Termalni turizem ima na Hrvaškem in v Sloveniji še veliko možnosti za razvoj

Naravni viri, dolga tradicija rabe termalne vode in odlične prometne povezave z evropskimi trgi – Slovenija in Hrvaška imata vse možnosti za dodaten zagon razvoja term v času vse večjega povpraševanja po velnesu, sprostitvi in aktivnem oddihu.

Terme so turistični segment, ki ga državi že vključujeta v skupno oglaševanje na tretjih trgih in ki zelo dobro deluje tudi v medsebojni turistični izmenjavi. Hkrati ostaja še veliko razvojnega potenciala, zlasti na Hrvaškem. Diferenciacija ponudbe in vztrajanje pri njeni kakovosti bosta temelj prihodnjega razvoja, pravijo vodilni ponudniki na trgu.

Uveljavljanje destinacij v notranjosti države

Prihodnost termalnega turizma bo vse bolj pripadala destinacijam, ki uspešno povezujejo zdravje, naravo, lokalno identiteto in sodobne standarde gostoljubnosti. »Menimo, da bo nadaljnji razvoj obeh trgov temeljil na kakovosti in diferenciaciji ponudbe. Gostje vse bolj iščejo celovito izkušnjo, ki povezuje velnes, kakovostno nastanitev, gastronomijo, naravo in dejavnosti za vse generacije. V Sloveniji vidimo možnosti za nadaljnji razvoj velnesa višjega razreda, individualno prilagojenih programov in ponudbe, usmerjene v zdravje ter dolgoročno kakovost življenja. Na Hrvaškem imajo poleg tega še posebno velik potencial družinski termalni turizem, kratki oddihi čez vse leto in močnejše uveljavljanje destinacij v notranjosti države na tujih trgih,« pravijo v Termah Tuhelj, ki poslujejo v okviru slovenske skupine Terme Olimia iz Podčetrtka. Prav zato smo lahko tam izvedeli več o razlikah in podobnostih med slovenskim in hrvaškim termalnim turizmom ter o dinamiki poslovanja glede na potrebe gostov in morebitne razlike med njimi na obeh trgih.

Terme Tuhelj so po naložbenem ciklu, vrednem 27 milijonov evrov, konkurenčna termalna destinacija. FOTO: Matic Javornik

Slovenija ima veliko daljšo tradicijo sistematičnega razvoja termalnega turizma kot enega pomembnih turističnih produktov. Slovenske terme so že desetletja prepoznavne tudi na mednarodnem trgu, njihova ponudba pa je izrazito razčlenjena – od zdravstvenega in rehabilitacijskega turizma do razkošnega velnesa in družinskega oddiha. Hrvaško po drugi strani še vedno prepoznavajo predvsem kot sredozemsko in poletno destinacijo, kar za turizem v notranjosti države in termalni turizem pomeni veliko možnosti za razvoj. Hrvaška ima kakovostne termalne izvire, dobre prometne povezave s srednjeevropskimi trgi in potencial za razvoj celoletnega turizma.

V Tuhelju prav v tem vidijo eno največjih priložnosti. Kot eno svojih najpomembnejših strateških prednosti poudarjajo, da so Terme Tuhelj in Terme Olimia del iste skupine. Poleg sinergij pri vsakodnevnem poslovanju, od prodaje in trženja do digitalizacije, posebno vrednost pripisujejo prenosu znanja iz Term Olimia, kjer imajo dolgoletne izkušnje z razvojem visokokakovostne velneške ponudbe.

Slovenske terme so že prepoznavne na mednarodnem trgu, njihova ponudba pa je izrazito razčlenjena. Hrvaško gostje še vedno prepoznavajo predvsem kot poletno destinacijo, kar turizmu v notranjosti države in termalnemu turizmu odpira veliko možnosti za razvoj.

»Terme Tuhelj so danes zelo konkurenčna termalna destinacija, kar se je posebno pokazalo po zadnjem velikem naložbenem ciklu, vrednem 27 milijonov evrov. Z obnovo in posodobitvijo notranjih bazenov Vodnega planeta, ureditvijo nove ponudbe, odprtjem novega družinskega dela hotela Well s 46 sobami in prenovo Sveta savn smo občutno izboljšali kakovost našega produkta in celotne izkušnje gostov. Naša velika prednost je, da na enem mestu povezujemo bogato ponudbo vodnih atrakcij, velnes in savne, kakovostno hotelsko nastanitev, kamp in glamping ter ponudbo za različne generacije.

Seveda ima vsaka slovenska destinacija svoje posebnosti. Naša matična družba Terme Olimia se je močno uveljavila v segmentu velnesa višjega razreda. Letos je odprla tudi družinski hotel kategorije superior, Family hotel Vilinia, ki je po svoji zasnovi in ponudbi edinstven v Sloveniji,« pravijo v Tuhelju.

Njihov cilj je razvijati lastno identiteto. Terme Tuhelj postajajo predvsem sodobna velneška in termalna destinacija, ki zadovoljuje potrebe sodobnih gostov, ljubiteljev velnesa, aktivnih upokojencev in poslovnih gostov, ki si želijo v delovnem urniku najti tudi čas za počitek in sprostitev. Njihove dodatne prednosti so lega v Hrvaškem Zagorju, bližina Zagreba in dobra dostopnost za goste iz Hrvaške, Slovenije in drugih okoliških držav.

Razlike v strukturi gostov

Med trgi, s katerih prihajajo gostje v Olimje in Tuhelj, obstajajo razlike, predvsem zaradi geografske lege, tradicije posamezne destinacije in njenega položaja na trgu. Terme Tuhelj imajo, kot izvemo, močno bazo domačih gostov, med tujimi trgi izstopa predvsem Slovenija. Poleg slovenskih so zanje pomembni tudi gostje iz Nemčije, Bosne in Hercegovine ter drugih evropskih držav.

Terme Sveti Martin, največji turistični kompleks v Medžimurju. FOTO: Marko Miščević/Cropix

»Velik del naših gostov so družine z otroki, pomemben segment pa predstavljajo tudi pari, velneški gostje, poslovne skupine ter udeleženci kongresov in različnih dogodkov. Terme Olimia so mednarodno prepoznavne in so močneje prisotne na več evropskih trgih. Poleg domačih slovenskih gostov imajo v njihovi prodajni strategiji pomembno vlogo Italija, nemško govorno območje in drugi trgi srednje Evrope.

Prav zaradi različne strukture gostov se naši destinaciji odlično dopolnjujeta. Delovanje v skupini omogoča izmenjavo tržnih izkušenj, učinkovitejše prodajne dejavnosti in usmerjanje različnih skupin gostov k ponudbi, ki najbolje ustreza njihovim pričakovanjem,« pravijo v Tuhelju.

Čeprav na obeh trgih opažajo zanimanje za podobne turistične produkte, se navade gostov in razlogi za prihod razlikujejo. Na slovenskem trgu je termalni oddih že globoko zakoreninjen v navadah turistov. Gostje dobro poznajo termalno ponudbo, imajo visoka pričakovanja in so pripravljeni izbrati specializirano velneško ponudbo, vključno z velnesom višjega razreda, programi sproščanja, savnami in kakovostnimi gastronomskimi doživetji.

Terme so turistični segment, ki ga Hrvaška in Slovenija že vključujeta

v skupno oglaševanje na tretjih trgih in ki zelo dobro deluje tudi

v medsebojni turistični izmenjavi.

Na hrvaškem trgu so posebno uspešni družinski paketi, oddihi ob koncu tedna, krajša velneška bivanja in ponudbe, ki v eni ceni vključujejo več storitev. Gostje cenijo preprosto rezervacijo in jasno opredeljeno vrednost paketa, zlasti družine z otroki.

Pri prihodnjem razvoju domači trg ostaja temelj stabilnega poslovanja, predvsem zunaj glavnih počitniških obdobij in ob koncih tedna. Tuji trgi pa odpirajo možnosti za povečanje števila prenočitev, boljšo zasedenost med tednom in nadaljnjo krepitev mednarodne prepoznavnosti. Cilj ni zgolj privabiti več gostov, temveč jih spodbuditi k daljšemu bivanju in uporabi dodatnih storitev ter ustvariti izkušnjo, zaradi katere se bodo želeli vračati.

Pri tem je treba upoštevati, da so se v zadnjih letih precej spremenili tako profil gosta kot razlogi za obisk. Nekoč so terme povezovali predvsem z zdravstvenim turizmom in starejšimi, zdaj pa privabljajo skoraj vse generacije.

Gostje so vse zahtevnejši

»Posebno opazna sta vse večji pomen družinskega segmenta in zanimanje mlajših parov ter gostov, ki velnes razumejo kot sestavni del zdravega in kakovostnega življenjskega sloga. Vse opaznejši je trend krajših, a pogostejših oddihov. Gostje se večkrat čez leto odločijo za podaljšani konec tedna ali nekajdnevno bivanje, pri čemer želijo čas kar najbolje izkoristiti z različnimi dejavnostmi in doživetji. Poleg tradicionalnega kopanja in sproščanja cenijo kakovosten spanec, duševni oddih, regeneracijo, dejavnosti v naravi, gastronomijo in skupno preživljanje časa z družino.

Gostje so bolje obveščeni, zahtevnejši in skrbneje primerjajo ponudbe. Za kakovostnejšo nastanitev, dodatne velneške storitve ali posebna doživetja so pripravljeni plačati več, vendar pričakujejo jasno vrednost za svoj denar,« opažajo v Tuhelju. Zato ni več dovolj ponuditi bazene in hotelske sobe. Pomembno je zasnovati celovito doživetje, ki ustreza različnim življenjskim slogom in potrebam gostov.

Zanimivo je, da so prav Slovenci najštevilčnejši tuji gostje v Termah Sveti Martin v Medžimurju. Te so dobro prepoznavne na hrvaškem trgu termalnega in velneškega turizma, predvsem zaradi jasno opredeljenega koncepta healthness, ki povezuje zdravje, aktivni oddih, sprostitev in kakovost življenja.

»Kot prvo letovišče healthness v Evropi svojo ponudbo razvijamo onkraj tradicionalnega razumevanja termalnega oddiha, s poudarkom na celoviti izkušnji gosta. Naša primerjalna prednost je prav v raznovrstnosti in povezanosti ponudbe, od termomineralne vode ter velneških in spa programov do športnih dejavnosti, gastronomije, ki temelji na lokalnih sestavinah, in bivanja v naravi.

Posebno vrednost nam daje lega v Medžimurju, regiji, ki se vse bolj uveljavlja kot destinacija trajnostnega in aktivnega turizma ter pristnih doživetij. Pomemben del naše poslovne identitete je tudi trajnost, ki je ne razumemo zgolj kot tržni trend, temveč kot dolgoročno zavezo pri upravljanju letovišča in razvoju turistične ponudbe,« pravi Katja Cvetković, direktorica prodaje in trženja v Termah Sveti Martin.

Njihovi gostje prihajajo z različnih trgov, pri čemer imajo glavno vlogo domači gostje in gostje iz sosednjih držav, zlasti Slovenije. Njihova struktura je zelo raznolika: od parov, ki iščejo velneški oddih, in družin z otroki do aktivnih posameznikov, športnikov in poslovnih gostov.

Rast v primerjavi z letom 2025

»Prav ta raznovrstnost nam omogoča razvoj ponudbe, ki ustreza različnim razlogom za obisk ter zagotavlja kakovostno bivanje glede na individualne potrebe gosta. Pri naših storitvah se ne osredotočamo zgolj na nastanitev in uporabo ponudbe, temveč na ustvarjanje izkušnje, ki ugodno vpliva na telesno in duševno počutje. Vse več pozornosti namenjamo individualnemu prilagajanju, kakovosti storitev, pristni gastronomiji in programom, ki gostom omogočajo, da bivanje prilagodijo svojemu ritmu in interesom,« pravi Katja Cvetković, direktorica prodaje v podjetju.

V dosedanjem delu leta 2026 so v Termah Sveti Martin dosegli triodstotno rast števila prenočitev v primerjavi z letom 2025. V poletnih mesecih je bil poudarek na družinskem oddihu, zunanjih bazenih in dodatni ponudbi, velnes, šport in poslovni turizem pa so pomemben del ponudbe vse leto. Eden njihovih strateških ciljev je zmanjšati izrazita sezonska nihanja s ponudbo, zaradi katere bodo gostje prihajali v različnih obdobjih leta. Prav to poudarjajo kot eno prednosti turizma v notranjosti države, zlasti če ima destinacija kakovostno termalno, velneško in športno infrastrukturo.

Trajnost in kakovost storitev

Največji potencial rasti v Medžimurju vidijo v nadaljnjem razvoju velneškega turizma s poudarkom na zdravju, aktivnega oddiha in individualno prilagojenih izkušenj. Gostje danes potovanja vse bolj razumejo kot naložbo v kakovost življenja, ne zgolj kot priložnost za počitek. Zanima jih ponudba, ki povezuje telesno in duševno zdravje, kakovosten spanec, uravnoteženo prehrano, gibanje in okrevanje po vsakodnevnem stresu. Hkrati postajajo pomembnejše pristnost, trajnost in kakovost storitev, gostje pa pričakujejo resnično vrednost in izkušnje, prilagojene njihovim potrebam. Prav v teh trendih so možnosti za nadaljnji razvoj koncepta healthness.

Pri naših storitvah se ne osredotočamo zgolj na nastanitev in uporabo ponudbe, temveč na ustvarjanje izkušnje, ki ugodno vpliva na telesno in duševno počutje. Katja Cvetković, direktorica prodaje in trženja v Termah Sveti Martin

Izvedeli smo tudi, kako se nameravajo na obstoječi trg term v regiji vključiti nove Terme Bjelovar oziroma geotermalni športno-rekreacijski park Wellovar, ki so ga odprli te dni. Mesto Bjelovar je zgradilo največji bazenski kompleks na Hrvaškem, sodoben in z bogato ponudbo, ki združuje šport, rekreacijo, zdravje in družinsko zabavo.

To je največji projekt v zgodovini mesta, vreden 41,5 milijona evrov. Njegova posebnost je, da se večinoma opira na lastne lokalne energetske vire. Kompleks ogrevata bjelovarsko sonce in geotermalna voda iz podzemlja Bilogore. Na strehi imajo sončno elektrarno z močjo 1,3 megavata, s sončnimi paneli so prekrita tudi parkirna mesta. Za geotermalno energijo uporabljajo dve vrtini: prvo, globoko približno 500 metrov, z vodo, katere temperatura je okoli 31 stopinj Celzija, in drugo, globoko 1300 metrov, iz katere prihaja voda s temperaturo približno 83 stopinj Celzija. To jim daje pomembno energetsko prednost in podlago za dolgoročno bolj trajnosten poslovni model.

Prepoznavna destinacija

»Menimo, da se bomo odlično vključili na trg term na Hrvaškem in v Sloveniji. Ne zato, ker bi želeli posnemati druge, temveč zato, ker ponujamo nekaj svojega, drugačnega in posebnega. Naš cilj ni tekmovati z obstoječimi termami tako, da bi počeli enako kot vsi drugi. Želimo razvijati svoj model, v katerem se kakovostna infrastruktura, geotermalna energija, športna ponudba in družinsko doživetje dopolnjujejo,« pravi bjelovarski župan Dario Hrebak.

