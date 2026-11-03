Vzpon Končarja na krilih podnebnega prehoda se nadaljuje

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    Indeks Zagrebške borze Crobex se je v prvih devetih mesecih zvišal za šestino. Večino rasti je dosegel v drugem četrtletju letošnjega leta.
    Po obsegu sklenjenih poslov se je Zagrebška borza približala Ljubljanski.
    Galerija
    Po obsegu sklenjenih poslov se je Zagrebška borza približala Ljubljanski.
    Karel Lipnik
    3. 11. 2026 | 08:00
    13:26
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    Indeks Zagrebške borze Crobex je v prvih devetih mesecih pridobil šestino vrednosti, s čimer je znova zaostal za indeksom SBITOP Ljubljanske borze. Večina rasti je bila ustvarjena v drugem letošnjem četrtletju. Po obsegu sklenjenih poslov se je Zagrebška borza približala Ljubljanski. V prvih devetih mesecih je bilo skupno opravljenih za 427 milijonov evrov poslov z delnicami, v Ljubljani pa za petino več. Toda pri več kot polovici poslov v Zagrebu je šlo za delnice družb v skupini Končar. Kljub temu so lanske in letošnje javne ponudbe delnic prinesle večjo pestrost trgovanja. Infografika Delo Skupina Končar je v prvem polletju prihodke od prodaje povečala za 14 odstotkov, na 725 milijonov evrov. Njen čisti dobiček se je povečal za tretjino in je ob polletju znašal 115 milijonov evrov. To ...
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    Delov poslovni center

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