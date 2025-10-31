Z znanjem, odgovornostjo in vizijo premikamo Slovenijo

Ko danes potujemo z novimi električnimi vlaki, si težko predstavljamo, da so prve železnice po Evropi vlekle parne lokomotive ali celo konjske vprege. Dvesto let je minilo, odkar je svet dobil prvo javno železnico, ki je po tirih angleškega podeželja povezovala ljudi in kraje ter začela spreminjati način življenja. Tako železnice zadnji dve stoletji igrajo pomembno vlogo pri razvoju družbe in gospodarstva. Na naših tleh to pomembno vlogo opravljajo Slovenske železnice, ki niso zgolj prevoznik, ampak eden ključnih sistemskih stebrov slovenskega gospodarstva, povezovalec regij in most med gospodarstvom, družbo in okoljem.

Nacionalni steber mobilnosti in logistike

FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Po prevzemu Nomaga skupina Slovenske železnice združuje že več kot 8000 zaposlenih in skrbi za pretočnost potniškega in tovornega prometa. Vsako leto po tirih prepeljejo več kot 17 milijonov ton tovora in več kot 16 milijonov potnikov; Nomago pa po cestah še okoli 13 milijonov potnikov. Sodobne SŽ temeljijo na štirih glavnih stebrih: logistika, mobilnost, upravljanje javne železniške infrastrukture in gradbeništvo. Vsem štirim podporo za nemoteno delovanje zagotavljajo podporne dejavnosti, ki vključujejo IT-storitve, kadrovski razvoj, izobraževanje, upravljanje nepremičnin in druge podporne funkcije.

Logistični steber je v domeni podjetja SŽ-EP Logistika, ki razvija mednarodne povezave in digitalne rešitve za gospodarstvo, s čimer krepi konkurenčnost slovenskega izvoza. Na področju mobilnosti SŽ-Potniški promet skrbi za sodobne storitve in udobje potnikov. Novi Stadlerjevi vlaki, aplikaciji MojVlak in Grem z vlakom ter prilagodljivi vozni redi pomenijo pomemben korak k trajnostnemu prevozu. Letos je skupina z nakupom avtobusnega prevoznika Nomago dodatno razširila svojo dejavnost v javnem potniškem prometu, s čimer krepi prizadevanja za integriran multimodalni javni prevoz, ki je privlačna alternativa avtomobilu. Ena vozovnica IJPP omogoča potovanja z vlakom in avtobusom, vključno s prestopanji med njimi, kar potnikom olajša potovanje in povečuje privlačnost javnega prevoza.

SŽ-Infrastruktura upravlja in razvija železniško omrežje, skrbi za pretočnost in varnost prometa ter izvaja strateške naložbe v modernizacijo prog. SŽ-Železniško gradbeno podjetje gradi in obnavlja postaje, predore in mostove – infrastrukturo, ki je temelj prihodnje mobilnosti.

Pod okrilje skupine spada Prometni institut, ki je vodilna raziskovalno-razvojna organizacija na področju prometa v Sloveniji. Pomemben člen v vrednostni verigi Slovenskih železnic je tudi invalidsko podjetje SŽ-ŽIP, ki ustvarja priložnosti za karierni razvoj delavcev invalidov ter vključuje njihovo delo v skupni razvoj ekosistema trajnostne mobilnosti skupine.

Usmeritev v trajnost

Železnice so po naravi svojega delovanja eden najbolj trajnostnih načinov prevoza po kopnem. A v skupini gredo še dlje. Njihovi električni potniški vlaki že danes vozijo s 100-odstotno energijo iz obnovljivih virov. Leta 2024 so emisije tirnih vozil v primerjavi z letom prej zmanjšali za 70 odstotkov, cilj pa ostaja ogljična nevtralnost do leta 2050.

»Ponosni smo, da lahko našim potnikom in poslovnim partnerjem omogočamo trajnostni prevoz z najnižjimi emisijami v kopenskem prometu. Z usmeritvijo v trajnostno poslovanje na vseh ravneh našega delovanja krepimo konkurenčno prednost in ustvarjamo nove poslovne priložnosti,« je poudaril generalni direktor SŽ Dušan Mes.

Zmanjševanje emisij, uporaba obnovljivih virov, digitalizacija procesov in vlaganja v strokovni razvoj zaposlenih so cilji, ki krepijo dolgoročno odpornost podjetja. Hkrati se Slovenske železnice z aktivnim vključevanjem v evropske projekte povezujejo z železniškimi sistemi drugih držav in krepijo vlogo Slovenije v mednarodnem prometnem prostoru.

FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Vseslovensko gibanje Sejemo sončno prihodnost Med najbolj prepoznavnimi družbeno odgovornimi projekti Slovenskih železnic je gotovo pobuda Sejemo sončno prihodnost. V sodelovanju z občinami, šolami, vrtci in društvi ob železniških progah sejejo sončnice, ki so pomemben vir hrane za čebele in druge opraševalce. Prvo setev letos so opravili na svetovni dan čebel, 20. maja, v občinah Grosuplje in Ivančna Gorica. Pozneje so sejali še v Bohinju, Celju, Velenju, Laškem, Ljubljani, Ormožu in drugod. Sončnice so v polnem razcvetu pozdravile evropski teden mobilnosti in simbolično povezale skrb za naravo, trajnostno mobilnost in lokalne skupnosti.

Ključni izzivi in prihodnost

FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Čeprav Slovenske železnice dosegajo pomembne mejnike, ostajajo pred njimi številni izzivi: modernizacija prog, nadaljnje posodabljanje voznega parka, povečanje zmogljivosti in zagotavljanje stabilne kadrovske baze. Integracija Nomaga prinaša nove priložnosti, a tudi nalogo učinkovite uskladitve različnih prometnih načinov v enotno, uporabniku prijazno storitev.

Priložnost, ki jo SŽ že danes izkoriščajo, je digitalizacija, od pametnega upravljanja kapacitet do aplikacij, ki olajšajo potovanja. S tem ne le izboljšujejo izkušnjo uporabnikov, temveč tudi krepijo konkurenčnost slovenskega gospodarstva in povezanost regij.

Za gospodarstvo, skupnosti in posameznike ostajajo Slovenske železnice ključni sogovornik, ki v ospredje postavlja odgovornost, učinkovitost in vizijo. In kot kažejo sončnice ob progah, bo prihodnost svetla, če jo bomo sejali skupaj.

Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice