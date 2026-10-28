Zasebna zdravstvena podjetja so vroče naložbene žemljice

Medtem ko javne zdravstvene domove in bolnišnice v Sloveniji in na Hrvaškem že leta pestijo izgube ter pomanjkanje naložb, se zasebne zdravstvene ustanove, kot so klinike, zobozdravstvene storitve in diagnostični centri, na trgu prodajajo kot vroče žemljice. Zaradi svoje donosnosti so zanimive za sklade zasebnega kapitala in zavarovalnice. Hkrati poteka lastniška konsolidacija, tako da so nekatere zasebne zdravstvene skupine že postale veliki in pomembni igralci na trgu zdravstvenih storitev.

Slovenska Zavarovalnica Triglav je sredi julija letos podpisala pogodbo o nakupu 49-odstotnega deleža v enem vodilnih zasebnih ponudnikov zdravstvenih storitev na Hrvaškem, Arsano Medical Group. Prodajalec deleža je sklad, ki ga upravlja družba Provectus Capital Partners. Posel bo sklenjen po pridobitvi soglasij regulatorjev, po opravljeni transakciji pa bo ASEF Holdco ostal večinski lastnik skupine. Le mesec dni prej je Provectus Capital Partners s slovenskim skladom Advance Capital Partners sklenil pogodbo o prodaji polovičnega lastniškega deleža v največji platformi zobozdravstvenih storitev v jugovzhodni Evropi, Adria Dental Group (ADG).

Skupina Adria Dental Group, mreža zobozdravstvenih klinik v treh državah, spada pod okrilje Provectusa. Foto Adria Dental Group

Provectus, graditelj zdravstvenih platform

Provectus Capital Partners je eden večjih vlagateljev v regiji, ki prek svoje zdravstvene platforme konsolidira lastništvo in gradi zdravstvene skupine. Med njimi tudi Arsano Medical Group, ki zdaj združuje sedem poliklinik in specialističnih bolnišnic na Hrvaškem, zaposluje več kot 400 strokovnjakov ter na leto oskrbi več kot 80.000 pacientov. Prihodki skupine so v petih letih zrasli s treh milijonov na več kot 30 milijonov evrov. Adria Dental Group pa upravlja mrežo dvanajstih klinik, ki poslujejo na šestnajstih lokacijah na Hrvaškem, v Sloveniji in Italiji. Skupina je pod okriljem Provectusa od leta 2021 izvedla konsolidacijo zobozdravstvenih storitev, tako da danes zaposluje več kot 700 strokovnjakov in na leto ustvari dobrih 60 milijonov evrov prihodkov.

Provectus je poleg tega lastnik hrvaške Oftamološke klinike dr. Balog, Digitalne diagnostike Ptuj, v začetku julija letos pa je vstopil še na bolgarski trg, saj je sklenil dogovor o nakupu večinskega deleža v zdravstveni skupini, ki jo sestavlja pet medicinskih centrov.

Lepotni kirurg Uroš Ačan pravi, da je večinski delež v kliniki Juventina prodal, zato da sta se z ženo lahko posvetila strokovnemu delu, s poslovanjem pa se ukvarjajo ljudje, ki so za to usposobljeni. Foto Jure Eržen

Od leta 2024 je Provectus tudi 70-odstotni lastnik slovenske klinike za estetsko in plastično kirurgijo Juventina, ki jo je ustanovil lepotni kirurg Uroš Ahčan. S soprogo Jernejo imata zdaj vsak še 10-odstotni delež. In zakaj sta se odločila prodati večinski delež? »Ko se kot zdravnik podaš v poslovne vode, se ne zavedaš, da je to povsem nov in kompleksen svet, ki zahteva veliko znanja in energije. Ta gre najprej na račun prostega časa in družinskega življenja, lahko pa tudi na račun strokovnega napredka. Namen prodaje je bil, da se s poslovnim in administrativnim delom ukvarjajo ljudje, ki so za to usposobljeni, z ženo pa se ukvarjava s strokovnim delom in bolniki,« pojasnjuje Ahčan. Dodaja, da so imeli srečo, da je bilo več interesentov in so lahko izbirali.

