v Mariboru in povečanje skladiščnih zmogljivosti za zamrznjene izdelke v Mariboru. Del projekta je bilo tudi prestrukturiranje poslovanja s poenotenjem procesov s tistimi v skupini.

    Več kot desetletje skupnega razvoja je pokazalo, da povezovanje Podravke in Žita ni pomenilo le širitve portfelja in prisotnosti na trgih, temveč tudi izmenjavo znanja, tehnologij in poslovnih praks. Hrvaška in Slovenija pri tem nista samo pomembna trga skupine, ampak proizvodni in razvojni središči, iz katerih izdelki prepoznavnih blagovnih znamk prihajajo do potrošnikov po vsej Evropi in svetu. Z nadaljnjim povezovanjem proizvodnje, logistike, prodaje in razvoja portfelja nastajajo pogoji za učinkovitejše poslovanje, večjo konkurenčnost in hitrejše odzivanje na spreminjajoče se potrebe potrošnikov.

    Razvoj Podravke temelji na sposobnosti povezovanja tradicije in blagovnih znamk z inovacijami, tehnologijo in potrebami potrošnikov.

    Nadaljnje naložbe za trajnostno in konkurenčno rast

    Podravka v strategiji do leta 2030 poleg naložb v segment Prehrana načrtuje tudi naložbe v kmetijski in farmacevtski segment poslovanja. Podravka Agri načrtuje skoraj 200 milijonov evrov naložb v tehnološki razvoj, energetske projekte, nove farme in povečanje deleža namakanih kmetijskih površin z osmih na 21 odstotkov. Pri tem ostaja osredotočena na trajnostno proizvodnjo, uporabo obnovljivih virov energije in razvoj modela ogljično nevtralnega kmetijstva.

    Segment Farmacevtika, v katerem ima vodilno vlogo Belupo, namerava postati vodilni evropski specialist na področju dermatologije ter močan regionalni akter na področjih izdelkov brez recepta, kardiologije, psihiatrije in nevrologije. Naložbe v vrednosti 36 milijonov evrov bodo omogočile razvoj Centra odličnosti za dermatologijo, povečanje proizvodnih in logističnih zmogljivosti ter nadaljnje izboljšanje učinkovitosti poslovanja. Hkrati se bo krepila prisotnost na trgih srednje in jugovzhodne Evrope, na zahodnoevropskih trgih pa se bodo odpirale dodatne priložnosti na področju dermatologije in v sodelovanju s partnerji.

    FOTO: Podravka
    FOTO: Podravka

    Razvoj Podravke od lokalne delavnice za predelavo sadja do mednarodne skupine, ki združuje prehrano, kmetijstvo in farmacevtiko, temelji na sposobnosti povezovanja tradicije in prepoznavnih blagovnih znamk z inovacijami, sodobno tehnologijo in potrebami novih generacij potrošnikov.

    Pred Podravko je novo obdobje rasti, v katerem bo dodatna vrednost nastajala s povezovanjem znanja in zmogljivosti vseh treh segmentov poslovanja, intenzivnejšim razvojem globalnih blagovnih znamk ter odgovornim odnosom do virov, zaposlenih in skupnosti. Prav ta povezanost – od polja in proizvodnje do končnega izdelka in potrošnika – je temelj odpornosti skupine in njena ključna prednost na vse zahtevnejšem mednarodnem trgu.

    Naročnik oglasne vsebine je Podravka

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