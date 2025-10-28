Slovenci in Hrvati skupaj zmoremo več, hitreje in bolje

Bralci Dela in Jutarnjega lista bodo jutri že tretjič deležni bogatega darila v obliki poslovne revije Next Business, ki je priložena obema časnikoma. Ekipi urednikov in novinarjev Dela mediji in hrvaške Hanza Medie sta skupaj pripravili zanimivo in poučno branje na 188 straneh, na katerih osvetljujeta uspešna podjetja ter povezave gospodarstev Slovenije in Hrvaške, analizirata ekonomske trende in predstavljata razmišljanja najuglednejših poslovnežev.

Uresničitev drznih medijskih in poslovnih zamisli v vodilnih časopisno-založniških podjetij iz sosednjih držav se zdaj kaže v vse boljši povezanosti poslovnih skupnosti z obeh strani meje. »Našemu projektu si domala nihče na premieri tistega novembra leta 2023 ni upal napovedati tako uspešne prihodnosti. Pa jo pišemo in hkrati z njo tudi zgodovino, saj česa podobnega žurnalizem teh krajev in držav ne pozna. Ker znamo in zmoremo, ker kažemo pot, po kateri naj hodita gospodarstvi dveh sosednjih držav. In ju tudi usmerjamo. Z zgledi dobrih praks ter z najboljšimi peresi, kar jih redakciji Dela in Jutarnjega lista premoreta,« sporoča odgovorni urednik Dela Bojan Budja.

»Pred dvema letoma smo začeli izdajati Next, ker smo potrebovali medijsko platformo, ki bi na nov način povezala hrvaško in slovensko gospodarstvo – ne le s številkami in bilancami, ampak tudi z idejami, ambicijami ter vizijami vodilnih podjetnikov in menedžerjev na obeh straneh meje. Že takrat se je slutilo, da se bosta hrvaški in slovenski trg naravno združila, da se bosta poslovna svetova obeh držav prepletla in z leti postala enoten trg. O tem se je nekoč govorilo previdno, zdaj pa to lahko opazimo na vseh področjih, od trgovine in energetike do financ in turizma,« je pojasnil glavni urednik Jutarnjega lista Goran Ogurlić, ki je še poudaril, da ta projekt potrjuje, da skupaj zmoremo več, hitreje in bolje.

Promocije Next Businessa 2025 so se v zagrebškem hotelu Esplanade udeležili tudi veliki podporniki projekta s političnega vrha obeh držav. Oleg Butković, podpredsednik vlade RH in minister za morje, promet in infrastrukturo, je povedal: »Prisoten sem ob vseh treh izdajah poslovne revije Next Business. To ni samo informativna platforma, ampak odpira ideje in daje pobude za konkretno sodelovanje med gospodarstvi obeh držav. Živimo v obdobju velikih izzivov, zato potrebujemo nove priložnosti tako v kulturi, športu in gospodarstvu, tukaj predvsem v energetiki in infrastrukturi, pa tudi drugih panogah. Eden od največjih projektov pri nas je razvoj pristanišča Reka z vsemi spremljajočimi dejavniki, kot je posodobljena železniška proga. Želim in pričakujem, da bo naše sodelovanje tudi v prihodnje zelo plodno.«

Ante Šušnjar, hrvaški minister za gospodarstvo, je dejal: »Projekt povezuje ideje in projekte obeh držav. Sodelovanje je naše najmočnejše orožje v nestabilnem globalnem okolju. Trgovinska izmenjava naših držav presega štiri milijarde evrov na letni ravni. Slovenska vlaganja na Hrvaškem so več kot dobrodošla, želimo si jih še več. Denimo partnerstvo v Nuklearni elektrarni Krško je eno naših zglednih sodelovanj. V poslovanju je iskrenost ena največjih vrlin, tako naj tudi ostane med nami.«

Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport, je prav tako pohvali projekt dveh medijskih hiš. »Ukvarjate se z zelo pomembnim projektom, ki povezuje gospodarstvo obeh držav ter tudi slovensko in hrvaško politiko. Ta projekt je pomagal, da smo postali tudi prijatelji in zato pogosto poizvedujemo, kaj lahko naredimo drug za drugega. Vsi smo pred velikimi geopolitičnimi izzivi, ki so zelo zahtevni tudi za gospodarstvo. Naša prednost je, da smo povezani in da skupaj lahko naredimo še več dobrega in koristnega. Projekt nam tudi izdatno pomaga pri krepitvi prijateljstva med obema državama.«

Bogata vsebina Analiziramo dogajanje na zagrebški in ljubljanski borzi, primerjamo davčni politiki ter cene izdelkov in storitev v sosednjih državah. V izčrpnih intervjujih so svoja razmišljanja podali Emil Tedeschi (Atlantik Grupa), Dušan Mes (Slovenske železnice), Ivana Gažić (Zagrebška Borza), David Kovačić (Spar Slovenija in Hrvaška), Gorazd Pfeifer (Nuklearna elektrarna Krško) in Dimitris Rompis (Coca-Cola HBC Adria). Naši novinarji so obiskali osrednji pristanišči na Reki in v Kopru, bili smo tudi na sodobni, digitalizirani kmetiji Černivec, predstavljamo edinstveno tovarno jader Intervela ter preboj Kovinoplastike Lož na svetovne trge. Preverili smo turistične naložbe ter skupni nastop Slovenije in Hrvaške na tujih turističnih trgih. Pod drobnogled smo vzeli tudi energetiko.

Aleksander Jevšek, minister za razvoj in evropsko kohezijo, pa je poudaril: »Tudi to je naša velika prednost, da se razumemo, ko govorimo vsak svoj jezik. Skupaj sodelujemo, v evropskih projektih Interegg poteka 88 projektov vrednih pet milijonov, napovedujem pa še sto novih projektov. To pomeni, da znamo črpati denar za odlične projekte na različnih področjih. Hrvaški vladi bi se zahvalil tudi za pomoč in svetovanje po uničujočih poplavah v Sloveniji pred dvema letoma, saj ste imeli izkušnje iz časa potresa v Petrinji in Zagrebu.«