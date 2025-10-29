Visoko inovativno okolje streljaj od slovenske meje

Dolgoletna vlaganja v raziskave, razvoj in sodobno infrastrukturo so oblikovala dinamično okolje, v katerem se znanje, podjetnost in povezljivost prepletajo v uspešne razvojne zgodbe. V Celovcu deluje Lakeside Science & Technology Park, v Beljaku pa Hightech Campus Villach, ki skupaj tvorita močno inovacijsko mrežo, v kateri nastajajo prebojne rešitve na področjih mikroelektronike, umetne inteligence, robotike, informacijske tehnologije in biomedicine.

Ena največjih konkurenčnih prednosti Koroške je njena lega. Leži na stičišču severa in juga Evrope, kar ji daje izjemen logistični pomen. To strateško prednost nadgrajuje z nenehnimi vlaganji v prometno infrastrukturo, ki povezuje ključne gospodarske poti Evrope.

Nova Goliška železnica (Koralmbahn), ki povezuje Celovec in Gradec, bo močno pospešila prometne tokove, skrajšala prevozne poti in povečala konkurenčnost regije. Ko bo proga končana, se bo čas vožnje med mestoma skrajšal na vsega 45 minut, kar bo ustvarilo novo metropolitansko območje z več kot milijonom prebivalcev.

Toda železnica je le del zgodbe. Koroška se povezuje tudi po morju: neposreden dostop do pristanišč Trst in Koper ji omogoča, da postane most med Jadranom in notranjostjo Evrope. Blago iz Azije lahko na ladji prispe v jadranska pristanišča, od tam pa po železnici v nekaj urah nadaljuje pot do severnih in srednjeevropskih trgov.

Posebna prednost regije je tudi železniški carinski koridor, ki omogoča, da se kontejnerji iz pristanišč naložijo na vlak in šele v Beljaku oziroma Fürnitzu opravijo carinske postopke.

Pomemben člen v logistični verigi je sodoben center Avstrija jug, ki omogoča hitro in zanesljivo pretovarjanje blaga proti Jadranu in naprej do Sredozemlja. Ključno vlogo imata tudi suhi terminal v Beljaku, ki povezuje železniški in ladijski promet, ter letališče Celovec, ki dopolnjuje železniško in cestno mrežo za časovno občutljive pošiljke. Skupaj ti trije elementi – železnica, suhi terminal in letališče – tvorijo učinkovit logistični trikotnik, zaradi katerega je Koroška danes ena najbolje povezanih regij v Evropi.

Za slovenska podjetja to pomeni resnično strateško prednost: hitrejše poti, krajše dobavne verige, manj administrativnih postopkov in večjo prilagodljivost na evropskem trgu.

Če razmišljate o širitvi, tehnološkem razvoju ali optimizaciji logistike, je avstrijska Koroška pravo okolje za vas. Prenesite brošuro Koroška povezuje in odkrijte, zakaj Koroška postaja mednarodno logistično središče prihodnosti.

Naročnik oglasne vsebine je Urad koroške deželne vlade