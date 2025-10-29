V Sloveniji gremo v smeri, da sta možnost Spar ali diskont

V nadaljevanju preberite:

David Kovačič, od leta 2021 direktor družbe Spar Slovenija, je junija letos prevzel tudi vodenje Spara Hrvaška. Podjetji ostajata ločeni, iskanje sinergij pa že teče. Kovačič je menedžer z dolgoletnimi izkušnjami v klasični in diskontni trgovini, rodil se je v Sloveniji, njegov oče pa prihaja s Hrvaške. Odgovarja kratko, brez nepotrebnega balasta. Dobre prakse iz Slovenije bo prenesel na Hrvaško, kjer bodo sprožili nov cikel vlaganj. Prostor za rast Spara vidi tudi v Sloveniji. Z lestvicami velikosti se ne obremenjuje, želi zgolj, da so najboljši.