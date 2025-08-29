  • Delo d.o.o.
    Nova gospodarska politika

    Slovenija izgublja temelje konkurenčnosti

    Od slabega načrtovanja infrastrukture do polarizirane politike, seznam težav je vse daljši.
    Življenjsko okolje je ena ključnih prednosti države, na katerih bi morala graditi, da bi privabila talente. Foto Jože Suhadolnik
    Življenjsko okolje je ena ključnih prednosti države, na katerih bi morala graditi, da bi privabila talente. Foto Jože Suhadolnik
    Nejc Gole
    Karel Lipnik
    29. 8. 2025 | 05:00
    15:34
    Slovenija je v zadnjih petih letih na lestvici konkurenčnost švicarskega inštituta IMD izgubila 11 mest in zdrsnila najnižje v zadnjih desetih letih, to je na 46. mesto med 69 državami. Konkurenčnost Slovenije v zadnjih petih letih peša na skoraj vseh pomembnih področjih, še bolj pa je zastoj opazen na tistih, s katerimi se je Slovenija sicer več let ponašala.  To dodatno potrjuje, da država potrebuje novo razvojno politiko.

    Gospodarska rast Slovenije bo letos zaostala za rastjo EU, kar pomeni, da se razvojno oddaljujemo od evropskega povprečja. Ob vse opaznejših gospodarskih izzivih smo pogledali, kaj hromi slovenski napredek.

    Od štirih temeljnih stebrov, na podlagi katerih švicarski inštitut sestavi lestvico konkurenčnosti, je Slovenija še najvišje po gospodarski uspešnosti, saj je v petih letih izgubila »le« eno mesto in je 37. med 69 državami.

    Slovenija ostaja odprto gospodarstvo. Članstvo v Evropskem gospodarskem prostoru, geografski položaj in velik vpliv logističnih centrov ter vozlišč Slovenijo v primerjavi mednarodne trgovine uvrščajo v prvo deseterico držav. Ker je tudi del evrskega območja, ima razmeroma malo cenovnih pritiskov, čeprav je v tej razvrstitvi Slovenija v treh letih izgubila sedem mest, verjetno predvsem zaradi neučinkovitosti države na področju cen energentov.

    kazalniki konkurenčnosti Foto Zx Igd
    kazalniki konkurenčnosti Foto Zx Igd

    Dušan Jeraj, predsednik Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije Foto Marko Feist
    Dušan Jeraj, predsednik Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije Foto Marko Feist

    Dušan Jeraj, davčni svetovalec

    Z vidika davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) davčni sistem za tuje vlagatelje navadno ni ovira. Efektivna stopnja DDPO v Sloveniji je še vedno zaradi davčnih olajšav relativno nizka. Se je pa seveda v zadnjih letih povečevala najprej z minimalno davčno osnovo, zdaj pa še z globalnim minimalnim davkom. Z vidika osebne obdavčitve pa imamo v Sloveniji seveda izzive. Pri čemer je največja ovira to, da se zaradi visoke obdavčitve tujci ne bodo odločili za selitev v Slovenijo (oziroma za obdavčitev v Sloveniji), ampak bodo raje izbrali katero od sosednjih držav z bolj prijaznim davčnim sistemom. Upoštevati je treba, da so davki samo eden od stroškov, ki jih v svoji kalkulaciji predvidi tuji investitor, in kot takšni ne bodo nikoli obravnavani samostojno. Seveda pa lahko pozneje na tehtnici pomagajo pri izbiri lokacije investicije.

    Del Evrope, a naložbeno izolirana

    Visoka uvrstitev na področju mednarodne trgovine prikriva vse skromnejše mednarodne naložbe, poslabšanje konkurenčnega okolja na področju zaposlovanja in slabšanje domačega gospodarskega okolja. Ko govorimo o domačem gospodarskem okolju, je Slovenija v treh letih zdrsnila s 35. na 48. mesto. To je zanimivo, glede na to, da so se plače v treh letih zvišale za skoraj tretjino, kar bi moralo vplivati na večjo kupno moč. Toda težava je, da je rast stroškov dela v Sloveniji opazno višja od rasti dodane vrednosti na zaposlenega. S tem se zmanjša investicijska sposobnost podjetij v Sloveniji. K temu dodajmo še dolge, nepredvidljive postopke pridobivanja investicijskih dovoljenj, vse večje administrativne zahteve, slabo delujoč kapitalskih trg in nepredvidljivo davčno okolje.

    Razmeroma visoko jo drži še steber infrastrukture, pri čemer je 39. A to je deset mest nižje kot pred desetimi leti. Ta steber poleg osnovne infrastrukture (promet, energetika, komunalne storitve, telekomunikacija …) vključuje še tehnološko infrastrukturo, znanstveno infrastrukturo, življenjsko okolje in izobraževanje. Od vseh naštetih se v zadnjih petih letih ni poslabšalo le življenjsko okolje.

    Dobra geostrateška lega in velik izvoz sta dva od stebrov slovenskega gospodarstva. Foto Leon Vidic
    Dobra geostrateška lega in velik izvoz sta dva od stebrov slovenskega gospodarstva. Foto Leon Vidic

    Kritično slabšanje osnovne infrastrukture

    Predvsem osnovna infrastruktura postaja že kritično slaba, saj je Slovenija na tem področju v zgolj treh letih zdrsnila za 12 mest in je zdaj na skromnem 55. mestu v družbi Peruja, Argentine, Hrvaške in Kenije. Slovenija ima zgolj eno v celoti delujoče mednarodno letališče, in čeprav se povezave v zadnjih letih izboljšujejo, so še vedno relativno omejene.

    Še precej večja težava postaja cestna infrastruktura. Država je zapostavila strateško načrtovanje, posledično pa avtocestni križ ne prenese več vse večjih lokalnih in tranzitnih obremenitev. Z novimi investicijami v prometno infrastrukturo zamuja za desetletje ali celo več. Medtem ko je Italija pripeljala tripasovno avtocesto že skoraj do slovenske meje, Slovenija šele pripravlja širitev dveh avtocestnih vpadnic do Ljubljane. Pri tem je seveda treba opozoriti, da gre za širitev v omejenem obsegu, pri čemer bo vožnji namenjen sedanji odstavni pas. Projekt polne širitve bi investicijo zamaknil za desetletje.

    Tudi vzdrževanje infrastrukture ni zadovoljivo. Več kot polovica cestnega omrežja je v slabem stanju in potrebuje obnovo.

    Razvoj železniške infrastrukture ne sledi potrebam in ni celovit. Hitrih železniških povezav Slovenija nima in jih tudi ne razvija. To bo verjetno opazno že kmalu po odprtju drugega tira do Kopra, ko se bodo morda začele pojavljati preobremenitve na drugih železniških odsekih. Med redkimi posodobitvami je treba omeniti obuditev notranjskega kraka železniškega omrežja.

    Distribucijsko električno omrežje ni pripravljeno na povečan delež razpršenih virov energije, toplotnih črpalk in električnih polnilnic. Distribucijska podjetja pa nimajo sredstev za posodobitve in večinski lastnik država tudi nima izdelanega načrta, kako bi podjetja ustrezno kapitalsko in finančno utrdila.

    V procesu podnebnega prehoda se zato lahko zgodijo resne motnje pri preskrbi z električno energijo. Slovenija tudi ne bo izpolnila postavljenih podnebnih ciljev. Njena uvozna odvisnost preskrbe z energenti se še povečuje, tudi pri preskrbi z električno energijo. Investicije v obnovljive vire so med najmanjšimi v EU.

    Izobraževanje je konkurenčna prednost Slovenije, a tudi pri tem se je uvrstitev na lestvici poslabšala. Foto Voranc Vogel
    Izobraževanje je konkurenčna prednost Slovenije, a tudi pri tem se je uvrstitev na lestvici poslabšala. Foto Voranc Vogel

    IT-inkubator, a brez mednarodne uveljavitve

    Slovenija je bila pred desetletji znana po tehnološko naprednih telekomunikacijskih storitvah, saj so zaradi specifičnih okoliščin tuje multinacionalke Slovenijo uporabile za testiranje novih tehnologij. Slovenija je še vedno razmeroma zanimivo IT-okolje, a je predvsem inkubator IT-podjetij. Le redka postanejo mednarodna in veliko teh opazen del dejavnosti prenese v tujino. Ne gre prezreti, da NLB svoj tehnološki oddelek vzpostavlja v Srbiji, ker je presodila, da ima tam boljše pogoje za razvoj. Ta oddelek razvija digitalne storitve za celotno skupino. Opozoriti seveda moramo, da je Slovenija z 2,1 milijona prebivalcev majhen trg za IT-storitve. Na področju tehnološke infrastrukture je država na lestvici konkurenčnosti v treh letih zdrsnila za enajst mest.

