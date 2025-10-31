  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Next

    Z znanjem, odgovornostjo in vizijo premikamo Slovenijo

    Digitalizacija, kadri in razvoj: kako Slovenske železnice kot eden ključnih sistemskih stebrov slovenskega gospodarstva gradijo dolgoročno odpornost.
    FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice 
    Galerija
    FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice 
    Promo Delo
    31. 10. 2025 | 16:00
    6:31
    A+A-

    Ko danes potujemo z novimi električnimi vlaki, si težko predstavljamo, da so prve železnice po Evropi vlekle parne lokomotive ali celo konjske vprege. Dvesto let je minilo, odkar je svet dobil prvo javno železnico, ki je po tirih angleškega podeželja povezovala ljudi in kraje ter začela spreminjati način življenja. Tako železnice zadnji dve stoletji igrajo pomembno vlogo pri razvoju družbe in gospodarstva. Na naših tleh to pomembno vlogo opravljajo Slovenske železnice, ki niso zgolj prevoznik, ampak eden ključnih sistemskih stebrov slovenskega gospodarstva, povezovalec regij in most med gospodarstvom, družbo in okoljem.

    Nacionalni steber mobilnosti in logistike

    FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice 
    FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice 

    Po prevzemu Nomaga skupina Slovenske železnice združuje že več kot 8000 zaposlenih in skrbi za pretočnost potniškega in tovornega prometa. Vsako leto po tirih prepeljejo več kot 17 milijonov ton tovora in več kot 16 milijonov potnikov; Nomago pa po cestah še okoli 13 milijonov potnikov. Sodobne SŽ temeljijo na štirih glavnih stebrih: logistika, mobilnost, upravljanje javne železniške infrastrukture in gradbeništvo. Vsem štirim podporo za nemoteno delovanje zagotavljajo podporne dejavnosti, ki vključujejo IT-storitve, kadrovski razvoj, izobraževanje, upravljanje nepremičnin in druge podporne funkcije.

    Logistični steber je v domeni podjetja SŽ-EP Logistika, ki razvija mednarodne povezave in digitalne rešitve za gospodarstvo, s čimer krepi konkurenčnost slovenskega izvoza. Na področju mobilnosti SŽ-Potniški promet skrbi za sodobne storitve in udobje potnikov. Novi Stadlerjevi vlaki, aplikaciji MojVlak in Grem z vlakom ter prilagodljivi vozni redi pomenijo pomemben korak k trajnostnemu prevozu. Letos je skupina z nakupom avtobusnega prevoznika Nomago dodatno razširila svojo dejavnost v javnem potniškem prometu, s čimer krepi prizadevanja za integriran multimodalni javni prevoz, ki je privlačna alternativa avtomobilu. Ena vozovnica IJPP omogoča potovanja z vlakom in avtobusom, vključno s prestopanji med njimi, kar potnikom olajša potovanje in povečuje privlačnost javnega prevoza.

    SŽ-Infrastruktura upravlja in razvija železniško omrežje, skrbi za pretočnost in varnost prometa ter izvaja strateške naložbe v modernizacijo prog. SŽ-Železniško gradbeno podjetje gradi in obnavlja postaje, predore in mostove – infrastrukturo, ki je temelj prihodnje mobilnosti.

    Pod okrilje skupine spada Prometni institut, ki je vodilna raziskovalno-razvojna organizacija na področju prometa v Sloveniji. Pomemben člen v vrednostni verigi Slovenskih železnic je tudi invalidsko podjetje SŽ-ŽIP, ki ustvarja priložnosti za karierni razvoj delavcev invalidov ter vključuje njihovo delo v skupni razvoj ekosistema trajnostne mobilnosti skupine.

    Usmeritev v trajnost

    Železnice so po naravi svojega delovanja eden najbolj trajnostnih načinov prevoza po kopnem. A v skupini gredo še dlje. Njihovi električni potniški vlaki že danes vozijo s 100-odstotno energijo iz obnovljivih virov. Leta 2024 so emisije tirnih vozil v primerjavi z letom prej zmanjšali za 70 odstotkov, cilj pa ostaja ogljična nevtralnost do leta 2050.

    »Ponosni smo, da lahko našim potnikom in poslovnim partnerjem omogočamo trajnostni prevoz z najnižjimi emisijami v kopenskem prometu. Z usmeritvijo v trajnostno poslovanje na vseh ravneh našega delovanja krepimo konkurenčno prednost in ustvarjamo nove poslovne priložnosti,« je poudaril generalni direktor SŽ Dušan Mes.

    Zmanjševanje emisij, uporaba obnovljivih virov, digitalizacija procesov in vlaganja v strokovni razvoj zaposlenih so cilji, ki krepijo dolgoročno odpornost podjetja. Hkrati se Slovenske železnice z aktivnim vključevanjem v evropske projekte povezujejo z železniškimi sistemi drugih držav in krepijo vlogo Slovenije v mednarodnem prometnem prostoru.

    FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice 
    FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice 

    Vseslovensko gibanje Sejemo sončno prihodnost

    Med najbolj prepoznavnimi družbeno odgovornimi projekti Slovenskih železnic je gotovo pobuda Sejemo sončno prihodnost. V sodelovanju z občinami, šolami, vrtci in društvi ob železniških progah sejejo sončnice, ki so pomemben vir hrane za čebele in druge opraševalce.

