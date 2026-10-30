Zakaj se prihodnost trajnostne mobilnosti začenja na tirih

Slovenske železnice so leta 2025 z vlaki prepeljale rekordnih 20,9 milijona potnikov, največ v času samostojne Slovenije, in 16,6 milijona ton tovora. Preusmerjanje potnikov in blaga s cest na tire razbremenjuje cestno omrežje in zmanjšuje vplive prometa na okolje, gospodarstvu pa omogoča oskrbo z manjšim ogljičnim odtisom.

Manj emisij na poti

Slovenske železnice želijo do leta 2030 emisije pri vleki vlakov zmanjšati za 70 odstotkov glede na leto 2023 FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Železniški promet z manjšo porabo energije in nizkimi emisijami omogoča prevoz potnikov in tovora z manjšim ogljičnim odtisom. Slovenske železnice si prizadevajo do leta 2045 doseči podnebno nevtralnost poslovanja. Med cilji za leto 2030 je tudi 70-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov pri vleki vlakov glede na leto 2023, po tržni metodi izračuna.

Povezovanje vlakov in avtobusov olajša pot tudi ljudem iz krajev brez železniške povezave. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Toda okoljske prednosti same po sebi še ne zadostujejo, da bi več ljudi izbralo vlak. Potnik potrebuje tudi ustrezno povezavo od doma do postaje in od tam do službe, šole ali drugega cilja.

Foto Slovenske železnice

Pot se ne začne in konča na postaji

Potnik lahko čas na vlaku nameni delu, branju ali počitku. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Skupina Slovenske železnice zato povezuje železniški in avtobusni promet. S sodelovanjem družb SŽ-Potniški promet in Nomago želi izboljšati dostopnost javnega prevoza tudi v krajih brez železniške povezave.

Pri tem so pomembne rešitve za prvi in zadnji kilometer poti: prevozi z avtobusi in kombiji do železniških vozlišč, prevozi na zahtevo ter izposoja koles in souporaba električnih vozil. Za potnike, ki do postaje pridejo peš, s svojim kolesom ali e-skirojem, pa so nujni varni dostopi in ustrezne kolesarnice. Takšne povezave zahtevajo usklajevanje prevoznikov in vlaganja v infrastrukturo ob postajah.

Slovenske železnice želijo potnikom olajšati celotno pot, od parkiranja ob postaji do nadaljevanja z vlakom, avtobusom ali izposojenim kolesom. Z enotno vozovnico ali mobilno aplikacijo bi lažje uporabljali različne prevoze, Slovenske železnice pa bi prevzele širšo vlogo pri njihovem povezovanju po Sloveniji.

Več časa za potnika, manj prometa v mestih

Dobro povezani prevozi lahko olajšajo vsakodnevne poti in zmanjšajo stroške potovanja. Potnik lahko na vlaku dela, bere ali počiva, ob prihodu pa mu ni treba iskati parkirišča. Če več ljudi uporablja javni prevoz, je v mestih manj zastojev, zrak je čistejši, v središčih pa potrebujemo manj parkirišč. Zato razvoj železnice zadeva tudi podjetja, občine in vse, ki načrtujejo prometne povezave.

FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Sončnice prejele nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu Pri Slovenskih železnicah so projekt Sejemo sončno prihodnost, ki so ga začeli lani, nadaljevali tudi letos. K setvi sončnic ob železniških progah so povabili lokalne skupnosti, šole, vrtce in čebelarje, da bi skupaj polepšali okolico, zagotovili pašo čebelam in spodbudili skrb za naravo. Projekt je mednarodno pozornost pritegnil že leta 2025, ko je prejel nagrado Evropske turistične komisije (European Travel Commission, ETC) za najboljšo nacionalno zeleno kampanjo v Evropi. Januarja 2026 so ga na povabilo predstavili tudi na razstavi v evropskem parlamentu v Bruslju. Z letošnjo svetovno nagrado UIC Sustainability Impact Awards 2026 pa je zgodba, ki se je začela ob slovenskih progah, dosegla nov mednarodni mejnik.

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