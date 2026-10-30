Zakaj Slovenija nima velikega živilskega prvaka?

V Sloveniji je leta 2025 delovalo 842 živilskih podjetij. V tuji lasti jih je razmeroma majhen del, vendar tuji lastniki, večinoma hrvaški, pa tudi srbski, ukrajinski, francoski, češki in nizozemski, obvladujejo skoraj vse največje živilske družbe, ki ustvarijo večino prihodkov panoge. Zakaj Slovenija v nasprotju z nekaterimi sosednjimi državami nima lastne velike živilske skupine? Je napake iz preteklosti še mogoče popraviti?

Leta 1990, pred osamosvojitvijo, je imela Slovenija paradne konje v kmetijsko-živilskem sistemu, s trgovino vred, kot so bili Mercator, ABC Pomurka, Hmezad, Kolinska … Organizirani so bili vertikalno, bili so zelo napredni z vidika tržnega delovanja, ekonomije obsega in pogodbenih povezav. Od vsega tega ni ostalo tako rekoč nič. Mercator se je razvil v največji trgovinski sistem, drugi pa so razpadli v osnovne celice agroživilskih verig, ki se jim ni več uspelo povezati, opisuje agrarni ekonomist in profesor na ljubljanski biotehniški fakulteti Emil Erjavec.

Razlog, da Sloveniji v nasprotju z nekaterimi sosednjimi državami ni uspelo zgraditi ekonomsko močnih in vertikalno integriranih regionalnih igralcev živilske industrije, ki bi ostali v lasti slovenskih lastnikov, sogovornik vidi v tem, da kot država nismo prepoznali pomena graditve močnih agroživilskih sistemov, ter da so preveč prevladali ozki interesi lastnikov in menedžerjev, pa tudi kmetov in njihovih predstavnikov. »Če so na Hrvaškem, tudi zaradi večjih naravnih in strukturnih danosti, s privatizacijo in procesi ekonomskega razvoja nadgradili obstoječe in razvijali nove, večje agroživilske verige, so se v Sloveniji dogajale stihijske spremembe. Politično se je favoriziralo zgolj kmetijstvo in ne verige, privatizacija je vodila v prodajo deležev podjetij tujim lastnikov, domačih ni bilo ali niso bili sposobni prevzeti lastniških deležev.«