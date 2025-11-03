Superračunalnik: Strateška naložba za prihodnost znanosti in gospodarstva

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko raziskovalci že leta razvijajo tehnologije, ki jih lahko opišemo z nadpomenko umetna inteligenca, je zdaj ta – s prihodom generativne UI oziroma modelov chatgpt, claude, gemini, deepseek in drugih – dostopna zelo širokemu krogu ljudi. Superračunalniki omogočajo kompleksne simulacije in modeliranje, kar bi na običajnih računalnikih trajalo leta ali bilo celo nemogoče. Še posebno urjenje velikih jezikovnih modelov in drugih sistemov umetne inteligence (UI) zahteva izjemno veliko računalniško moč.

V članku izveste še, kakšna bo računska moč novega superračunalnika, kako se razlikuje od superračunalnika Vega in kaj pravzaprav prinaša tovarna UI.