Vlagatelji skrbijo za razvoj

Kot pravi, lastništvo v okviru skupine prinaša tudi dobre prakse, povezovanje in izmenjavo idej, zagotavljanje nove opreme, mednarodno povezovanje in večjo prepoznavnost. Pa se lahko samostojna zasebna zdravstvena podjetja brez takšnega vlagatelja razvijajo na trgu? »V nestabilnem poslovnem okolju, s pogostimi spremembami pravil, se ob svojem zelo zahtevnem strokovnem delu težko razvijaš. Vložki v prostor in opremo so velikanske investicije, ki pogosto temeljijo na posojilih bank. In ko si tako razpet na več področij delovanja, lahko začneš izgubljati pri najpomembnejšem: pri strokovnosti, ki si jo gradil vse življenje. Nazadnje lahko iz vrhunskega strokovnjaka postaneš povprečen poslovnež, kar pa verjetno ni cilj nobenega zdravnika,« odgovarja Ahčan.

Adria Dental Group upravlja mrežo dvanajstih klinik, ki poslujejo na šestnajstih lokacijah na Hrvaškem, v Sloveniji in Italiji. Skupina je pod okriljem Provectusa od leta 2021 izvedla konsolidacijo zobozdravstvenih storitev, tako da zdaj zaposluje več kot 700 strokovnjakov in na leto ustvari dobrih 60 milijonov evrov prihodkov.

Poleg Advance Capital Partnersa v zdravstvena podjetja v regiji zadnja leta vlaga tudi slovenski zasebni sklad Alfi, ki se je iz nekaterih tovrstnih naložb sicer že umaknil. Lani je tako prevzel večinski delež v podjetju Origo Zdravlje in postal večinski lastnik ene največjih hrvaških bolnišnic, Svete Katarine. Cilj slovenskega lastnika je širitev poslovanja in nabora storitev geografsko in horizontalno. Alfi je med drugim 70-odstotni lastnik zobozdravstvene družbe Orthodental, ki ima ordinacije po Sloveniji in na Hrvaškem. Direktor sklada Alfi in član nadzornega odbora Miran Kovač meni, da je na obeh trgih, slovenskem in hrvaškem, pričakovati nadaljnjo konsolidacijo podjetij, ki ponujajo zdravstvene, zobozdravstvene in diagnostične storitve, saj da je tako mogoče povečati učinkovitost in dostopnost sistema. Dodaja, da so pri Alfiju aktivni in gledajo v vse potencialne smeri.

Med lastniki so tudi zavarovalnice

Poleg skladov zasebnega kapitala in finančnih investitorjev so med kupci zdravstvenih podjetij zavarovalnice, ki ponujajo zdravstvena zavarovanja. Med njimi je slovenska Zavarovalnica Triglav, ki je julija letos sklenila dogovor o nakupu 49 odstotkov skupine Arsano Medical Group. Kot pravijo, so se za to odločili, ker iščejo priložnosti za nadgradnjo svojega poslovanja v regiji Adria, pri čemer povezujejo zavarovalniške storitve in izvajalce teh storitev. Napovedujejo, da bodo v strateškem obdobju do leta 2030 to nadaljevali tako v Sloveniji kot na trgih širše regije Adria.

Vodilni partner družbe Provectus Capital Partners Igor Čičak je ob tem dejal, da jim je razdrobljen trg zasebnega zdravstva na Hrvaškem omogočil oblikovanje vodilne zdravstvene skupine. »Napredek, dosežen v zadnjih petih letih, je potrdil našo investicijsko tezo in vzpostavil trdne temelje za nadaljnjo rast. Transakcija s Triglavom je pomemben mejnik na tej poti in začetek nove faze razvoja Arsano Medical Group,« je prepričan.

