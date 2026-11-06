Zlati korak: pametno varčevanje v zlatu za vsako generacijo

Ko se razmere na trgih spreminjajo in denar zaradi inflacije izgublja kupno moč, marsikdo začne drugače razmišljati o svojih prihrankih. Fizično zlato pri tem ostaja ena najbolj prepoznavnih oblik dolgoročnega ohranjanja premoženja.

Eden od zanesljivih partnerjev, ki vam omogočajo varno vlaganje v zlato, je Zlatarna Celje, ki svojo strokovnost gradi na več kot 180-letni tradiciji. Fizično naložbeno zlato približuje tudi tistim, ki iščejo preprost način, kako del prihrankov prenesti v oprijemljivo obliko premoženja. Pomembna prednost fizičnega zlata je, da je dejansko v lasti posameznika.

Do zlata že s 40 evri na mesec

Za tiste, ki želijo zlato kupovati postopoma, je Zlatarna Celje razvila program Zlati korak, ki deluje že od leta 2010 in ima danes več kot 4000 aktivnih varčevalcev. Ena od njegovih prednosti je, da si vsak sam določi višino mesečnega vplačila, ki se začne že pri 40 evrih. Zlatarna Celje vplačani znesek pretvori v fizično naložbeno zlato, ki je v varni hrambi v Sloveniji in je v celoti v lasti varčevalca.

Hramba je brezplačna, program nima upravljavskih ali izstopnih stroškov, strošek ob sklenitvi je 39 evrov. Privarčevano zlato lahko varčevalec kadar koli proda po borzni ceni ali ga fizično prevzame. Pogodbo lahko sklene tudi v celoti prek spleta, postopek traja manj kot tri minute.

Naložbeno zlato je oproščeno plačila DDV, poleg tega pri njegovi prodaji fizične osebe ne plačajo davka na kapitalski dobiček. Prav zato je lahko zanimiva možnost za tiste, ki želijo del svojih prihrankov dolgoročno ohranjati v fizični obliki.

Za tiste, ki želijo naenkrat vložiti večji znesek, je primernejši neposreden nakup naložbenih zlatih palic in kovancev, ki je mogoč tudi v spletni trgovini nalozbenozlato.com.

Za naložbo ali kot trajno darilo

Zlato je lahko tudi darilo z dolgoročnejšim pomenom. Zato ga ljudje izberejo ob rojstvu, krstu, polnoletnosti, diplomi, poroki, okroglih jubilejih ali drugih pomembnih življenjskih mejnikih. Pri Zlatem koraku lahko na isto pogodbo vplačuje vsa družina, obdarovanec pa pozneje prek portala Moj račun spremlja, koliko zlata se je nabralo in kakšna je njegova vrednost. Takšno darilo lahko sčasoma postane tudi dober uvod v razmišljanje o varčevanju, vrednosti denarja in odgovornem ravnanju s prihranki.

Več informacij o programu je na voljo na zlatikorak.si, kjer je pogodbo mogoče skleniti hitro in preprosto. Kdor ima raje oseben pristop, lahko obišče katero koli prodajalno Zlatarne Celje po Sloveniji.

Naredite svoj prvi zlati korak že danes. Več informacij in možnost sklenitve najdete

na www.zlatikorak.si. Pretekla gibanja cen niso zagotovilo za prihodnje donose.

Naročnik oglasne vsebine je Zlatarna Celje