    Razmeroma dobra je tudi znanstvena infrastruktura, kjer država ohranja mesto na sredini lestvice razvrščenih držav. To je opazno predvsem v farmaciji, kjer so v Sloveniji razvojno aktivni trije veliki farmacevti. Toda kronična težava Slovenije je še vedno preskromna povezava med univerzitetnimi raziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom.

    Slovenija, Ljubljana, 3.7.2014. Danijel Lamperger, novi sekretar Obrtne zbornice Slovenije. [avtor:Suhadolnik Jože] Foto Joe Suhadolnik/Delo Suhadolnik Jože
    Slovenija, Ljubljana, 3.7.2014. Danijel Lamperger, novi sekretar Obrtne zbornice Slovenije. [avtor:Suhadolnik Jože] Foto Joe Suhadolnik/Delo Suhadolnik Jože

    Danijel Lamperger, generalni direktor OZS

    Dohodnina sama predvsem pri nižjih plačah ni problematična, ko pa k temu prištejemo prispevke in obveznosti delodajalca, postanemo povsem nekonkurenčni. Posebno pri nadpovprečnih plačah je velika razlika, koliko neto plače ostane zaposlenemu v Sloveniji in na Hrvaškem. Druga ovira za poslovno okolje je tradicionalna slovenska birokracija, podjetja dobivajo nove in nove obveznosti. Posledično imamo zelo togo delovnopravno zakonodajo. Ob takšni zakonodaji zaposleni zelo hitro ugotovi, da se mu nič ne more zgoditi, tudi če ni tako produktiven, kot bi delodajalec želel. Velika težava je tudi absentizem – bolniške odsotnosti so se precej povečale, ljudje ob ponedeljkih in petkih ostajajo doma.

    Izjemen padec poslovne učinkovitosti

    Izjemen padec je Slovenija v zadnjih petih letih utrpela na področju poslovne učinkovitosti, kjer je zdrsnila za kar 16 mest in je šele 55. med 69 državami, v družbi Mehike, Brazilije in Južne Afrike.

    Slovenija ima na tem področju enega najslabše delujočih trgov dela, pri čemer je IMD ocenjeval stroške dela (vključno z možnostjo nagrajevanja, obdavčitvijo in minimalno plačo), delovno učinkovitost, prilagodljivost in strokovno usposobljenost ter odliv »možganov« in internacionalizacijo strokovnih delavcev. Osnovna ugotovitev je, da je slovenski trg dela, na samo na osnovnih delovnih mestih, ampak tudi na ključnih vodstvenih, strokovnih in razvojnih področjih zelo zaprt.

    Druga velika težava Slovenije na področju poslovne učinkovitosti so poslovne vrednote. Slovenija goji velik odpor do vsake vrste tekmovalnosti v delovnem okolju. Čeprav bi morala biti kot malo gospodarstvo prilagodljivejša, je ravno obratno. Je zelo nenaklonjena spremembam, tako nujnim spremembam kot tudi tistim, ki prinašajo izboljšanje družbenega življenja, na primer naložbe v obnovljive vire in povezane tehnologije. Povrhu vsega pa je Slovenija družbeno zelo zaprto okolje, ki s težavo sprejema globalizacijo gospodarstva.

