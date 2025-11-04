Skupna inovacija MultiPlusCarda in Konzuma v hrvaški maloprodaji

Podjetji skupine Fortenova, MultiPlusCard in Konzum, sta pred nekaj tedni na hrvaškem trgu članom programa MPC in uporabnikom aplikacije MPC predstavili ugodnost »Kupon po tvom«, visokotehnološko inovacijo. Glede na prve podatke so jo člani in kupci odlično sprejeli.

Vsak teden vsak kupec v aplikaciji prejme edinstveno kombinacijo osmih kuponov, ki je ustvarjena na podlagi njegovih preteklih dejanskih nakupovalnih navad. Ko se takšni visoko personalizirani kuponi pred nakupom aktivirajo v aplikaciji, omogočajo vračilo dela porabljenega zneska v obliki BONUS evrov na kartico MultiPlus.

Sistem razvit interno

»Kupon po tvom« se ustvarja iz resničnih podatkov o preteklih nakupih članov, kar pomeni, da bo priporočilo za vsakega uporabnika tem bolj natančno, čim pogosteje uporabnik kupuje v Konzumu.

Prve številke potrjujejo, da je pristop, ki spodbuja kupce k pogostejšim obiskom Konzuma in prispeva k večjemu deležu v njihovi skupni porabi, »zadetek v polno«. V prvih treh tednih si je v svoji aplikaciji aktiviralo kupone več kot 210 tisoč kupcev. Približno polovica jih je kupon tudi izkoristila in pri tem kupila dvakrat več izdelkov, na katere se kupon nanaša, kot sicer.

»Kupon po tvom« nastaja iz resničnih podatkov o preteklih nakupih članov. V prvih treh tednih ga je aktiviralo več kot 210 tisoč kupcev.

FOTO: Fortenova

Da bi kuponi zaživeli, je bila potrebna obsežna nadgradnja sistema. Celoten sistem – od algoritma za personalizacijo ponudbe, prek mehanizma zvestobe, ki dodeljuje nagrade, do CRM-orodja, ki omogoča upravljanje personalizirane vsebine – je bil v celoti razvit interno, z lastnim znanjem in viri. Največji izziv je bil povezati vse sisteme v avtomatiziran proces, ki v realnem času ustvarja personalizirane kupone, ter razviti algoritem, ki razume navade stotisočev kupcev in vsakemu dodeli relevantne kupone.

Inovacija je bila zasnovana z namenom, da bo nakupovanje v Konzumu še bolj praktično in ugodno, hkrati pa poveča vrednost nakupovalne košarice, pogostost obiskov in okrepi dolgoročno zvestobo članov programa MultiPlus, ki je največji v regiji in šteje več kot milijon zvestih članov.

Ekipa MPC, ki je razvila projekt: največji izziv je bil povezati vse sisteme v avtomatiziran proces, ki v realnem času ustvarja personalizirane kupone. FOTO: Fortenova

Še pomembneje: razvoj podobne aktivacije se je začel za več kot 850 tisoč članov Mercatorjevega programa zvestobe in imetnikov kartice PIKA v Sloveniji. Gre za zahteven projekt – zlasti ker je razvoj algoritma za MPC trajal več kot leto dni –, vendar lahko izkušnje iz Hrvaške in rešitve izzivov, s katerimi se je spoprijela ekipa, ki je razvijala hrvaške »Kupone po tvom«, pomembno pomagajo pri projektu, namenjenem slovenskemu trgu.

Dobre inovacije tudi v Sloveniji

Dejstvo, da so vsa podjetja del skupine Fortenova, dodatno poenostavlja izvedbo, saj je mogoče deliti znanje in izkušnje, lažje preskakovati ovire in tako pospešiti proces. Tudi ta projekt je primer koristi, ki jih imajo trgi, ko podjetja delujejo kot del iste skupine in ko se dobro sprejeta inovacija, razvita za en trg, prilagodi drugemu.

Ker so personalizirani kuponi iz »košarice« Kupon po tvom tip inovacije, po katerem sta MPC in Konzum že dolgo prepoznavna kot nosilca pozitivnih sprememb na hrvaškem maloprodajnem trgu, je utemeljeno pričakovati podoben učinek tudi v Sloveniji. Še posebej zato, ker ima Mercator z okoli 420 prodajnimi mesti največjo maloprodajno mrežo v Sloveniji, hkrati pa je z več kot 450 slovenskimi dobavitelji, ki ustvarijo približno 80 odstotkov prodaje, največji partner v verigi proizvodnje in predelave hrane v državi. Sodeč po številu članov programa zvestobe je nedvomno tudi največji maloprodajni partner slovenskih kupcev.

FOTO: Fortenova

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar – z razlogom že drugo leto zaščitni obraz Jamnice v Sloveniji V zadnjem obdobju se je Jamnica osredotočila na lansiranje novih izdelkov in krepitev blagovnih znamk s strateškimi koraki na hrvaškem in slovenskem trgu. Na hrvaškem trgu sta se posebej izkazali novi Jamnica narančada in Jamnica limunada, ki sta dosegli eno najuspešnejših lansiranj v zgodovini podjetja, medtem ko je bila v prvi polovici leta, ekskluzivno za hrvaški in slovenski trg, predstavljena tudi nova Mg Mivela, funkcionalna naravna mineralna voda, bogata z magnezijem. Sredi poletja je Jamnica v gostinskem kanalu predstavila Toco Selection, novo linijo naravnih sokov, razvito posebej za segment HoReCa. Na slovenskem trgu se je nadaljevalo sodelovanje z najboljšim kolesarjem na svetu Tadejem Pogačarjem, ki je že drugo leto zapored zaščitni obraz blagovne znamke Jana. V okviru partnerstva je litrska Jana s športnim zamaškom na voljo tudi v posebni izdaji, ekskluzivno za slovenski trg, z etiketo s stilizirano podobo Tadeja Pogačarja, kar dodatno poudarja povezanost blagovne znamke z vrhunskim športom in vrednotami, ki jih predstavlja. Nova kampanja »Odkrij svoj jaz« se osredotoča na avtentičnost in moč osebnega izražanja; Pogačar, ki ostaja zvest samemu sebi kljub globalnim uspehom, te vrednote posreduje na naraven in navdihujoč način ter spodbuja potrošnike, da tudi sami najdejo svoj »jaz«.

Naročnik oglasne vsebine je Fortenova