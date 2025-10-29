Zgodba Istre je zgodba Slovenije in Hrvaške

V časih, ko še ni bilo prerekanj o prostovoljnem končanju življenja, niti že četrte pokojninske reforme, referendum pa je bil eden sam, in sicer Josip Broz, v letih torej, ko so poštarji pokojnine še prinašali na dom, smo se v šoli strumno učili, kako je naša Juga v skoraj vsem najboljša in najbogatejša na tem svetu. Imeli smo največ svinca, cinka, molibdena, mangana, bakra, onesnaženega kar z zlatom, panonska polja so ječala pod milijoni ton pšenice, potočki in reke so žuboreli ter vrteli megavate elektrike, nepregledni gozdovi so navzlic nenehnemu petju sekir in žag dobičkonosno šumeli, neki naš rudar Alija je v izkopavanju ton in ton premoga premagal ruskega kolega Stahanova, bučalo je sinje morje Adrijansko. In opazovalo, kako beraški turisti iz Češke, Slovaške in Poljske na obali kradejo paradižnik, ki smo ga mi kupovali za drobiž. Ni bil raj na zemlji, pa vendar Rdeči križ – o Karitasu še ni bilo ne duha ne sluha – v tisti ne ravno davnini ni odpiral javnih kuhinj in skladišč za reveže. Slovenija pa je bila celo prva v nečem nedoločenem, kajti od njenega cvenka je bila odvisna blaginja krajev in življa precej južneje od Kolpe in Sotle.

Danes Juge ni več, Slovenija in Hrvaška pa sta. In gresta naprej v kočiji, na kateri je kočijaža po imenu Beograd zamenjal nekdo, ki sliši na Bruselj. V šoli več ne učijo, da je država pod Triglavom po čem prva, druga ali tretja na planetu. Ostalo pa je, da smo z gozdovi in vodami še vedno zelo bogati, karkoli že to pomeni. Za les se konkretno ve, da ga največ sekamo in posekamo v imenu Boga, hlode pa kot nekdaj izvažamo. Saj jih nismo sposobni predelati niti v deske, kaj šele v kaj, kar bi bilo podobno stvaritvam Ikee, ki jih prodajajo že v domala vseh svetovnih jezikih. Ostaja pa tudi, da smo Slovenci še vedno pregovorno pridni, po nemško delavni in da imamo znanja ter sposobnosti za izvoz. Da imamo kapital, ki ga ne znamo ali ne zmoremo docela unovčiti.

Danes držimo v rokah že tretjo izdajo revije Next, na 188 straneh popisanega projekta dveh največjih založniških medijskih hiš Slovenije in Hrvaške, Dela in Hanza Medie, ki si mu domala nihče na premieri tistega novembra leta 2023 ni upal napovedati tako uspešne prihodnosti. Pa jo pišemo in hkrati z njo tudi zgodovino, saj česa podobnega žurnalizem teh krajev in držav ne pozna. Ker znamo in zmoremo, ker kažemo pot, po kateri naj hodita gospodarstvi dveh sosednjih držav. In ju tudi usmerjamo. Z zgledi dobrih praks ter s pomočjo najboljših peres, kar jih redakciji Dela in Jutarnjega lista premoreta.

O prepletu slovenskih in hrvaških železnic, tudi o njunih vlaganjih v razvoj infrastrukture, govori generalni direktor skupine Slovenske železnice Dušan Mes. »Bolj kot o kratkoročnem tekmovanju med seboj bi morali razmisliti, kako bi bili skupaj konkurenčni pristaniščem in logističnim podjetjem v severni Evropi,« pravi. In razkriva, da Slovenske železnice načrtujejo prevzeme v Avstriji in na Madžarskem, potegujejo pa se tudi za partnerstvo v HŽ Cargo. Tokratni Next prav tako prinaša obsežen intervju s prvim možem Atlantic Grupe Emilom Tedeschijem, ki Slovencem in Hrvatom sporoča, da je zanj edini pravi domoljub tisti, ki redno plačuje davke in ničesar ne dela pod mizo. Seveda nismo mogli mimo energetike in prihodnosti skupne jedrske elektrarne na Krškem polju, katere direktor Gorazd Pfeifer pomirja, da je ni države brez jedrskih odpadkov. Pa če ima nuklearno elektrarno ali ne. Pišemo, kje so prednosti reškega in kje koprskega pristanišča, ki stavi na kontejnerje in avtomobile ter na to, da je večnamensko in ni odvisno od zgolj ene vrste tovora. Prinašamo obilje pozitivnih zgodb z dokazi, česa vse smo sposobni; Intervela denimo edina na svetu izdeluje jadra, ki jih je mogoče reciklirati. Kmetija Černivec v predmestju Ljubljane pa postaja model digitaliziranega udobja krav, ki jim krmo strežejo roboti, pametne ovratnice pa gospodarju prinašajo vse potrebne podatke o stanju govedi. Ter še in še. Prelistajte in preberite, nemara postanete celo fen Zagrebške borze, ki je po prvih javnih objavah delnic postala letošnja zvezda EU. Izveste pa tudi, da Hrvaška z nižjimi davki že lovi slovenske plače.

FOTO: Črt Piksi

Kakorkoli obračamo, Slovenija in Hrvaška sta si usojeni, družita nas zgodovina in gospodarstvo. Ter še kaj. Vzemimo majhno Istro. Za Slovence je mitski polotok, ob njegovi obali se Sredozemsko morje zajeda najviše v Evropo. To morje je za večino Slovencev prvo, ki smo mu okusili in izmerili slanost, tod bolj ali manj živimo v miru in slogi z južnimi sosedi. Nekaj je za to kriv tudi veljak in modrec Edvard Kardelj, ki je na kupčkanju s hrvaškim kolegom Vladimirjem Bakarićem že leta 1954 pribil, naj bo meja med bratskima republikama na Dragonji in ne po sredini Mirne pri Novigradu, kot je bilo predlagano. Še zdaj del slovenskih zgodovinarjev in politikov meni, da je bila Istra Hrvatom podarjena, a ljudstvo se za to ne meni.

Slovenci imamo v hrvaški Istri med vsemi tujci največ nepremičnin, zagotovo na tisoče. Na stotisoče pa je spletenih takšnih in drugačnih vezi. Nič čudnega, od nekdaj je povezana z nami. Še iz časov, ko je bila žitnica rimskega imperija, do Bonaparteja, ko je postala del Ilirskih provinc, nakar je prišlo stoletje avstrijskega cesarstva in zahtev istrskih Italijanov po združitvi z Italijo. Vse drugo je znano in del sedanjosti. Reci in piši, v Istri, deželi kruha, sira, vina in oljk, je živelo 30 ljudstev. Danes tod večinsko domujejo Slovenci in Hrvati. In tako bo ostalo. Ker smo si usojeni. Tako potrjuje zgodovina, o gospodarski soodvisnosti Slovenije in Hrvaške pa zgovorno skoraj 190 strani današnjega Nexta.