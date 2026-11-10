Tradicija, ki poganja novo rast

Razvojna pot Perutnine Ptuj, mednarodne živilske skupine z več kot 8000 zaposlenimi, se je začela pred več kot 120 leti s skromno lokalno postajo za odkup perutnine na Ptuju, ki je postala pomembna prelomnica na področju organizirane trgovine s perutnino. Zdaj je podjetje del skupine MHP, njegovi izdelki pa so na voljo na evropskih trgih in vsak dan prehranjujejo več kot tri milijone ljudi. Tradicija tako ostaja pomemben del identitete podjetja, vendar je njena prava vrednost v sposobnosti prilagajanja in razvoja.

FOTO: Perutnina Ptuj

Poslovna dinamika zadnjih let to jasno potrjuje. Od leta 2019 je Perutnina Ptuj v posodobitev in širitev zmogljivosti vložila več kot 323 milijonov evrov, proizvodne zmogljivosti pa povečala za približno 50 odstotkov. Leta 2025 je skupina dosegla rekordnih 885 milijonov evrov prihodkov od prodaje. Pomemben korak v nadaljnji internacionalizaciji je bil prevzem več kot 92 odstotkov delnic španske skupine Uvesa, s katerim je Perutnina Ptuj okrepila svojo prisotnost na enem največjih evropskih trgov perutninske industrije..

Luka Komazec, generalni direktor skupine Perutnina Ptuj FOTO: Perutnina Ptuj

»Ko podjetje gledate od zunaj, najpogosteje vidite rezultate, izdelke in trge. Ko ga začnete voditi, zelo hitro ugotovite, koliko dejavnikov, ki odločajo o njegovem uspehu, je pravzaprav zunaj pisarn. To so ljudje na farmah, v proizvodnji, laboratorijih in logistiki, ljudje, ki vsak dan skrbijo, da celoten sistem deluje. Zato so znanje, disciplina in odgovornost ljudi, ki delajo v podjetju, eden naših najpomembnejših temeljev,« poudarja Luka Komazec, generalni direktor skupine Perutnina Ptuj.

Strategija prihodnje rasti je zasnovana na treh ključnih smereh: operativni odličnosti, geografski širitvi in razvoju izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Pri tem podjetje krepi tudi učinkovitost proizvodnje in odgovorno ravnanje z viri. Leta 2025 je stopnja njihove izrabe dosegla 95 odstotkov.

»Generaciji, ki je pred nami gradila to podjetje, ne dolgujemo nostalgije. Dolgujemo ji podjetje v boljšem stanju, kot smo ga prejeli. Generaciji, ki prihaja za nami, pa dolgujemo razlog, da bo ponosna, da je njegov del. Zato na 120 let ne gledam kot na konec enega poglavja. Nanje gledam kot na obvezo, da bomo v prihodnjih desetih letih naredili še več,« sklene Komazec.

FOTO: Perutnina Ptuj

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