Valamarjev Pical Resort 5* na jadransko obalo prinaša novo poglavje razkošja

Spomladi leta 2026 se bo odprl Pical Resort, Valamar Collection, najpomembnejši turistični projekt na Hrvaškem, ki bo postavil nove standarde trajnostnega luksuza in celoletnega turizma na Jadranu.

Pical Resort, ki leži ob obali in znotraj Parenzana Beachfront Parka, je tako rekoč na plaži, obdan z borovci ter kilometri obmorskih sprehajališč. Na mestu, kjer se mediteranska pokrajina in sodobno oblikovanje prepletata, je letovišče zasnovano kot prostor, ki povezuje kulture ter načine življenja Hrvaške, Slovenije in Italije. Pical, navdihnjen z nekdanjo železnico Parenzana, ki je povezovala Poreč in Trst, to zgodbo o povezanosti prenaša v arhitekturo, kulinariko in doživetja.

Letovišče je sestavljeno iz treh komplementarnih enot. Elegantni Pical Suites prinaša ekskluzivno storitev V Level, Pical Family Hotel je bil ustvarjen kot živahno družinsko počitniško središče, medtem ko Hotel Pical v osrednji stavbi združuje sredozemsko ležernost in sodobno razkošje. Vsaka enota ima svoj značaj in skupaj tvorijo harmonično mešanico družinskega, aktivnega in sproščujočega bivanja na morju.

Središče vrhunske gastronomije

V Pical Resortu se gastronomsko doživetje spremeni v potovanje skozi okuse in tradicije Hrvaške, Slovenije in Italije. Z enajstimi restavracijami in desetimi bari ponuja raznolike koncepte, ki slavijo regionalno dediščino, sezonsko hrano ter ustvarjalno interpretacijo.

V središču ponudbe izstopa Harry's Piccolo Poreč, restavracija, ki jo vodita Matteo Metulli in Davide De Pre, duet iz znane istoimenske restavracije z dvema Michelinovima zvezdicama v Trstu. Tukaj se sezonski meniji spremenijo v doživetje, ki združuje okuse regije z izvirnostjo in ustvarjalno natančnostjo. Valamarjev program Dine Around gostom omogoča raziskovanje Valamarjevih prepoznavnih restavracij, ki zaznamujejo hrvaško gurmansko sceno. Med njimi so Fogo by Bekal kuharskega mojstra Marka Turkovića in Tvrtka Šakote s sodobnimi jedmi na odprtem ognju, JAZ by Ana Roš z avtorskim pristopom k lokalnim sestavinam, Miramare by Fratelli Cerea na otoku Isabella in restavracija Spinnaker v Poreču z ustvarjalnimi interpretacijami istrske kuhinje, medtem ko Beach Club & Restaurant prinaša mediteransko-azijsko fuzijo v sproščenem vzdušju ob morju.

Pical Resort je bil zasnovan kot destinacija, ki briše meje med družinskimi počitnicami, aktivnim bivanjem in velnes doživetjem. Več kot 3000 kvadratnih metrov prostora je namenjenega družinam in otrokom vseh starosti. PlayLand, največji center za igro in učenje v Istri, prinaša interaktivne cone, igralne arene ter gledališče za nastope in projekcije v živo, na prostem pa lahko obiščete SpacePark, navdihnjen z Observatorijem Višnjan, in trampolinski park JumpOn.

Letovišče ima neposreden dostop do kilometer dolge obale s tremi tematskimi plažami, od katerih vsaka prinaša drugačno sredozemsko doživetje. Peščena plaža v naravni senci borovcev vabi na brezskrbne družinske dni, tlakovana plaža z neskončnim bazenom s pogledom na morje in staro mestno jedro Poreča, prodnato-travnata plaža pa ponuja mirnejši kotiček za sprostitev ob morju.

Sredozemlje v novem ritmu

Posebno mesto zavzema ESPA at Pical, prvi spa center te mednarodne blagovne znamke na Hrvaškem. Po navdihu Parenzane je spa center oblikovan kot večsenzorna izkušnja, ki združuje naravne elemente, vonjave in teksture v prostor popolnega ravnovesja. ESPA at Pical, ki je odprt celo leto, dopolnjuje zamisel o letovišču kot kraju sodobnega razkošja ter celostne nege telesa in duha.

Pical prinaša tudi močno poslovno razsežnost. Pical Event Center, največji hotelski kongresni center v Istri, lahko sprejme 1200 udeležencev, z modularnimi dvoranami in napredno tehnično opremo je tako Poreč pomembno prizorišče mednarodnih konferenc in dogodkov skozi vse leto.

Pical Resort, Valamar Collection ni le nov hotel, temveč manifest sodobnega Sredozemlja. V njem se zgodovina spremeni v navdih, zamisel o počitnicah pa v doživetje, ki povezuje kulturo, naravo in gibanje. S pogledom na staro jedro Poreča in energijo, ki povezuje tri države ter tri tradicije, Pical Resort napoveduje novo poglavje luksuza na jadranski obali.

Naročnik oglasne vsebine je Valamar