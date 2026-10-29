Zagreb ali Ljubljana, kje je bolje in ceneje živeti?

Slovenija in Hrvaška sta članici EU, vendar gospodarsko zaostajata za evropskim povprečjem. V večini primerjav je Slovenija bolj razvita od južne sosede, a se ta razlika, tudi zaradi različnih gospodarskih in davčnih ukrepov, dokaj hitro zmanjšuje. Odgovor na vprašanje, ali je bolje živeti v hrvaški ali slovenski prestolnici, je veliko težji kot še pred nekaj leti. Glavni mesti sta po življenjskem standardu prebivalcev visoko nad povprečjem države. Povprečna neto plača je tako v obeh več kot 200 evrov nad povprečjem države, pri čemer Zagreb nekoliko bolj izstopa. A hkrati je v obeh tudi življenje opazno dražje. Sicer so plače v Sloveniji nekoliko višje in višje so tudi povprečne pokojnine. Toda razlika se zmanjšuje. Po drugi strani so v Sloveniji cene višje, vendar na Hrvaškem hitreje ...