Imajo pet notranjih in pet zunanjih bazenov, med njimi olimpijskega, ki izpolnjuje vse pogoje za velika mednarodna tekmovanja in je šele tretji takšen na Hrvaškem. Kompleks vključuje tudi savne, fitnes, gostinsko ponudbo ter številne športne in rekreacijske dejavnosti. Želijo si, da bi Wellovar postal kraj, kamor bi se ljudje radi vračali, bodisi na trening, rekreacijo bodisi družinski izlet ali oddih.

»Bjelovar doslej morda ni bil prva asociacija ob omembi term, zdaj pa imamo vse možnosti, da postane prepoznavna destinacija v notranjosti Hrvaške. Naš cilj je, da bi imeli ljudje razlog za obisk Bjelovarja vse leto, ne zgolj v enem delu sezone. Wellovar smo zasnovali kot celovito doživetje za različne generacije in potrebe. Če bi morali izpostaviti našo osnovno usmeritev, bi bili to šport, rekreacija in družina. Turizem je pomembna razvojna priložnost, ki nam jo odpira ta projekt, vendar ni bil naš prvi razlog za gradnjo. Kljub temu smo odprli tudi ta vrata,« pojasnjuje župan.

Poudarja, da je mesto želelo predvsem izboljšati življenjski standard svojih prebivalcev: otrokom omogočiti učenje plavanja, rekreativcem kakovostno preživljanje prostega časa, športnikom vrhunske možnosti za trening in tekmovanja, družinam pa kakovosten skupni dan, ne da bi morale odhajati v druga mesta ali sosednje države. Prav zato so zgradili tudi olimpijski bazen po mednarodnih standardih, ki omogoča organizacijo velikih športnih tekmovanj.

Potencial presega lokalne okvire

»Za prihodnje leto je že napovedano evropsko mladinsko prvenstvo v plavanju. To kaže, da Wellovar ni zgolj kopališče, temveč tudi pomembna športna infrastruktura, ki Bjelovar uvršča na zemljevid velikih športnih prizorišč. Poleg tega sta napovedani dve državni tekmovanji, številni klubi pa se zanimajo za termine priprav. To nam daje zagon in potrjuje, da smo na pravi poti,« pravi Hrebak.

Wellovar je hkrati lahko privlačen za vse, ki iščejo sprostitev, zabavo in aktivni družinski oddih. Deset bazenov, savne, fitnes, adrenalinske in druge rekreacijske dejavnosti jim ponujajo več kot en razlog za obisk. Na enem mestu je mogoče povezati aktivno življenje, zdravje, druženje in zabavo. Vsakdo lahko pride tudi na kavo ali kosilo v restavracijo Korterra v sklopu kompleksa, kjer lahko uživa v lokalnih sestavinah in se sprosti, ne glede na to, ali se bo kopal v bazenih.

Glede na velikost kompleksa, olimpijski bazen in raznovrstnost ponudbe je jasno, da potencial Wellovarja močno presega lokalne okvire. Pričakujejo družine z otroki, rekreativce, plavalce, športne klube, organizirane skupine ter goste iz drugih delov Hrvaške, sosednje Slovenije in drugih držav. Zagreb je od Wellovarja oddaljen le 45 minut, ko bodo odprli hitro cesto z izvozom približno 300 metrov od term, pa bo pot še krajša.

Za zdaj je njihov cilj približno 250.000 obiskov na leto. Za kompleks takšne velikosti in s takšno ponudbo je to ambiciozna, a dosegljiva številka. Njegove zmogljivosti omogočajo sočasni sprejem približno 1500 do 2000 ljudi, odvisno od režima obratovanja, letnega časa in strukture obiskovalcev.