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    Sosedje se lahko zanesejo na hrvaško energetsko vozlišče

    Stjepan Adanić FOTO: Janaf
    Galerija
    Stjepan Adanić FOTO: Janaf
    Stjepan Adanić,predsednik uprave družbe JANAF
    3. 11. 2026 | 18:00
    5. 11. 2026 | 11:21
    6:25
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    Energija je eden ključnih dejavnikov gospodarske stabilnosti in strateške samostojnosti držav, trenutne geopolitične razmere pa dodatno poudarjajo pomen energetske varnosti za evropsko politiko, gospodarstvo in nacionalno varnost. Motnje na ključnih svetovnih oskrbovalnih poteh so pokazale, kako hitro se lahko spremenijo razmere, ki smo jih desetletja imeli za samoumevne. V takšnih razmerah sta lastna energetska infrastruktura in možnost izbire med različnimi viri in potmi oskrbe neprecenljiva strateška prednost.

    Za Evropo, ki večino svojih potreb po nafti pokriva z uvozom, je energetska varnost poseben izziv. V zadnjih letih se je pokazalo, da zanašanje na en sam vir ali transportno pot prinaša tveganje ter da resnična varnost temelji na diverzifikaciji, razviti infrastrukturi in razpoložljivosti različnih oskrbovalnih poti. To je še posebej pomembno za srednjeevropske države, ki se tradicionalno močno zanašajo na dobavo energentov iz vzhodnega dela Evrope.

    Prav v tem kontekstu Hrvaška dobiva nov strateški pomen na evropskem energetskem zemljevidu. Zaradi svojega geografskega položaja, naftovodnega sistema družbe JANAF in terminala LNG na Krku je naša država postala eno ključnih energetskih vozlišč v tem delu Evropske unije. Hrvaško energetsko vozlišče ni pomembno le za naše gospodarstvo in prebivalce. Je zanesljiva opora sosednjim državam, saj jim omogoča dostop do energentov z različnih koncev sveta in zmanjšuje njihovo izpostavljenost motnjam na tradicionalnih oskrbovalnih poteh.

    JANAF ima pri tem še posebej pomembno vlogo. Naš transportno-skladiščni sistem omogoča zanesljivo oskrbo rafinerij na Hrvaškem, v Srbiji, na Madžarskem in Slovaškem s surovo nafto iz različnih virov, na terminalu Omišalj pa skladiščimo nafto in naftne derivate za partnerje iz držav v regiji ter imamo pomembno vlogo na sredozemskem promptnem trgu. Dostop do svetovnega naftnega trga prek Omišlja našim partnerjem omogoča večjo zanesljivost in prožnost oskrbe, zlasti kadar so druge oskrbovalne poti omejene ali nedostopne. S tem se zmanjšujeta odvisnost od posameznega vira ter izpostavljenost političnim in logističnim tveganjem. Zanesljiva oskrba neposredno prispeva h gospodarski stabilnosti, saj zmanjšuje tveganje motenj v prometu, industriji in drugih dejavnostih, JANAF pa zagotavlja razvito infrastrukturo, razpoložljive zmogljivosti in stabilno oskrbovalno pot.

    Takšna vloga je hkrati velika priložnost in velika odgovornost. Energetska infrastruktura ne postane strateško pomembna zgolj zaradi geografskega položaja. Njeno vrednost je treba nenehno potrjevati z zanesljivostjo, varnostjo in sposobnostjo prilagajanja novim razmeram. Zato JANAF v zadnjih letih veliko vlaga v posodobitev transportno-skladiščnega sistema, digitalizacijo poslovnih procesov in uporabo sodobnih tehnologij. S tem povečujemo operativno učinkovitost, kakovost storitev in varnost transporta, kar neposredno koristi vsem našim mednarodnim partnerjem.

    Vendar se naše ambicije ne končajo z razvojem obstoječe infrastrukture. JANAF doživlja eno najpomembnejših preobrazb v svoji zgodovini – iz tradicionalne transportno-skladiščne družbe v sodobno energetsko družbo. Gre za strateško usmeritev, ki izvira iz razumevanja sprememb na energetskem trgu, pa tudi iz potrebe, da ima Hrvaška dolgoročno močno nacionalno energetsko družbo, sposobno odzivanja na prihodnje izzive.

    Ta preobrazba temelji na treh razvojnih stebrih. Prvi ostaja naša osnovna dejavnost: transport in skladiščenje nafte in naftnih derivatov. Kljub pospešenemu energetskemu prehodu bodo fosilna goriva še dolgo imela pomembno vlogo v evropskem gospodarstvu, zlasti v prometu in industriji. Zato še naprej vlagamo v varnost, učinkovitost in konkurenčnost infrastrukture, ki omogoča zanesljivo oskrbo s temi gorivi.

    Drugi razvojni steber so obnovljivi viri energije. JANAF že upravlja lastne sončne elektrarne v Omišlju, Sisku in na Žitnjaku, s prevzemi elektrarn v Vođincih in Bulincu pa smo še razširili svoj energetski portfelj. Tako danes z lastnimi sončnimi elektrarnami pokrivamo velik del svojih potreb po električni energiji.

    Tretji steber je vstop družbe JANAF na področje raziskovanja in pridobivanja ogljikovodikov. Projekt raziskovanja nafte in plina v Kazahstanu je eden najpomembnejših razvojnih korakov družbe JANAF v zadnjih letih ter odpira možnosti za razvoj novih virov prihodkov in pridobivanje znanja v novem segmentu energetskega poslovanja.

    Vse tri razvojne stebre povezuje ista strateška logika: diverzifikacija poslovanja, finančna stabilnost in dolgoročna krepitev energetske varnosti Republike Hrvaške.

    Energetski prehod in energetska varnost pri tem nista nasprotujoča si cilja. Evropa mora razvijati obnovljive vire energije in zmanjševati emisije, hkrati pa mora prebivalcem in gospodarstvu zagotoviti stabilno oskrbo z dostopno energijo. Prav zato mora odgovorna razvojna pot povezovati posodobitev obstoječe strateške infrastrukture z naložbami v nove vire energije in tehnologije.

    V svetu, v katerem se lahko energetski tokovi spremenijo čez noč, ima Hrvaška priložnost dodatno utrditi svoj položaj energetskega vozlišča srednje Evrope. Za naše sosede to pomeni zanesljivejši dostop do energentov, večjo izbiro dobaviteljev, stabilnejše pogoje za delovanje rafinerij in manjšo odvisnost od posameznih oskrbovalnih poti. Za Hrvaško to pomeni močnejši mednarodni položaj in dolgoročno vrednost lastne strateške infrastrukture. JANAF bo še naprej razvijal te prednosti, saj želimo, da se lahko naši sosedje tudi v prihodnjih desetletjih zanesejo na hrvaško energetsko vozlišče.

    Naročnik oglasne vsebine je JANAF

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