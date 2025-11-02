Vsaka država ima svoje jedrske odpadke, če ima jedrske elektrarne ali ne

V nadaljevanju preberite:

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je v preteklih 18 mesecih podaljšane življenjske dobe ves čas obratovala s polno močjo in brez težav. V oktobrskem rednem remontu sodeluje več kot 1500 strokovnjakov, ki izvajajo več kot 33.000 medsebojno usklajenih aktivnosti – od vzdrževalnih del do nadgradenj sistemov. Ena ključnih operacij je menjava približno polovice jedrskega goriva, ki jo izvede specializirana ekipa NEK, medtem ko preostali delujejo na drugih deloviščih po elektrarni. Za morebitno drugo jedrsko elektrarno (JEK 2) bo treba analizirati tudi možnosti sočasnega obratovanja, dokončati odlagališče za nizko- in srednje radioaktivne odpadke ter najti ustrezne soinvestitorje, ki bodo podprli dolgoročno energetsko strategijo države, pravi Gorazd Pfeifer.

Ko bolj od daleč prvič uzreš Nuklearno elektrarno Krško (NEK), niti ne moreš ugotoviti, da je to energetski objekt. V tujini je to dokaj preprosto opaziti pri vsej sivini.

Objekt smo prvič prebarvali pred približno 20 leti, saj je bil dotlej značilno siv. V okviru podaljšanja življenjske dobe elektrarne smo izvedli barvanje, ki ne pripomore zgolj k estetskemu videzu, temveč deluje tudi kot dodatna zaščita betonske konstrukcije pred vremenskimi vplivi. Barvna shema je sodobna in vizualno prijetna, z odtenki, ki spominjajo na evropske barve. Ne nazadnje urejeno in estetsko dovršeno okolje ugodno vpliva na počutje zaposlenih ter spodbuja pripadnost in odgovornost.