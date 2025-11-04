Premožni turisti z oddaljenih trgov se za meje ne menijo

V nadaljevanju preberite:

Predvsem po vstopu Hrvaške v schengensko območje pred tremi leti in z vrnitvijo gostov z oddaljenih trgov ter tistih, ki pripotujejo k nam z letalom, potovanja, ki vključujejo Slovenijo in Hrvaško, še nikoli niso bila bolj priljubljena. Za to imata zasluge nacionalni turistični organizaciji, ki se zavedata, da za goste od daleč meje niso pomembne – ko so enkrat na območju, hočejo videti in doživeti čim več. Prav tako ta prizadevanja podpira EU s svojimi skladi za čezmejno sodelovanje. Taki aranžmaji so dobra priložnost tudi za agencije, saj privabljajo predvsem goste z večjim proračunom, zato je med njimi zelo priljubljena tržna niša tako imenovanih potovanj po meri z zasebnimi vozniki in vodniki.

Številne strateške prednosti pa ponuja tudi skupno vlaganje v promocijo – namesto da bi se vsaka država skušala sama uveljaviti v mednarodnem okolju, skupni nastop sega dlje in je bolj prepoznaven, posledica tega pa je močnejše pozicioniranje na svetovnem turističnem zemljevidu. Skupno trženje, delitev stroškov in uporaba skupnega promocijskega gradiva omogočajo boljšo izrabo virov. Tem bolj, ker se turistični ponudbi obeh držav dopolnjujeta: Hrvaška v večji meri ponuja morje, obalo in sonce, Slovenija pa privablja obiskovalce z zeleno pokrajino, gorskim okoljem, aktivnimi počitnicami in vsebinami za dobro počutje (velnes). Ta kombinacija omogoča ustvarjanje raznolikih in privlačnih potovanj za turiste, ki želijo na enem potovanju doživeti čim več. Združevanje destinacij pa lahko tudi podaljša turistično sezono, s čimer se zmanjša pritisk na poletne mesece in obalo, hkrati pa postane podoba regije kot celoletne destinacije pod skupno blagovno znamko bolj prepoznavna.

Skupni nastop na Japonskem in v ZDA

Hrvaška turistična skupnost (HTZ) in Slovenska turistična organizacija (STO) izvajata številne skupne promocijske dejavnosti. »Pogosto združimo moči s sosedi, tudi pri predstavitvi turistične ponudbe na oddaljenih trgih, zlasti če vemo, da na primer gostje iz Japonske, Kitajske ali Južne Koreje med svojimi potovanji pogosto obiščejo več evropskih držav, zaradi česar je skupna promocija še toliko pomembnejša. S skupnimi aktivnostmi želimo izpostaviti najboljše, kar ponuja naš turizem – pristna doživetja, naravne lepote, bogato kulturno in zgodovinsko dediščino ter raznoliko gastronomijo. Z drugimi besedami, vse tisto, kar turiste motivira za obisk Hrvaške vse leto. Dolgoletno in učinkovito sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo pomembno prispeva h krepitvi prepoznavnosti in konkurenčnosti naših destinacij na svetovni ravni, zavedamo pa se tudi, da obstaja velik potencial za nadaljnjo rast turističnega prometa, zlasti v predsezoni in posezoni. Prav gostje z oddaljenih trgov namreč pozitivno vplivajo na razvoj celoletnega turizma in na trajnost, ki sta glavni prioriteti hrvaškega turizma,« pravi Kristjan Staničić, direktor Hrvaške turistične skupnosti.