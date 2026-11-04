Skupina Pošta Slovenije v novo razvojno obdobje

Skupina Pošta Slovenije svojo tradicionalno poštno dejavnost vse intenzivneje nadgrajuje s paketno-logističnimi storitvami in tehnološkimi rešitvami ter narekuje trende v regiji. S tem krepi položaj sodobne logistične skupine, usmerjene v nadaljnjo rast doma in na trgih jugovzhodne Evrope.

Tehnologija spreminja način dostave

Preobrazba Pošte Slovenije je tesno povezana z vlaganji v tehnologijo in avtomatizacijo procesov. Letos so uvedli novo digitalno platformo za upravljanje dostave, podprto z umetno inteligenco, ki povezuje načrtovanje dostave, optimizacijo poti, sledenje pošiljkam v realnem času in analitiko. Nove možnosti v smeri avtonomne trajnostne dostave iščejo tudi na zadnjem kilometru. V Ljubljani so tako skupaj z Mestno občino Ljubljana predstavili preizkus asistirane robotske dostave kot enega od mogočih modelov dostave v mestnih središčih. Hkrati se širi mreža lokacij, na katerih lahko uporabniki pakete prevzamejo ali oddajo takrat, ko jim najbolj ustreza. Pošta Slovenije ima po državi že več kot 1500 prevzemno-oddajnih točk, med katerimi so pošte, paketomati, paketniki, bencinski servisi in druge partnerske lokacije. Tehnologija tako podpira učinkovitejše logistične procese in hkrati razvoj bolj prilagodljivih načinov dostave in prevzema pošiljk.

FOTO: Pošta Slovenije

Od mednarodnega transporta do zadnjega kilometra Povezovanje zmogljivosti Pošte Slovenije in Intereurope omogoča skupini pokrivanje različnih delov logistične poti. Mednarodni transport, carinske storitve in skladiščenje se tako povezujejo s paketno mrežo in dostavo do končnega prejemnika.

Celovita logistična storitev po vsej regiji

Regionalne ambicije Skupine Pošta Slovenije temeljijo na povezovanju kompetenc Pošte Slovenije in Intereurope. Družbi pokrivata različne dele logistične verige: Pošta Slovenije z razvejeno paketno mrežo, rešitvami za e-trgovino in dostavo na zadnjem kilometru, Intereuropa pa s cestnim, železniškim, pomorskim in letalskim transportom, skladiščenjem, distribucijo ter carinskimi storitvami. Skupina ima tako vzpostavljeno infrastrukturo in mrežo za celovitejšo obravnavo blagovnih tokov med Slovenijo ter trgi srednje in jugovzhodne Evrope. Prav v povezovanju posameznih delov logistične poti vidi tudi prostor za nadaljnjo rast. Pri sodelovanju z velikimi mednarodnimi spletnimi trgovci želi preseči dostavo paketa končnemu prejemniku ter prevzemati večji del logistične verige, od transporta in čezmejne logistike do skladiščenja, obdelave naročil in drugih storitev.

S širjenjem infrastrukture še bližje uporabnikom

Del te usmeritve sta tudi nadaljnja širitev mreže prevzemno-oddajnih točk na regionalnih trgih, predvsem na Hrvaškem, ter razvoj intermodalnih storitev. Intereuropa že povezuje različne oblike transporta na posameznih regionalnih koridorjih, skupina pa želi te zmogljivosti še tesneje povezati s paketno mrežo in rešitvami za zadnji kilometer. Cilj je logistična ponudba, ki lahko spremlja blago na večjem delu njegove poti, od mednarodnega transporta in skladiščenja do dostave končnemu prejemniku.

Intereuropa – uradni logistični partner svetovne razstave EXPO 2027 Beograd Celotna Skupina Intereuropa bo zagotavljala logistično podporo pri pripravi, izvedbi in zaključnih aktivnostih svetovne razstave Expo 2027 Beograd, ene največjih mednarodnih prireditev, ki bo prihodnje leto potekala v regiji. Izbira Intereurope za uradnega logističnega partnerja je tudi priznanje Intereuropinim izkušnjam s sejemsko logistiko. Podjetje razstavljavcem in organizatorjem zagotavlja podporo v celotnem logističnem procesu, od organizacije transporta in carinskih postopkov do skladiščenja, manipulacije, dostave eksponatov na razstavno prizorišče in njihovega prevzema po koncu dogodka.

FOTO: Pošta Slovenije

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