Med zdravstvenimi podjetji, ki so zanimiva za zasebne vlagatelje, so tudi diagnostični centri. Foto Jože Suhadolnik

Triglav je tudi 40-odstotni lastnik Diagnostičnega centra Bled (DCB), ene največjih zasebnih zdravstvenih ustanov s temi storitvami v Sloveniji, ki ima pod svojim okriljem še deset diagnostičnih podjetij. Med drugim Kirurški sanatorij Rožna dolina, ljubljanski Medilab, mariborsko Fontano in radiološko kliniko MDT&T. Lani je skupina skupaj ustvarila dobrih 50 milijonov evrov prihodkov in 1,5 milijona evrov čistega dobička. Triglav razvija skupino skupaj z zavarovalnico Sava Re, ki je 40-odstotna solastnica DCB.

Ambiciozna Croatia

Drugi pomemben igralec je zavarovalnica Vzajemna. Ta je edina lastnica Medicinskega centra Barsos, ki združuje različne ambulante – od pediatrije in družinske medicine do urologije, ginekologije, gastroenterološke in drugih ambulant. Poleg tega je lastnica Dentalnega centra Varuh zdravja, ki sta ga leta 2018 pod drugim imenom ustanovila hrvaška zobozdravnika Robert Ćelić in Hrvoje Pezo, od začetka letošnjega leta pa ima v lasti tudi 75-odstotni delež novoustanovljene družbe Ajdomed. Vzajemna ob tem hkrati dezinvestira, saj je avgusta prodala 51-odstotni delež v medicinskem podjetju Aristotel, ki deluje v Novem mestu in Krškem, kupca pa sta sama družba in z njo povezano podjetje.

Tudi hrvaška zavarovalnica Croatia ima v lasti skupino poliklinik. »Strateški cilj Poliklinike Croatia do leta 2030 je postati vodilni ponudnik zasebnih zdravstvenih storitev na Hrvaškem ter se s kombinacijo organske rasti in prevzemov približati prihodkom 100 milijonov evrov,« napovedujejo v hrvaški zavarovalnici.

Samostojni zdravstveni ponudniki

Tako v Sloveniji kot na Hrvaškem pa ostajajo tudi samostojna zasebna zdravstvena podjetja, ki so večinoma v rokah ustanoviteljev, največkrat zdravnikov. V Sloveniji je tak primer Kirurgija Bitenc, ki ima poleg ambulantnih in diagnostičnih storitev ter operacij pod svojim okriljem tudi Zdravstveni zavod Zdravje z družinsko medicino. Ustanovitelj klinike je zdravnik Marko Bitenc, ki je le še petinski lastnik, preostanek je razdelil med svoje štiri otroke, ki prav tako delajo v podjetju.

Ustanovitelj Kirurgije Bitenc Marko Bitenc pojasnjuje, da jih vstop zasebnega sklada ali zavarovalnice ne zanima, saj imajo urejeno nasledstvo. Foto Blaž Samec

Bitenc pojasnjuje, da jih vstop zasebnega sklada ali zavarovalnice ne zanima, saj imajo urejeno nasledstvo. »Smo samostojni in bomo tudi ostali samostojni,« je odločen, čeprav priznava, da prejema ponudbe za nakup. Dodaja, da v Kliniki Bitenc izpolnjujejo svojo strategijo in zagotavljajo cel grozd storitev za izvajanje javne zdravstvene službe.

Kirurgija Bitenc je lani ustvarila 13,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je petino več kot leto prej, in imela 1,7 milijona čistega dobička, četrtino več kot leto prej. V letnem poročilu je navedeno, da družba opravlja skoraj izključno koncesijsko dejavnost v Ljubljani in na Golniku. Na domačem trgu so tako od prodaje storitev, razen najemnin, prihodki od koncesijske dejavnosti predstavljali kar 98,8 odstotka vseh prihodkov. Po podatkih slovenskega zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) je Kirurgija Bitenc lani prejela 12,4 milijona evrov obračunane realizacije, ZZ Zdravje pa še štiri milijone.

Na Hrvaškem med samostojne zasebne zdravstvene ustanove spada zagrebška Poliklinika Medikol v lasti zakoncev Ivana in Ivanke Rajković, ki ponuja širok nabor zdravstvenih storitev – od ortopedije in oftamologije do pulmologije, kardiologije in onkologije.

Bitenc se je v preteklosti že večkrat znašel v središču debat o prepletanju javnega in zasebnega denarja v zdravstvu. Na vprašanje, ali je mogoče na trgu uspešno poslovati tudi brez koncesije, odgovarja, da je to odvisno od vrste dejavnosti: »Dermatologi na primer celo zavračajo koncesije zaradi prenizkih nadomestil, primarno zdravstvo pa je brez koncesije težko izvajati, saj brez tega pacientu ne moreš napisati niti recepta.« Dodaja, da so pri njih lani opravili desetkrat več specialističnih pregledov, kot so jih dobili plačanih od ZZZS. In kako lahko kljub temu poslujejo z dobičkom? »Ker imamo v nasprotju z javnimi zavodi korporativno upravljanje. Družbe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, je mogoče upravljati tudi na podjetniški način,« je prepričan Bitenc. Letos je postal predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, v okviru katerega poslej deluje tudi sekcija gospodarskih družb, ki izvajajo zdravstveno dejavnost.

Konec preteklega leta je Kirurgija Bitenc na Golniku začela graditi novo zasebno bolnišnico, ki bo prav tako opravljala operacije na obstoječo koncesijo. Vrata bo predvidoma odprla v drugi polovici prihodnjega leta, naložba pa je vredna 32 milijonov evrov.

Zakonca, ki zavračata tuji kapital

Medikol, ki je v lasti Ivana Rajkovića in Ivanke Trstenjak Rajković, je lani začel graditi še specialno onkološko bolnišnico, ki ji je hrvaška vlada dodelila status strateškega investicijskega projekta. Foto Ranko Šuvar/Cropix

Na Hrvaškem med samostojne zasebne zdravstvene ustanove spada zagrebška Poliklinika Medikol v lasti zakoncev Ivana Rajkovića in Ivanke Trstenjak Rajković, ki ponuja širok nabor zdravstvenih storitev – od ortopedije in oftamologije do pulmologije, kardiologije in onkologije. In sicer tako samoplačniško kot na napotnico. V Medikolu pravijo, da so ena redkih zdravstvenih ustanov v 100-odstotni hrvaški lasti, ki uspešno posluje na trgu. In kot kaže, tudi tu lastnika ne razmišljata o prodaji zasebnemu vlagatelju. »V času, ko tuji kapital kupuje in povečuje zasebni zdravstveni sektor, je Poliklinika Medikol v lasti ene družine, ki je celotno življenje posvetila njenemu razvoju in zagotavljanju čim kakovostnejše zdravstvene oskrbe vsem svojim bolnikom – in tako bo ostalo,« odgovarjajo.

Skupina je lani štela 242 zaposlenih. Po podatkih hrvaške Fine so skupni prihodki lani dosegli 37,46 milijona evrov ali petino več kot leto prej, čisti dobiček pa je presegel devet milijonov evrov. A tudi zakonca Rajković se morata nenehno otepati očitkov o ustvarjanju dobičkov na račun države, ki Medikolu med drugim plačuje za najemanje naprav PET/CT. Pri Slobodni Dalmaciji so izračunali, da je Medikol v 16 letih od države oziroma hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje (HZZO) za preiskave prejel 174 milijonov evrov. Po podatkih HZZO je bil lani Medikol po izplačilih za opravljene dogovorjene storitve večinoma s področja diagnostike na drugem mestu, saj je prejel 21,27 milijona evrov.

