Slovenija in Hrvaška – dve gospodarstvi, ena vizija konkurenčne regije

V vladnem programu spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva 2021–2026 je Hrvaška prepoznana kot prednostni trg za slovenska podjetja, kar odpira številne možnosti za krepitev gospodarskih vezi, izmenjavo znanja in razvoj skupnih investicijskih projektov.

Hrvaška, eden ključnih trgovinskih partnerjev Slovenije

Gospodarsko sodelovanje med državama je že danes izjemno tesno. Blagovna menjava med Slovenijo in Hrvaško je v letu 2024 dosegla 7,523 milijarde evrov, kar uvršča Hrvaško med najpomembnejše gospodarske partnerice Slovenije. Po podatkih portala Izvozno okno se je Hrvaška v letu 2024 uvrstila na tretje mesto med najpomembnejšimi izvoznimi trgi Slovenije, z vrednostjo izvoza 4,723 milijarde evrov. To potrjuje njen status enega ključnih trgovinskih partnerjev slovenskega gospodarstva in strateškega zaledja za nadaljnjo rast.

Zakaj hrvaška podjetja vse pogosteje izbirajo Slovenijo

Zaradi stabilnega, preglednega in inovativnega poslovnega okolja je Slovenija vse bolj zanimiva destinacija za hrvaška podjetja, ki iščejo zanesljive partnerje v Evropski uniji. Na voljo so sodobna infrastruktura, učinkovite logistične poti in visokokvalificirana delovna sila, ki je sinonim za kakovost in tehnično odličnost. Slovenija je za hrvaška podjetja tudi naravni prehod v srednjo in zahodno Evropo. Z vlaganji v tehnologijo, trajnost in digitalizacijo jim ponuja odlične možnosti za razvoj industrijskih, logističnih in storitvenih dejavnosti z evropskim dosegom.

Številne nove priložnosti za slovenska podjetja na Hrvaškem

Hrvaška predstavlja za slovenska podjetja zrel, a hkrati rastoč trg. Gospodarska rast, politična stabilnost in bližina omogočajo hitro vzpostavitev poslovnih odnosov. Poleg tega sorodnost jezika in poslovne kulture olajša vstop in dolgoročno sodelovanje. Hrvaška ima za Slovenijo drugo najbolj razvito gospodarstvo na Balkanu. Po vstopu v schengensko območje in uvedbi evra leta 2023 je dodatno okrepila svojo gospodarsko stabilnost ter odprla številne nove priložnosti za trgovino in naložbe. Pomembno vlogo ima storitveni sektor, ki ustvari 71 odstotkov BDP, sledita mu industrija s 25 odstotki in kmetijstvo s štirimi odstotki. Izvozna usmerjenost Hrvaške se povečuje, zlasti v sektorjih farmacije, IT, elektrotehnike in živilske industrije, kjer podjetja uspešno vstopajo v evropske in globalne dobavne verige. Vzporedno napreduje digitalizacija, ki povečuje produktivnost in konkurenčnost gospodarstva.

Slovenska podjetja na Hrvaškem uspešno delujejo v turizmu, trgovini, tehnologiji in industriji, vse bolj pa se krepijo tudi skupni razvojni projekti na področju inovacij, energetike in pametnih rešitev. Hrvaška tako postaja pomemben strateški partner za širitev na Balkan in jugovzhodno Evropo.

Skupne priložnosti na tretjih trgih

Z združevanjem moči lahko slovenska in hrvaška podjetja ustvarijo sinergije na mednarodnih trgih. Skupni nastopi v gospodarskih delegacijah, na sejmih in investicijskih forumih odpirajo vrata v tretje države, kjer lahko obe gospodarstvi izkoristita komplementarne prednosti svojega znanja, inovacij in povezav. Sodelovanje omogoča bolj učinkovit nastop v trgovini, proizvodnji, digitalnih rešitvah in zelenih tehnologijah. Državni programi in podpora institucij, kot je SPIRIT Slovenija, dodatno spodbujajo partnerske projekte, investicije in skupne iniciative.

SPIRIT Slovenija – partner za internacionalizacijo in investicije

SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije, predstavlja osrednjo podporno točko tako za slovenska podjetja, ki želijo širiti svoje poslovanje v tujino, kot za tuja podjetja, ki želijo vstopiti na slovenski trg. Skozi platformo SPOT Global+ deluje po načelu »one stop shop«, ki podjetjem omogoča celovito podporo pri internacionalizaciji – od svetovanja in povezovanja do konkretne izvedbe projektov.

SPIRIT Slovenija aktivno razvija nove instrumente za spodbujanje izvoza in investicij v okviru projekta SPOT Global+, ki je osrednja nacionalna točka za slovenska podjetja, ki želijo prodreti na tuje trge, in za tuje investitorje, ki razmišljajo o naložbah v Sloveniji, ter tuje kupce, pri čemer je Hrvaška opredeljena kot prednostni trg. Agencija podjetjem zagotavlja pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev, organizaciji srečanj B2B, tržnih analizah in vstopu na tretje trge – tako za slovenska kot za hrvaška podjetja, ki iščejo priložnosti za rast.

SPIRIT Slovenija izvaja tudi učinkovito promocijo slovenskega gospodarstva v tujini z nacionalno kampanjo »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.«, ki ste jo zagotovo že kje zaznali tudi na hrvaških tleh. Namenjena je dvigu prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot primerne lokacije za tuje neposredne investicije in partnerice za mednarodno trgovanje/sodelovanje ter boljšemu pozicioniranju slovenskega investicijskega in poslovnega okolja v očeh tujih poslovnih javnosti.

Slovenija in Hrvaška sta že dolgo gospodarsko prepleteni, a prihodnost prinaša še več priložnosti za skupne korake. Krepitev sodelovanja pomeni večjo konkurenčnost, dostop do novih trgov in večje investicijske učinke za obe strani.

Pri tem pa SPIRIT Slovenija ostaja zanesljiv partner tako slovenskim kot hrvaškim podjetjem, ki želijo svoje izkušnje, znanje in ideje prenesti čez meje – vse do konkretnih poslovnih projektov in dolgoročno uspešnih partnerstev.