    Velika težava poslovnega okolja so tudi omejeni finančni viri. Po eni strani je razmeroma slabo razvit kapitalski trg, kjer pa se sicer v zadnjem obdobju nakazujejo nekatere spremembe. A te, za zdaj, nimajo opaznega učinka, predvsem pa niso povezane v celoto. Po drugi strani pa tudi podjetja nimajo veliko interesa za iskanje dodatnih virov financiranja. Vzrok je slabo korporativno upravljanje. Tudi zaradi zelo vplivnega državnega lastništva v velikih podjetjih se v Sloveniji sistem korporativnega upravljanja ni ustrezno razvil, saj ni prave razmejitve med lastniškimi in korporativnimi interesi. Kadrovanje pogosto ni na podlagi strokovnih meril, ampak osebnih (in političnih) interesov. V zgolj treh letih je država pri korporativnem upravljanju zdrsnila za 15 mest.

    Obdavčitev plač z davki in prispevki je ena najvišjih v državah OECD. Foto Leon Vidic
    Obdavčitev plač z davki in prispevki je ena najvišjih v državah OECD. Foto Leon Vidic

    Polarizacija politike med največjimi v EU

    Za deset mest je Slovenija v petih letih zdrsnila tudi pri oceni vladne učinkovitosti. Konkurenčnost slovenskega okolja že več let hromi davčna politika, ki pa se je v zadnjih treh letih še poslabšala. Poleg novih davkov, ki so obremenili plače, dobičke podjetij in bilančne vsote bank, in dodatne obremenitve energentov, vključno z električno energijo, so velika težava tudi vse večja nepredvidljivost davčne politike. Morebitne razbremenitve, kot je letošnja uskladitev dohodninske lestvice in olajšav, so le kozmetični popravki, s katerimi je država ublažila vpliva višjega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in novega prispevka za dolgotrajno oskrbo.

    Davčno okolje je nepredvidljivo tudi zaradi razmeroma slabih razmer v proračunu, kjer se je v zadnjih treh letih zelo povečala poraba in kljub skoraj polni zaposlenosti in rekordnim davčnim prilivom ima Slovenija presežni proračunski primanjkljaj. Zaradi reševalnega mehanizma EU in ECB Slovenija ne velja za državo z visokim javnofinančnim tveganjem, toda prevelik proračunski primanjkljaj državi onemogoča, da bi se ustrezno odzvala ob poslabšanju gospodarskih razmer.

    Ulrich Adam 28.8.2025 Ljubljana Slovenija Foto Jože Suhadolnik
    Ulrich Adam 28.8.2025 Ljubljana Slovenija Foto Jože Suhadolnik

    Ulrich Adam, generalni direktor Orgalima

    V Orgalimu, ki združuje evropsko tehnološko industrijo, želimo doseči spremembe poslovnega okolja na evropski ravni – kjer je na primer velika težava birokracija, kar pa se v zadnjem času izboljšuje –, a spremeniti se morajo tudi politike na nacionalnih ravneh. Ni vse regulirano iz Bruslja. Nekatera področja, na primer odziv na energetsko krizo, so v domeni vlad, ki morajo tesno sodelovati z EU. V Sloveniji je pozitivno, da ohranja industrijsko bazo, da ima kakovostno delovno silo in gospodarsko rast.

    Povečale so se birokratske obremenitve, preglednost oziroma predvidljivost vladnih odločitev pa se je zmanjšala, kar prav tako hromi konkurenčnost Slovenije. Zakonodaja na gospodarskem področju nima ustrezno vzpostavljene prakse, sodni postopki so nerazumno dolgi, kar interesne skupine pogosto izkoriščajo za oviranje podjetij pri njihovih poslovnih aktivnostih in investicijah.

    Vse večja težava Slovenije postaja tudi politična razdvojenost. Razvrstitev IMD kaže, da je Slovenija šesta politično najbolj razdvojena država med razvrščenimi in druga politično najbolj razdvojena država v EU, za Slovaško in celo pred Madžarsko. Težava te polarizacije je, da politične odločitve postajajo vse bolj ideološke. To je bilo opazno že ob nastopu sedanje vlade, ki je odpravila več ukrepov prejšnje vlade, tudi veliko takih, ki so izboljšali poslovno okolje Slovenije. Druga težava polarizirane politike so ideološko obarvani predpisi brez ustrezne strokovne podlage. Opazna posledica pa je vse pogostejše sodno izpodbijanje predpisov in ustavne presoje. Vse to pa slabša poslovno okolje Slovenije in znižuje njeno konkurenčnost v evropskem in svetovnem okolju.