Triglav je 40-odstotni lastnik Diagnostičnega centra Bled (DCB), ene največjih zasebnih zdravstvenih ustanov s temi storitvami v Sloveniji, ki ima pod svojim okriljem še deset diagnostičnih podjetij. Med drugim Kirurški sanatorij Rožna dolina, ljubljanski Medilab, mariborsko Fontano in radiološko kliniko MDT&T.

Medikol je lani sredi leta začel graditi še specialno onkološko bolnišnico, ki naj bi prve paciente sprejela v začetku prihodnjega leta. Hrvaška vlada je leta 2023 temu projektu, ki je ocenjen na 106 milijonov evrov, dodelila status strateškega investicijskega projekta. V Medikolu pravijo, da gre za krono treh desetletij njihovega dela: »Ob obstoječih zmogljivostih javnega sistema bo nova bolnišnica zagotovila hitrejšo in kakovostnejšo dostopnost zdravljenja, s ciljem zmanjšanja umrljivosti zaradi raka in dviga kakovosti življenja obolelih.«

Odvisnost od javnih sredstev

Tudi drugi zasebni ponudniki zdravstvenih storitev na trgu so močno odvisni od javnih sredstev. V Sloveniji je iz zdravstvene blagajne lani največ denarja – 18,4 milijona evrov – prejel kardiološki center MC Medicor, v katerem je največja lastnica zdravnica Marjeta Zorc. Z dobrimi 18 milijoni evrov sledi ortopedska in travmatološka kirurgija Arbor Mea zdravnika Vladimirja Senekoviča. Zasebni dializni center Nefrodial je lani prejel 15,2 milijona evrov, Kirurški sanatorij Rožna dolina pa 14,2 milijona. Sledijo že omenjena Kirurgija Bitenc, Medilab, Diagnostični center Vila Bogatin in Digitalna slikovna diagnostika.

Tako v Sloveniji kot na Hrvaškem pa ostajajo tudi samostojna zasebna zdravstvena podjetja, ki so večinoma v rokah ustanoviteljev, največkrat zdravnikov.

Na Hrvaškem je bila lani po prejetih nadomestilih za opravljene storitve na prvem mestu Klinika za kardiovaskularne bolesti Magdalena, ki ji je HZZO izplačal 28,2 milijona evrov. Drugo mesto je, kot že rečeno, zasedla Poliklinika Medikol, tretje pa z 20,4 milijona evrov Radiochirurgia Zagreb. S petimi milijoni evrov in manj sledijo Specialna bolnišnica za psihiatrijo in paliativno oskrbo Sveti Rafael, Poliklinika za interno medicino in dializo B. Braun Avitum in Poliklinika za hemodializo Sveti duh II.

Čeprav se vlagatelji na slovenski in hrvaški trg zdravstvenih ponudnikov prepletajo, razvoj ni povsem enak. Na Hrvaškem, Poljskem, v Romuniji, Bolgariji in drugih vzhodnih državah so v zasebno zdravstvo vstopili veliki mednarodni skladi, kot so MidEuropa, Penta Investments, Medicover, in veliki ponudniki zasebnih zdravstvenih storitev, na primer Affidea in Arsano. V Sloveniji pa so glavne vlagateljice zdravstvene zavarovalnice in zdravstvena podjetja šele v zadnjih letih postajajo bolj zanimiva tudi za sklade zasebnega kapitala. Ti praviloma ne kupujejo posameznih ambulant zgolj kot finančne naložbe, temveč gradijo platforme. Kupijo večjo kliniko ali bolnišnico in nato z desetimi ali več dodatnimi prevzemi oblikujejo mrežo specialističnih ambulant, diagnostičnih centrov, laboratorijev in zobozdravstvenih klinik. Ko skupina doseže zadostno velikost, jo prodajo strateškemu kupcu.