    Prvo setev letos so opravili na svetovni dan čebel, 20. maja, v občinah Grosuplje in Ivančna Gorica. Pozneje so sejali še v Bohinju, Celju, Velenju, Laškem, Ljubljani, Ormožu in drugod. Sončnice so v polnem razcvetu pozdravile evropski teden mobilnosti in simbolično povezale skrb za naravo, trajnostno mobilnost in lokalne skupnosti.

    Ključni izzivi in prihodnost

    FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice 
    FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice 

    Čeprav Slovenske železnice dosegajo pomembne mejnike, ostajajo pred njimi številni izzivi: modernizacija prog, nadaljnje posodabljanje voznega parka, povečanje zmogljivosti in zagotavljanje stabilne kadrovske baze. Integracija Nomaga prinaša nove priložnosti, a tudi nalogo učinkovite uskladitve različnih prometnih načinov v enotno, uporabniku prijazno storitev.

    Priložnost, ki jo SŽ že danes izkoriščajo, je digitalizacija, od pametnega upravljanja kapacitet do aplikacij, ki olajšajo potovanja. S tem ne le izboljšujejo izkušnjo uporabnikov, temveč tudi krepijo konkurenčnost slovenskega gospodarstva in povezanost regij.

    Za gospodarstvo, skupnosti in posameznike ostajajo Slovenske železnice ključni sogovornik, ki v ospredje postavlja odgovornost, učinkovitost in vizijo. In kot kažejo sončnice ob progah, bo prihodnost svetla, če jo bomo sejali skupaj.

    Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Štirje policisti in nekdanji poslanec osumljeni siljenja sirot v prostitucijo

    Vodja protikorupcijske skupine in vplivni policisti osumljeni zlorabe mladoletnic iz sirotišnice, s katerima so imeli tudi spolne odnose.
    30. 10. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Niko Toš

    Nekateri pravijo, da med Janšo in Golobom ni razlike. To je absurd

    Vsi problemi, ki so obstajali v čisto drugi družbeni ureditvi, se danes ponavljajo skorajda na isti način, pravi sociolog Niko Toš.
    Janez Markeš 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Iz zapora naj bi grozil obremenilni priči

    Jakob Herzog zanika, da je oviral pravosodne organe. Ponudbe tožilstva za priznanje krivde ni sprejel.
    Aleksander Brudar 28. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PAMETNI DOM

    Imate tudi vi spet težave z vlago? To je rešitev

    Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Generacija rešuje življenja: ko štejejo sekunde, šteje znanje

    Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

    Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Investicija v Prevaljah ključni mejnik v razvoju

    Z odprtjem gigatovarne za proizvodnjo baterijskih hranilnikov električne energije je TAB vstopil še na trg litij-ionskih baterij.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Svetovno prepoznaven slovenski industrijski dragulj

    Podjetje Ledinek Engineering iz Hoč je z razvojem avtomatiziranih linij postalo svetovni igralec v lesnopredelovalni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Slovenske železniceželezniški prometnext 2025
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Camp Nou

    Barcelona razkrila datum vrnitve na 1,5 milijarde evrov vreden štadion

    Katalonski nogometaši bodo 7. novembra stopili na igrišče štadiona Camp Nou, kjer bodo opravili javni trening, toda to ni njihova dokončna vrnitev.
    31. 10. 2025 | 15:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Protesti in nemiri

    MZEZ opozarja Slovence v Tanzaniji na previdnost, ubitih več kot 700

    Na protestih po sredinih volitvah v Tanzaniji je bilo po podatkih največje opozicijske stranke doslej ubitih okoli 700 ljudi.
    31. 10. 2025 | 15:39
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Odvzem naziva in selitev

    Da bi preprečiti božično zadrego, selitev Andrewa verjetno zakasnjena

    Britanski premier Keir Starmer je podprl odločitev palače, da Andrewa razreši vseh nazivov.
    31. 10. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nizozemska

    Zmagovalka nizozemskih volitev stranka Demokrati 66, hud poraz Wildersa

    Med največjimi poraženci volitev je Wildersova stranka, ki je glede na začasne izide izgubila 11 od 37 poslanskih sedežev.
    31. 10. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončić bi se na parket lahko vrnil prej, kot so načrtovali

    Okrevanje Luke Dončića po poškodbi poteka dobro, že za današnjo tekmo z Memphisom bi lahko bil v kadru Los Angeles Lakers.
    Nejc Grilc 31. 10. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Odvzem naziva in selitev

    Da bi preprečiti božično zadrego, selitev Andrewa verjetno zakasnjena

    Britanski premier Keir Starmer je podprl odločitev palače, da Andrewa razreši vseh nazivov.
    31. 10. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nizozemska

    Zmagovalka nizozemskih volitev stranka Demokrati 66, hud poraz Wildersa

    Med največjimi poraženci volitev je Wildersova stranka, ki je glede na začasne izide izgubila 11 od 37 poslanskih sedežev.
    31. 10. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončić bi se na parket lahko vrnil prej, kot so načrtovali

    Okrevanje Luke Dončića po poškodbi poteka dobro, že za današnjo tekmo z Memphisom bi lahko bil v kadru Los Angeles Lakers.
    Nejc Grilc 31. 10. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenska domačija, ki oskrbuje restavracije z Michelinovo zvezdico (video)

    Na domačiji Hvalc z vrhunsko jagnjetino, lastno predelavo in premišljenimi naložbami dokazujejo, da kakovost raste iz izvora.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

    Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    To so nagrajena slovenska podjetja

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

    Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

    Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo