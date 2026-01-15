  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    2026 v znamenju rasti: kratkoročno financiranje ključ do poslovnih priložnosti

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    FOTO: D-Dota
    Galerija
    FOTO: D-Dota
    Promo Delo
    15. 1. 2026 | 08:13
    5:02
    A+A-

    Hkrati pa tudi večje dinamike poslovnega okolja, v katerem čas postaja ena ključnih konkurenčnih prednosti. Po obdobju previdnosti se povpraševanje krepi, projekti prihajajo v krajših ciklih, priložnosti pa zahtevajo hitre in premišljene odločitve. V takšnih razmerah kratkoročno financiranje vse pogosteje ne deluje več zgolj kot finančna rešitev, temveč kot strateško orodje za ohranjanje stabilnosti in uresničevanje rasti.

    Poslovno okolje 2026: več priložnosti, manj časa

    Makroekonomski signali kažejo postopno stabilizacijo, vendar poslovno okolje ostaja izrazito dinamično. Trgi se hitro prilagajajo, dobavne verige se krajšajo, naročila prihajajo v valovih, stroški pa ostajajo nepredvidljivi.

    Podjetniki se danes spopadajo s paradoksom: več povpraševanja in več projektov, hkrati pa tudi večji pritisk na likvidnost.

    Največje priložnosti v letu 2026 niso dolgoročne in oddaljene, temveč kratkoročne in takojšnje:


    V vseh teh primerih odločilno vlogo igra čas.

    Zakaj klasični bančni modeli pogosto odpovejo

    Tradicionalno bančno financiranje je zasnovano za stabilnost, ne pa za hitrost. Dolgi postopki, obsežna dokumentacija in večtedenski roki odločanja pogosto pomenijo, da je poslovna priložnost mimo, še preden je odločitev sploh sprejeta.

    Podjetniki nam pogosto povedo isto: »Posel sem imel, naročilo je bilo potrjeno, a financiranja nisem dobil pravočasno.«

    V letu 2026 si podjetje ne more privoščiti, da bi zamudilo priložnost zgolj zato, ker finančni sistem ne sledi realnemu tempu gospodarstva.

    FOTO: D-Dota
    FOTO: D-Dota

    Kratkoročno financiranje kot strateška odločitev

    Pri D-Doti kratkoročno financiranje razumemo drugače – ne kot »krpanje lukenj«, temveč kot načtno upravljanje denarnega toka. Gre za odločitev, s katero podjetje ohranja nadzor nad razvojem in časom.

    Kratkoročno financiranje ima v sodobnem podjetju več ključnih vlog:


    Namesto da podjetnik prilagaja svoje poslovanje financiranju, se financiranje prilagodi poslovanju.

    Kdaj podjetja v 2026 najpogosteje posegajo po kratkoročnih rešitvah

    FOTO: D-Dota
    FOTO: D-Dota

    Na podlagi izkušenj z domačimi podjetniki opažamo jasne vzorce. Kratkoročno financiranje se najpogosteje uporablja:

    • ob hitri rasti naročil,
    • pri sezonskih nihanjih,
    • za predfinanciranje projektov,
    • ob zamikih plačil večjih naročnikov
    • ali kot most do dolgoročnejših rešitev.


    Skupna točka vseh teh primerov je ena: podjetje je zdravo, posel obstaja, vendar časovni tok denarja ne sledi današnjemu toku dela.

    Prilagodljivost kot nova konkurenčna prednost

    V letu 2026 konkurenčne prednosti niso več zgolj cene ali kakovost, temveč hitrost odločanja in prilagodljivost. Podjetja, ki imajo dostop do fleksibinega financiranja, lahko hitro reagirajo in ostanejo korak pred konkurenco.

    Pri D-Doti verjamemo, da financiranje ne sme biti ovira, temveč pospeševalec razvoja.

    Kako ostati pripravljen na priložnosti leta 2026?

    Prepričani smo, da uspeh v letu 2026 ne bo rezultat naključij, temveč pravočasnih in premišljenih odločitev. Podjetjem želimo stati ob strani takrat, ko se pojavijo priložnosti, ki zahtevajo hiter odziv in stabilno finančno podporo.

    Pokličite nas na 040 234 109 ali izpolnite kratek vprašalnik na www.kreditzapodjetje.si in skupaj bomo našli ustrezno rešitev za vaše podjetje.

    Naročnik oglasne vsebine je podjetje D-Dota

    Več iz teme

    kratkoročno financiranjefinanciranjegospodarstvoD-dota
